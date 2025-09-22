Tối 20/9, chung kết cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 đã diễn ra tại Nga với chiến thắng của ca sĩ Việt Nam - Đức Phúc. Anh xuất sắc giành ngôi vô địch với màn trình diễn bùng nổ Phù Đổng Thiên Vương.

"Cảm ơn các bạn rất nhiều vì những lời chúc mừng. Tôi rất hạnh phúc lúc này, tôi cảm thấy vô cùng tự hào, có lẽ là niềm tự hào lớn nhất trong sự nghiệp của mình, khi chiến thắng một cuộc thi lớn như vậy. Được đại diện cho đất nước là một vinh dự đối với tôi. Tôi rất vui vì mình đã thể hiện tốt", Đức Phúc chia sẻ.

Đức Phúc nhận giải thưởng 30 triệu ruble (hơn 9 tỷ đồng) khi chiến thắng tại Intervision 2025 (Ảnh: TASS).

Với số điểm thuyết phục vượt trội - 422 điểm và cao hơn hẳn á quân, Đức Phúc không chỉ mang về cúp pha lê danh giá mà còn nhận giải thưởng 30 triệu ruble (hơn 9 tỷ đồng).

Chiến thắng và màn biểu diễn đầy cảm xúc của Đức Phúc đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ truyền thông, cũng như người hâm mộ tại Nga. Khán giả Nga chia sẻ, chiến thắng của nghệ sĩ Việt Nam như biểu tượng cho tinh thần giao lưu văn hóa, tình hữu nghị của sân khấu âm nhạc Á-Âu trong giai đoạn mới.

Các tờ báo của Nga như RIA Novosti, Rossiyskaya Gazeta (RG) và Regnum khen chất giọng của Đức Phúc đẹp, phong cách trình diễn tự tin và cảm xúc. Các nhà phê bình của Nga nhận định, phong cách biểu diễn giàu cảm xúc, kết hợp nhuần nhuyễn giữa văn hóa phương Đông và hiện đại, đã giúp anh chiến thắng.

Chia sẻ với truyền thông Nga sau chung kết, Đức Phúc nói, anh muốn dùng một phần tiền thưởng để đóng góp cho quỹ từ thiện tại Nga.

Thông tin này được các tờ báo như RIA Novosti, Gazeta.ru, Mk.ru và Ura.ru đồng loạt đăng tải. Nhiều bài viết khen ngợi đây là hành động hiếm có của một nghệ sĩ quốc tế và là cử chỉ bày tỏ sự trân trọng dành cho khán giả cũng như đất nước đã nồng nhiệt chào đón anh.

Đức Phúc trình diễn ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" (Video: YouTube).

Năm 2015, Đức Phúc từng đăng quang tại cuộc thi Giọng hát Việt. Mười năm sau, anh lại leo lên ngôi vị cao nhất tại một cuộc thi ca hát. Điều này tạo nên cảm xúc đặc biệt với nam ca sĩ.

Anh nói: "Tôi đã từng chiến thắng, nhưng hôm nay tôi hạnh phúc hơn nhiều khi trở thành người chiến thắng trong một cuộc thi quốc tế lớn như vậy. Cảm giác này không gì có thể so sánh được".

Intervision là cuộc thi âm nhạc do Tổ chức Phát thanh và Truyền hình Quốc tế (ITU) tổ chức, tồn tại từ năm 1946 đến năm 1993. Tháng 2 vừa rồi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc tái tổ chức cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision.

Intervision 2025 quy tụ 23 đại diện từ các quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba, Venezuela, Ai Cập, Nam Phi, Nga...

Đức Phúc đã mang tới cuộc thi ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy. Phần thi của Đức Phúc được trình bày bằng tiếng Việt, xen lẫn vài câu tiếng Anh để giới thiệu chủ đề.