Án mạng từ câu nói "mày kêu lính lên xử thằng này"

Ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra, xử lý hành vi của đối tượng Nguyễn Khắc Nguyên (SN 2008) vì liên quan vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã An Long.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, lúc 18h ngày 20/11, Nguyên ghé nhà ông N. ở ấp 3, xã An Long để nhậu với 3 người đàn ông.

Trong lúc nhậu, Nguyên có phát sinh mâu thuẫn với bà D. (vợ ông N.) do trước đây bà D. có dùng tay đánh vào đầu Nguyên. Sau đó bà D. có gọi cho con gái và nói "mày kêu mấy lính mày lên xử thằng này coi".

Nguyên nghe vậy liền đi về nhà ở gần đó, lấy 2 con dao Thái Lan, chuẩn bị sẵn sàng đánh nhau.

Nguyên trở lại nhà ông N., thấy có thêm N.T.T. và V.V.L. đi xe máy tới, đang đứng trước nhà.

Sau đó giữa Nguyên, T. và L. có lời qua tiếng lại thách thức đánh nhau. Nguyên cầm dao đâm một nhát vào lưng của T.. Khi nạn nhân quay người lại, Nguyên tiếp tục đâm nhát thứ hai trúng vùng ngực.

Vụ việc dừng lại khi có người ngăn cản, Nguyên bỏ dao xuống rồi rời đi, bị hại được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau đó, Nguyên đến cơ quan Công an xã An Long đầu thú.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, T. bị 2 vết thương, trong đó vết thương vùng ngực trái do vật sắc nhọn tác động gây thủng phổi, thủng tim dẫn đến mất máu cấp là nguyên nhân tử vong.