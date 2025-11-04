61 đội tranh tài giải Đua ghe Ngo trên sông Cần Thơ

Ngày 4/11, giải Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025 đã chính thức khai mạc, mang đến không khí sôi động và đầy màu sắc trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc truyền thống của đồng bào Khmer.

Đây là một trong năm hoạt động trọng tâm nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Khmer, đồng thời là môn thể thao đòi hỏi sức mạnh, sự khéo léo và tinh thần đoàn kết cao độ của các vận động viên.

Sự kiện vinh dự đón tiếp nhiều lãnh đạo cấp cao, bao gồm ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Sơn Phước Hoan, nguyên Thứ trưởng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, cùng các vị nguyên lãnh đạo bộ, ngành, Trung ương, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang (cũ), cùng các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, chức sắc tôn giáo địa phương.

Sôi nổi giải Đua ghe Ngo thu hút hàng nghìn người tham gia, cổ vũ (Video: Bảo Kỳ).

Dòng sông Maspéro (phường Sóc Trăng) một lần nữa trở thành tâm điểm của giải đấu, nơi 61 đội ghe Ngo, gồm 53 đội nam và 8 đội nữ, tranh tài quyết liệt. Trong đó, chủ nhà Cần Thơ đóng góp 48 đội (45 nam, 3 nữ) và tỉnh Cà Mau có 13 đội (8 nam, 5 nữ).

Trước khi chính thức bước vào cuộc đua, các vận động viên đã thực hiện nghi thức chào cờ trang trọng bằng cách cởi nón và vẫy tay, thể hiện tinh thần thượng võ và sự tôn kính đối với giải đấu.

Mặc dù thời tiết trưa nắng nóng, hàng nghìn người dân vẫn đổ về hai bên bờ sông Maspéro để cổ vũ, tạo nên một không khí lễ hội cuồng nhiệt.

Anh Nguyễn Quang Minh (25 tuổi, ngụ phường Sóc Trăng) chia sẻ: "Mỗi năm đến dịp lễ Oóc Om Bóc, tôi đều cùng gia đình và bạn bè đến xem. Dù năm nay giải do Cần Thơ tổ chức sau khi sáp nhập, Đua ghe Ngo vẫn luôn là cuộc thi ý nghĩa, là niềm tự hào của người Khmer và người dân miền Tây."

Để chuẩn bị cho giải đấu, các vận động viên đã trải qua hơn một tháng tập luyện miệt mài, tranh thủ những ngày cuối tuần hoặc buổi chiều sau khi hoàn thành công việc đồng áng. Những chiếc ghe Ngo, được chạm khắc tinh xảo hình rắn, dài từ 27 đến 30m, với phần đầu uốn cong và trang trí linh vật như voi, hổ đã sẵn sàng cho cuộc tranh tài.

Mỗi ghe Ngo có ba người điều khiển chính: Người ngồi mũi phụ trách các nghi lễ tâm linh, chỉ đạo toàn đội và điều khiển kỹ thuật bơi; hai người còn lại ngồi giữa và phía sau có nhiệm vụ thổi còi, thúc giục và điều chỉnh nhịp độ của các vận động viên.

Lực lượng chức năng đã được triển khai để đảm bảo an ninh, trật tự cho sự kiện. Nhiều khán giả không ngần ngại trầm mình dưới nước để có thể cổ vũ gần hơn cho các đội thi, tạo nên một hình ảnh độc đáo và đầy nhiệt huyết.

Ban tổ chức đã trao cờ lưu niệm và hỗ trợ 30 triệu đồng cho mỗi đội tham gia. Về cơ cấu giải thưởng, ở nội dung nam và nữ, giải nhất trị giá 200 triệu đồng, giải nhì 150 triệu đồng, giải ba 100 triệu đồng và giải tư 80 triệu đồng, hứa hẹn những màn tranh tài kịch tính và hấp dẫn.