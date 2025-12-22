Vịnh Hạ Long dự kiến có thêm loạt sản phẩm du lịch mới từ năm 2026

Mới đây, phóng viên Dân trí đã có chuyến trải nghiệm du lịch mùa đông trên Vịnh Hạ Long cùng đoàn khách quốc tế đến từ Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc… nhằm ghi nhận cảm nhận của du khách về điểm đến này.

Nhiều du khách cho biết họ ấn tượng với vẻ đẹp cảnh quan của Vịnh Hạ Long, hài lòng với phong cách phục vụ của hướng dẫn viên và nhân viên trên tàu du lịch. Du khách cũng cảm thấy yên tâm khi trải nghiệm trên những con tàu mới, hiện đại, được trang bị đầy đủ tiện nghi và thiết bị an toàn.

Xung quanh sự chuyển biến trong hoạt động du lịch trên Vịnh Hạ Long, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh.

Lượng khách và doanh thu tiếp tục tăng trưởng

Thưa ông, từ đầu năm đến nay, Vịnh Hạ Long đã đón được bao nhiêu lượt khách và đạt doanh thu như thế nào?

- Theo thông tin từ Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long – Yên Tử, dự kiến trong năm 2025, tổng số khách tham quan Vịnh Hạ Long đạt khoảng 3,5 triệu lượt.

Trong đó, khách Việt Nam đạt hơn 1,1 triệu lượt, khách quốc tế đạt hơn 2,3 triệu lượt, bằng 108,8% so với năm 2024.

Doanh thu từ phí tham quan vịnh ước đạt 1.000 tỷ đồng, tương đương 102,7% so với năm 2024 và đạt 103,4% kế hoạch tỉnh giao.

Trong năm 2025, lượng khách đến Quảng Ninh tiếp tục tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ. Các sản phẩm du lịch vịnh biển, đặc biệt là tham quan Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long, tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Du khách xếp hàng chờ tham quan Hang Luồn, một điểm du lịch trên Vịnh Hạ Long cách đây ít ngày (Ảnh: Nguyễn Dương).

Sản phẩm tham quan vịnh và tàu lưu trú vẫn giữ vai trò chủ lực

Hiện nay, trên Vịnh Hạ Long đang có bao nhiêu sản phẩm du lịch phục vụ du khách, thưa ông?

- Hiện nay, trên Vịnh Hạ Long có 12 sản phẩm, dịch vụ du lịch đang được tổ chức khai thác. Trong đó, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long – Yên Tử trực tiếp tổ chức 4 sản phẩm, gồm: Tham quan và trải nghiệm các giá trị nổi bật toàn cầu về thẩm mỹ cảnh quan và địa chất – địa mạo của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long bằng tàu du lịch, tàu lưu trú và du thuyền theo 8 hành trình.

Du khách tham quan, tắm biển ở bãi tắm Ti Tốp (Ảnh: Nguyễn Dương).

Bên cạnh đó là các sản phẩm trải nghiệm văn hóa làng chài của ngư dân trên vịnh; tham quan các di tích lịch sử – văn hóa và các di chỉ khảo cổ; tắm biển tại bãi tắm Ti Tốp.

Ngoài các sản phẩm do Ban Quản lý trực tiếp tổ chức, các doanh nghiệp đang khai thác 8 sản phẩm, dịch vụ du lịch khác.

Các sản phẩm này gồm dịch vụ nước giải khát, bán đồ lưu niệm và thủ công mỹ nghệ; dịch vụ đò chèo tay; dịch vụ chèo thuyền kayak; dịch vụ xuồng cao tốc; dịch vụ vận chuyển khách tham quan trên vịnh.

Ngoài ra còn có dịch vụ tàu nhà hàng ven bờ; dịch vụ tham quan mô hình nuôi cấy, chế tác và kinh doanh ngọc trai; dịch vụ tham quan du lịch kết hợp mua bán hải sản và xem biểu diễn chế biến hải sản.

Ông đánh giá như thế nào về hiệu quả của các sản phẩm này?

Trong số các sản phẩm, dịch vụ đang được khai thác, sản phẩm tham quan vịnh và tàu lưu trú vẫn là sản phẩm chủ lực.

Các sản phẩm này đóng góp lớn vào tổng lượng khách và doanh thu từ hoạt động du lịch trên Vịnh Hạ Long trong thời gian qua.

Trong số các sản phẩm, dịch vụ đang được khai thác, sản phẩm tham quan vịnh và tàu lưu trú vẫn là sản phẩm chủ lực. Ông Nguyễn Việt Dũng Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: QMG).

Định hướng phát triển sản phẩm mới gắn với bảo tồn di sản

Gần đây, nhiều tàu du lịch mới, hiện đại được đưa vào khai thác trên Vịnh Hạ Long. Ông đánh giá như thế nào về xu hướng này?

- Thời gian qua, cùng với chủ trương nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, nhiều nhà đầu tư đã mạnh dạn đóng mới, thay thế các tàu gỗ cũ bằng các tàu du lịch hiện đại.

Mỗi con tàu có mức đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng, được trang bị hệ thống tiện nghi đồng bộ như phòng nghỉ khép kín, khu ẩm thực, giải trí, thư giãn và các công nghệ bảo đảm an toàn hàng hải.

Có thể khẳng định, đây là bước tiến quan trọng trong việc nâng tầm trải nghiệm du lịch Vịnh Hạ Long.

Xu hướng này cho thấy sự chuyển dịch rõ nét từ phát triển theo số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị và chiều sâu trải nghiệm, phù hợp với phân khúc khách cao cấp, đặc biệt là khách quốc tế.

Các sản phẩm du lịch hiện đại không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Hạ Long so với các điểm đến biển đảo trong khu vực, mà còn tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Đồng thời, các sản phẩm này góp phần thúc đẩy kinh tế biển – du lịch phát triển theo hướng bền vững, gắn với yêu cầu bảo tồn Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Những con tàu du lịch hiện đại phục vụ du khách trên Vịnh Hạ Long (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trong thời gian tới, Vịnh Hạ Long có kế hoạch bổ sung các sản phẩm du lịch mới hay không, thưa ông?

Bên cạnh các sản phẩm du lịch đang được khai thác, trong thời gian tới, Vịnh Hạ Long sẽ tiếp tục được nghiên cứu, bổ sung và nâng cấp một số sản phẩm mới.

Việc phát triển sản phẩm được định hướng theo hướng đa dạng hóa trải nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời bảo đảm yêu cầu bảo tồn di sản.

Dự kiến trong năm 2026, Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long – Yên Tử sẽ triển khai một số sản phẩm du lịch mới.

Các sản phẩm gồm các hành trình trải nghiệm dịch vụ cao cấp; phục dựng, tái hiện không gian làng chài cổ; tổ chức dịch vụ tiệc và thưởng thức nghệ thuật tại một số hang động, bãi cát với phạm vi và quy mô được kiểm soát chặt chẽ.

Ngoài ra, Vịnh Hạ Long sẽ bổ sung một số bãi tắm trong các hành trình tham quan; phát triển sản phẩm thuyền 3 vách gắn với trải nghiệm “Hạ Long xưa”.

Hang Luồn nhìn từ trên cao (Ảnh: Nguyễn Dương).

Sản phẩm du thuyền tham quan theo hình thức “Hop on – Hop off” cũng dự kiến được triển khai trong thời gian tới.

Các sản phẩm du lịch mới được định hướng phát triển có chọn lọc, không chạy theo số lượng, tập trung nâng cao chất lượng và chiều sâu trải nghiệm.

Mục tiêu xuyên suốt là gắn chặt phát triển du lịch với công tác bảo tồn các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới, hướng tới phát triển du lịch Vịnh Hạ Long bền vững và lâu dài.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!