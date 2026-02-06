Lễ hội du lịch chùa Hương 2026: Bán vé online, miễn phí trông xe dịch vụ

Bán vé điện tử, kiểm soát vé bằng QR Code

Sáng 6/2, UBND xã Hương Sơn (Hà Nội) tổ chức Hội nghị thông tin về công tác tổ chức Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026.

Năm nay, công tác tổ chức lễ hội có nhiều điểm mới, thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy quản lý theo hướng văn minh, chuyên nghiệp và bền vững trong cả năm.

Trong mùa lễ hội 2026, xã Hương Sơn sẽ ứng dụng công nghệ trong việc bán vé, quản lý để đảm bảo du khách được phục vụ chu đáo (Ảnh: Thành Đông).

Theo đó, xã Hương Sơn tăng cường chuyển đổi số trong quản lý lễ hội gồm: Bán vé điện tử, bán vé online, kiểm soát vé bằng QR Code, lắp đặt camera AI, vận hành trung tâm điều hành, thu thập và phân tích dữ liệu lượng khách theo khung giờ, thông tin về lễ hội được truyền tải đa phương tiện trên các kênh báo chí, phát thanh – truyền hình và nền tảng số.

Bên cạnh công tác phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, trong mùa lễ hội 2026, các ô tô dịch vụ (biển màu vàng) và xe từ 10 chỗ ngồi trở lên được miễn phí trông giữ.

Nhằm giải quyết kịp thời các thắc mắc, phản ánh của du khách, xã đã lập tổ phản ứng nhanh xử lý thông tin qua đường dây nóng 19001207.

Định hướng du lịch 4 mùa, khai thác các tuyến mới hấp dẫn

Chia sẻ với báo chí tại Hội nghị, ông Trần Đức Hải (Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn, Hà Nội), cho biết xã định hướng phát triển du lịch chùa Hương 4 mùa, không chỉ tập trung vào 3 tháng đầu năm.

Theo ông Hải, việc đổi tên thành “Lễ hội du lịch chùa Hương” thay cho “Lễ hội chùa Hương” như trước đây, cho thấy mong muốn hướng tới phát triển du lịch bài bản, chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương một cách toàn diện.

"Ngoài các tuyến trọng điểm như Thiên Trù - Hương Tích, xung quanh chùa Hương còn có nhiều tuyến hấp dẫn như Thanh Sơn - Hương Đài, Long Vân, chùa Cây Khế, động Người Xưa, chùa Tuyết Sơn... Địa phương sẽ tiếp tục đầu tư, hoàn thiện để các điểm đến này phục vụ du khách tốt hơn", ông Hải nhấn mạnh.

Trong bối cảnh lượng khách đến với chùa Hương vào thời gian cao điểm lên đến 4,5-5 vạn người, việc sử dụng công nghệ được xác định là giải pháp then chốt, giúp giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự.

Ông Trần Đức Hải - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn, Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Ông Hải cho rằng, toàn bộ thông tin thuyết minh tại 20 điểm đến và nội dung hướng dẫn được chuẩn hóa trước khi số hóa thành nhiều định dạng khác nhau.

Ban quản lý sẽ triển khai hệ thống thuyết minh tự động với nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp... để phục vụ khách quốc tế,. Đồng thời, các kịch bản văn học được xây dựng để sản xuất các clip quảng bá 2D, 3D... nhằm quảng bá và thu hút du khách.

Chất lượng tổ chức lễ hội là cơ sở để trình Chính phủ công nhận chùa Hương là Khu du lịch Quốc gia trong năm 2026, tiến tới hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thiên nhiên thế giới vào năm 2030.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cách tiếp cận bài bản và định hướng phát triển dài hạn, Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 được kỳ vọng không chỉ là mùa lễ hội an toàn, văn minh, chất lượng mà còn là bước đệm quan trọng để khẳng định vị thế của chùa Hương trên bản đồ du lịch văn hóa - tâm linh quốc gia và quốc tế.