Bitcoin thủng mốc 67.000 USD, nhà đầu tư "sợ hãi cực độ"

Theo dữ liệu của CoinMarketCap, vào khoảng hơn 19h (theo giờ Việt Nam) ngày 5/2 bitcoin chính thức thủng mốc 70.000 USD, lần đầu tiên kể từ thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử vào đầu tháng 11/2024.

Đến ngày 6/2, giá còn dưới vùng 67.000 USD. So với đỉnh trên 126.000 USD thiết lập vào tháng 10 năm ngoái, đồng tiền số lớn nhất thế giới đã giảm hơn 45% giá trị.

Các nhà phân tích cho rằng đợt giảm giá hiện tại được kích hoạt bởi việc Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ bổ nhiệm ông Kevin M. Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp theo, thay thế Chủ tịch đương nhiệm Jerome Powell khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5.

"Thị trường đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin", ông Shiliang Tang, lãnh đạo của Monarq Asset Management nhận định với Bloomberg.

Đà giảm lần này không chỉ xuất phát từ các yếu tố nội tại của thị trường tiền số, mà còn chịu tác động từ áp lực bán lan rộng trên các thị trường tài chính toàn cầu. "Tâm lý thị trường tiền mã hóa đang ở trạng thái sợ hãi cực độ, sau khi thị trường lao dốc trong tuần qua", ông Andrew Tu, chuyên gia phân tích của Efficient Frontier nhận định.

Diễn biến giá bitcoin trong 24 giờ qua (Ảnh: Coinmarketcap).

Ông cho rằng mốc 72.000 USD không được giữ vững, khả năng rất cao bitcoin sẽ lùi về 68.000 USD, thậm chí có thể quay lại vùng đáy của năm 2024 sau đợt tăng ban đầu.

Dòng tiền vào các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ cũng biến động mạnh. Sau khi ghi nhận hơn 560 triệu USD vốn ròng chảy vào trong một phiên đầu tuần, thị trường lại chứng kiến hơn 800 triệu USD bị rút ra chỉ trong hai ngày tiếp theo, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp.

Diễn biến này đang làm dấy lên nghi ngờ về vai trò của bitcoin như một tài sản trú ẩn an toàn. Tính từ đầu năm, giá bitcoin đã giảm gần 20%, trong khi tổng giá trị thị trường tiền mã hóa đã "bốc hơi" hơn 460 tỷ USD chỉ trong một tuần.

Theo ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại FxPro, ở vùng giá hiện tại, bitcoin đã quay trở lại khu vực từng là ngưỡng kháng cự mạnh trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 10/2024. Điều này lý giải vì sao lực mua bắt đáy đang bắt đầu xuất hiện.