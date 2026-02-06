Chủ căn nhà trăm tuổi ở Hà Nội mất ngủ vì các "nàng thơ" chụp ảnh ngày đêm

Dịp lễ Tết hiếm có giấc nghỉ trưa trọn vẹn

Khoảng 5h hàng ngày, ông Phùng Tiến Vinh (66 tuổi), chủ một căn nhà cổ kiểu Pháp nằm trên phố Nguyễn Trường Tộ (thuộc phường Ba Đình, Hà Nội) lại bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào, xôn xao ngoài cửa.

Đó không phải là âm thanh mua bán của những người đi chợ hay tiếng xe cộ, người dậy sớm tập thể dục buổi sáng, mà là tiếng í ới gọi nhau từ nhiều bạn trẻ.

Ngó ra ngoài cửa, vợ chồng ông Vinh lắc đầu khi thấy cảnh tượng nhóm các cô gái trong trang phục áo dài đã có mặt từ sớm để chụp hình.

Những ngày sát Tết, lượng khách tới đây chụp ảnh tại căn nhà cổ càng đông hơn (Ảnh: Hồng Anh).

Nghe qua giọng nói, chủ nhà đoán có lẽ còn có khách từ tỉnh khác, dường như đang cố tranh thủ ghi lại một số khoảnh khắc đẹp của bản thân trước giờ ra sân bay.

Khoảng 6 năm qua, cho dù ngày thường hay dịp lễ Tết, gia đình ông Vinh liên tục phải chịu đựng cảnh sáng sớm bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của người lạ.

"Năm nay, khách lạ kéo đến còn đông hơn. Chủ yếu là nhóm khách trẻ nhưng nhiều cá nhân ý thức không cao. Họ coi đây là điểm chụp ảnh chứ không nghĩ là nhà riêng, cần giữ gìn trật tự chung", ông Vinh giãi bày.

Đôi lúc các “nàng thơ” còn tràn xuống lòng đường để “tác nghiệp” (Ảnh: Hồng Anh).

Ông Vinh chia sẻ, căn nhà được xây theo lối kiến trúc của Pháp với tuổi đời khoảng 100 năm. Gia đình ông ở đây từ năm 1954 đến nay. Hiện nơi này là không gian chung của 4-5 hộ cùng sinh sống.

Gia đình ông ở tầng 1 với tổng diện tích mặt sàn khoảng 40m2.

Khác hẳn với những căn nhà hiện đại với lớp sơn sáng bóng xung quanh, ngôi nhà cổ vẫn giữ nguyên lớp tường đã bong tróc, cánh cửa cũ, mang nét hoài cổ như một nhân chứng trải qua những thăng trầm của Hà Nội.

Nhà chỉ cách đường bằng lớp cửa mỏng nên ở bên trong vẫn nghe rõ tiếng ồn ào từ phía ngoài vọng vào (Ảnh: Huy Hoàng).

Cũng vì nét cổ điển nên không gian này rất khác biệt với nhiều căn nhà trên cùng tuyến phố. Nhiều năm qua, nơi này trở thành điểm đến của những du khách muốn tìm một chút cảm giác thời xưa cũ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, người đàn ông 66 tuổi cho biết, trước đây, vì quá mệt mỏi, gia đình từng làm biển ghi rõ "Nhà riêng, không phải nơi chụp ảnh". Nhưng biển vừa dán hôm trước, vài ngày sau đã có người giật mất.

Thậm chí có những buổi sáng, vợ chồng ông Vinh vừa quét lá rụng đầy sân và vun gọn vào một góc. Nhưng khi tới chụp hình, một số cô gái trẻ lại tung lá ra vỉa hè nhằm tạo khoảnh khắc lãng mạn. Chứng kiến cảnh này, chủ nhà vừa bất lực vừa khó chịu. Ông từng nhiều lần nhắc nhở và răn đe, nhưng mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Chủ căn nhà than thở, suốt nhiều năm qua gia đình gần như chưa lúc nào có giấc nghỉ trưa trọn vẹn. Trừ những ngày trời mưa bão, các ngày nắng đẹp hay đặc biệt dịp nghỉ lễ, Tết không lúc nào ngôi nhà vắng bóng cảnh khách lạ kéo tới.

Để tránh cảnh người trong nhà vô tình bị lọt hình ảnh vào ống kính, ông Vinh thậm chí còn lắp thêm lưới mắt cáo che cửa cho kín đáo. Nhưng cũng vì thế mà ánh sáng tự nhiên không thể lọt vào trong nhà.

Nhà bật đèn cả ngày để biết luôn có người bên trong, nhưng sự vô tư thái quá của khách khiến gia chủ thấy mệt mỏi.

Không gian hoài cổ bên trong căn nhà (Ảnh: Huy Hoàng).

"Thực ra tôi cũng không cần yêu cầu gì quá nhiều. Chỉ cần khách tới và có lời trao đổi với chủ nhà trước khi chụp ảnh, hạn chế ồn ào, tôi cũng không gây khó dễ. Nhưng họ thoải mái quá và gây ầm ĩ khiến không gian sống của gia đình bị xâm phạm", ông bức xúc.

Vị chủ nhà ước tính, mỗi ngày khoảng 200-300 người tới chụp ảnh là bình thường. Những ngày đông, con số này có thể tăng gấp đôi hoặc hơn.

Bà D., một người dân sinh sống gần ngôi nhà này cho hay, nhiều người trẻ chụp ảnh không có ý thức thường đứng dưới lòng đường hoặc kê chân máy dưới lòng đường khiến đoạn đường có một số thời điểm ùn tắc nhẹ.

Việc tập trung quá đông người tại một khoảng không gian nhỏ trước ngôi nhà cổ, nhất là vào những thời điểm lễ Tết, cuối tuần ít nhiều gây xáo trộn cả một góc phố.

Nhiều người nghĩ nhà vô chủ nên vô tư cười nói

Với Phương Duy (26 tuổi, phường Thanh Xuân), ngôi nhà cổ trên phố Nguyễn Trường Tộ là một trong những điểm chụp ảnh áo dài đẹp nhất Hà Nội.

Phương Duy đã nhiều lần ghé địa điểm này để ghi lại những góc hình mang màu sắc hoài niệm. Trước đây, anh từng nghĩ ngôi nhà này không có người ở. Nhiều bạn trẻ ghé qua đây cũng có suy nghĩ tương tự nên vô tư cười nói.

Tuy nhiên, sau lần gặp chủ nhà, chàng trai chủ động chào hỏi và nhận được sự đồng ý của chủ nhà.

Nhiều khách không quản ngại đường xa, chuẩn bị trang phục chỉn chu để có khoảnh khắc đẹp nhất (Ảnh: Hồng Anh).

“Tôi thấy chú ấy là người cởi mở. Tuy nhiên, nhiều người vô tư quá, không lưu ý về phương tiện đi lại, cách giao tiếp trò chuyện khi chụp ảnh tại đây”, Phương Duy nói.

Chia sẻ về lý do lựa chọn ngôi nhà cổ trên phố Nguyễn Trường Tộ làm bối cảnh chụp ảnh, Kiều Phương Hà (20 tuổi, phường Phú Thượng) cho biết, cô và nhóm bạn biết đến địa điểm này qua mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ đăng tải những bộ ảnh áo dài mang phong cách xưa rất đẹp.

Dù sống cách địa điểm này hơn chục cây số, Hà và nhóm bạn vẫn quyết định di chuyển đến đây vì bị thu hút bởi vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc của căn nhà.

Để tránh cảnh đông đúc và có không gian chụp ảnh thoải mái, nhóm của Phương Hà lựa chọn khung giờ trưa. Tuy nhiên, đến nơi, cô nàng bất ngờ bởi có khoảng 30 cô gái khác cũng đang có mặt tại đây. Cả nhóm đành đứng chờ một lúc lâu mới tới lượt.

“Chúng tôi chuẩn bị khá kỹ để lên hình đẹp nhất. Thời gian thay đồ, makeup (trang điểm) khoảng 1 tiếng”, Phương Hà chia sẻ và cho biết đây là lần đầu tiên cô chụp ảnh tại địa điểm này, song khá hài lòng với những khung hình ghi lại.

Có mặt trước ngôi nhà cổ, Minh Châu (20 tuổi) cho biết, trước khi đến đây, nhóm đã tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội và được nhiều người nhắc nhở nên giữ ý tứ, ăn nói nhỏ nhẹ khi chụp ảnh.

“Mọi người thường dặn nhau là đi nhẹ, nói khẽ, không gây ồn ào, tránh làm đảo lộn sinh hoạt của chủ nhà. Khi vào chụp, chúng tôi cũng rất ý thức điều đó, cố gắng giữ trật tự và tôn trọng không gian chung”, cô chia sẻ.

Một tài xế lái xe công nghệ ngồi chờ đón khách (Ảnh: Hồng Anh).

Thời điểm này đang gần Tết nên nhiều bạn trẻ có xu hướng chụp ảnh áo dài mang phong cách hoài niệm tại các căn nhà cổ. Tuy nhiên, theo Châu, khi chụp ảnh, dù đến bất cứ địa điểm nào, mỗi người cũng nên chú ý về cách ứng xử để không gây ra những tranh cãi tiêu cực, ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác.

Phương Duy thì chia sẻ kinh nghiệm vừa chụp ảnh đẹp, vừa lịch sự tại khu vực này: “Phố Nguyễn Trường Tộ không quá rộng, bạn nên chọn xe ôm, taxi làm phương tiện di chuyển. Nếu đi xe máy, nên gửi xe ở một quán trà đá hay ngõ phố gần đó, tránh để xe dưới lòng đường hay tràn sang các nhà xung quanh.

Các hộ xung quanh đều kinh doanh hay mở dịch vụ nên không gian để xe rất hạn chế. Khi chụp ảnh nên giữ trật tự, không đứng xuống lòng đường. Nên xin phép chủ nhà và chủ động chào hỏi thể hiện sự tôn trọng với chủ nhà”.

Về phần chủ nhà, dù rất bức xúc vì chịu phiền toái suốt nhiều năm, ông Vinh khẳng định chưa từng thu phí người tới chụp ảnh. Những người hàng xóm xung quanh gợi ý chọn cách thu tiền hoặc mở thêm loại hình dịch vụ nào đó, nhưng ông không đồng ý vì không muốn biến ngôi nhà thành nơi kinh doanh.

"Chỉ cần mọi người có ý thức chung và giữ gìn, tôi không muốn gây khó dễ. Tuy nhiên thời gian tới, tôi đang tính quét vôi lại toàn bộ phía trước ngôi nhà, thay đổi diện mạo để nơi này không còn bị chú ý nữa", ông phân trần.