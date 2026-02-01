Lái ô tô vượt ẩu trong thời tiết sương mù, nam tài xế bị phạt 5 triệu đồng

Tối 6/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa lập biên bản xử phạt với tài xế B.Đ.Q. (SN 1991, quê Ninh Bình) do có hành vi vượt ẩu trên đường.

Với vi phạm trên, tài xế Q. bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh tài xế Q. điều khiển ô tô vượt ẩu trên đường, trong thời tiết sương mù (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, vào lúc 16h50 ngày 3/2, tại km53+500 tỉnh lộ 155 thuộc địa phận phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, tài xế Q. điều khiển ô tô biển số 18A-254.xx rồi có hành vi lấn làn, vượt ẩu trên đường. Việc làm của tài xế Q. suýt gây ra vụ tai nạn giao thông.

Đáng nói, hành vi vi phạm của tài xế Q. bị camera hành trình của một ô tô đi chiều ngược lại ghi hình, người dân đã phản ánh vụ việc tới Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT. Sau khi nhận tin báo, Phòng CSGT Công an Lào Cai vào cuộc làm rõ.

Theo cảnh sát, qua xác minh, lực lượng chức năng xác định tài xế B.Đ.Q. đã có hành vi vượt xe gây nguy hiểm cho người đi đường. Thời điểm xảy ra sự việc, thời tiết có sương mù, tầm nhìn hạn chế, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tại cơ quan công an, anh Q. thừa nhận hành vi vi phạm và chấp nhận việc nộp phạt.