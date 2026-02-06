Nghỉ Tết 9 ngày: Khách Việt chốt tour đi biển trước 1 tháng để "đổi gió"

Du lịch nội địa tăng trưởng, khách phía Nam ưu tiên điểm đến gần

Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, mức độ quan tâm dành cho du lịch nội địa Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà tăng tích cực, với lượt tìm kiếm chỗ ở trong nước tăng 14% trong năm 2025.

Đáng chú ý, xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục trong năm nay, khi nhiều du khách cho biết họ ưu tiên các chuyến đi trong nước thay vì du lịch quốc tế.

Phan Thiết là một trong những điểm đến được ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán đối với du khách phía Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông Vũ Ngọc Lâm - Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam - nhận định, du lịch nội địa tăng trưởng phản ánh nhu cầu khám phá những điểm đến quen thuộc nhưng được “làm mới” bằng trải nghiệm đa dạng hơn, lịch trình linh hoạt và thời gian di chuyển thuận tiện.

Đối với du khách phía Nam, các điểm đến ven biển gần TPHCM tiếp tục được ưu tiên, đặc biệt trong các kỳ nghỉ như Tết Nguyên đán.

Các điểm du lịch biển được ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán (Ảnh: Ngọc Ngân).

Ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành cho thấy xu hướng này thể hiện rõ qua hành vi chốt tour của khách hàng. Các tuyến biển như Phan Thiết, Vũng Tàu, Nha Trang (Khánh Hòa) tiếp tục nằm trong nhóm điểm đến được lựa chọn nhiều nhất dịp Tết Nguyên đán, nhờ lợi thế chỉ cách trung tâm TPHCM vài giờ di chuyển bằng đường bộ.

Theo thống kê của một số doanh nghiệp lữ hành tại TPHCM, lượng khách chốt tour biển bắt đầu tăng từ trước Tết khoảng 3-4 tuần. Riêng các tour Phan Thiết, Vũng Tàu khởi hành từ mùng 2 đến mùng 5 Tết, nhiều đoàn dự kiến đạt 80-90% công suất trước kỳ nghỉ lễ khoảng 10 ngày.

Du khách trải nghiệm lái xe địa hình trên đồi cát (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo đánh giá của Vietluxtour, thị trường du lịch Tết năm nay giữ đà tăng trưởng ổn định, ước đạt khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, tệp khách của các tour ngắn ngày quanh TPHCM được xác định khá rõ, gồm ba nhóm chính.

Trong đó, nhóm gia đình đa thế hệ (có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi) ưu tiên các tour di chuyển nhẹ, an toàn và dịch vụ trọn gói. Nhóm bạn bè, đồng nghiệp lựa chọn các tour 2-3 ngày với mục tiêu “đổi không khí” nhanh, ưu tiên trải nghiệm, chụp ảnh và nghỉ dưỡng.

Bên cạnh đó, một bộ phận khách doanh nghiệp quy mô nhỏ cũng chọn tour ngắn để tối ưu chi phí và thuận tiện cho lịch làm việc đầu năm.

Ở phân khúc tour biển, các tour Phan Thiết 3 ngày 2 đêm, kết hợp tham quan Mũi Né, Hòn Rơm, đồi cát và trải nghiệm xe địa hình, có mức giá phổ biến khoảng 3,4-3,8 triệu đồng/người.

Tour ngắn ngày tăng giá vẫn bán chạy

Một số doanh nghiệp lữ hành cho biết, so với năm ngoái, khách chốt tour Tết năm nay có xu hướng quyết định sớm hơn, đặc biệt ở nhóm gia đình có trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Nhiều tour biển ngắn ngày được khách đặt trước 10-20 ngày để giữ chỗ và lựa chọn dịch vụ lưu trú phù hợp, trong khi nhóm khách trẻ vẫn duy trì thói quen chốt tour sát ngày, tập trung vào các hành trình 2-3 ngày.

Trong khi đó, ghi nhận từ BenThanh Tourist cho thấy xu hướng đặt tour sớm tiếp tục chiếm ưu thế trong mùa du lịch Tết năm nay. Nhiều khách hàng đã hoàn tất việc đặt tour 2-3 tháng trước Tết nhằm giữ chỗ đẹp và đảm bảo chất lượng dịch vụ trong giai đoạn cao điểm.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều đường tour Tết của doanh nghiệp đã kín chỗ hoặc chỉ còn số lượng rất hạn chế.

Đáng chú ý, ở thị trường trong nước, các tour sử dụng phương tiện hàng không đã sớm khóa sổ, trong khi các tour đường bộ đến Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang và các tuyến Tây Nam Bộ vẫn duy trì sức mua tốt, phù hợp với xu hướng du lịch ngắn ngày và ưu tiên điểm đến gần của du khách phía Nam.

Mức giá dịp Tết năm nay được đánh giá tăng nhẹ so với ngày thường, nhưng vẫn được khách hàng chấp nhận, cho thấy xu hướng khách ưu tiên chất lượng dịch vụ và trải nghiệm nghỉ dưỡng hơn là tìm tour giá rẻ trong dịp Tết.

Tour Đà Lạt ngắn ngày cũng được ưa chuộng vào dịp Tết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với các tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm, giá dao động 2,1-2,3 triệu đồng/người, tiếp tục thu hút nhóm khách trẻ và gia đình nhỏ nhờ khí hậu mát mẻ, lịch trình gọn và chi phí hợp lý.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Phạm Anh Vũ - Giám đốc Truyền thông Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt - cho biết, dù thời gian chuyến đi ngắn hơn, du khách phía Nam vẫn sẵn sàng chi tiêu cao hơn nếu sản phẩm được thiết kế chú trọng vào trải nghiệm cá nhân, không gian nghỉ dưỡng và dịch vụ đồng bộ.

Du lịch Tết của khách phía Nam đang dần chuyển từ “đi cho có không khí” sang “đi ngắn nhưng đi chất”, coi chuyến đi như khoảng thời gian tái tạo năng lượng cho gia đình và nhóm bạn sau một năm làm việc.

"Trong bối cảnh hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, các điểm đến ven biển gần TPHCM như Phan Thiết và Vũng Tàu tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong dịp Tết Nguyên đán. Điều này mở ra cơ hội phát triển các tour biển ngắn ngày nhưng có giá trị cao, đặc biệt tại những điểm đến quen thuộc như Phan Thiết và Vũng Tàu", ông Vũ nói.