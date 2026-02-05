Cốc matcha 150.000 đồng ở Hà Nội, khách xếp hàng mua để… chụp ảnh

Những ngày gần đây, trên phố Hàng Gai, một quán đồ uống chuyên matcha phong cách Nhật Bản thường xuyên rơi vào cảnh khách xếp hàng kéo dài.

Có thời điểm, người mua phải chờ từ 30 phút đến gần 1 tiếng để gọi đồ uống mang về, khiến khu vực trước cửa quán luôn trong tình trạng đông đúc, quá tải so với không gian vốn chật hẹp của phố cổ.

Giá cao kỷ lục, trải nghiệm matcha đã thực sự tương xứng?

Khách xếp hàng dài trước cửa quán, nhiều người sẵn sàng chờ cả tiếng để mua đồ uống matcha (Ảnh: Lê Phương Anh).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sức hút của quán đến chủ yếu từ hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều video, hình ảnh ghi lại cảnh khách đứng chờ đông đúc liên tục được chia sẻ, khiến lượng người tìm đến ngày càng tăng. Giá đồ uống tại đây dao động khoảng 80.000-130.000 đồng/ly; riêng kem matcha có giá lên tới 150.000 đồng/ly.

Theo khảo sát trên thị trường đồ uống tại Hà Nội, giá một cốc matcha hiện phổ biến ở mức từ 40.000 đến 60.000 đồng/ly. Ngay cả một số thương hiệu được định vị ở phân khúc cao hơn, mức giá cũng chỉ khoảng 60.000-80.000 đồng/ly. So với mặt bằng này, mức giá 120.000-150.000 đồng/ly tại quán trên phố Hàng Gai được xem là cao gấp gần hai lần so với thông thường.

Lý giải cho mức giá cao, nhiều ý kiến cho rằng quán có lợi thế về vị trí trung tâm phố cổ, độ nhận diện thương hiệu và hiệu ứng lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Việc “bắt trend” matcha cùng hình ảnh khách xếp hàng dài khiến mức giá phần nào dễ được chấp nhận trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, phản hồi sau trải nghiệm không hoàn toàn đồng nhất, khi bên cạnh ý kiến tích cực vẫn có người cho rằng đồ uống ở mức tạm ổn, chưa đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng.

Jessica, du khách đến từ Australia, cho biết cô biết đến quán qua TikTok và chấp nhận xếp hàng khoảng 40 phút để mua đồ uống. Theo Jessica, trải nghiệm này phù hợp với khách du lịch có thời gian linh hoạt, nhưng sẽ gây bất tiện với người đi làm hoặc cần mua nhanh.

“Tôi nghĩ việc chờ đợi khá lâu. Đồ uống ổn và dễ uống, nhưng với thời gian chờ như vậy thì nếu không đi du lịch, có lẽ tôi sẽ không chọn xếp hàng”, Jessica chia sẻ.

Jessica (đeo kính), du khách đến từ Australia, cùng bạn trai chờ mua đồ uống tại quán matcha trên phố Hàng Gai (Ảnh: Lê Phương Anh).

Phương Quỳnh (SN 2004) cho biết cô mất gần 1 tiếng để xếp hàng, sau đó tiếp tục chờ thêm 15 phút để nhận đồ uống. Quỳnh nhận xét trải nghiệm tại quán mang tính “thử cho biết” nhiều hơn, trong khi mức giá khiến cô phải cân nhắc nếu quay lại.

“Với thời gian chờ và giá tiền như vậy, tôi nghĩ quán phù hợp để trải nghiệm một lần hơn là uống thường xuyên”, Quỳnh chia sẻ.

Ở góc nhìn khác, chị Huyền Trang (SN 1992) cho rằng đồ uống tại quán không tạo khác biệt rõ rệt so với kỳ vọng. Theo chị, điểm cộng chủ yếu nằm ở vị trí và không gian, thay vì chất lượng đồ uống.

“Tôi thấy đồ uống không quá đặc biệt, bù lại quán có không gian ngoài trời nhìn ra phố cổ. Nếu chỉ mua mang đi thì khá bất tiện vì phải chờ lâu”, chị Trang nhận xét.

Huyền Trang (SN 1992) cho rằng đồ uống không quá đặc biệt, bù lại quán có vị trí đẹp với không gian ngoài trời tầng 4 nhìn ra phố cổ (Ảnh: Lê Phương Anh).

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều ý kiến cũng cho rằng đồ uống tại quán ở mức tạm ổn, chưa tạo được khác biệt rõ rệt so với kỳ vọng ban đầu.

Một người dùng nhận xét: “Matcha là loại đồ uống mà ranh giới giữa ngon và bình thường khá mong manh. Có thể tôi không quá sành, nhưng với mức giá hơn 120.000 đồng/ly, trải nghiệm lần này chưa thực sự thuyết phục”.

Một số khác lại bày tỏ sự khó hiểu trước việc nhiều người sẵn sàng xếp hàng khá lâu chỉ để trải nghiệm đồ uống.

“Tôi không hiểu vì sao nhiều người chấp nhận xếp hàng gần một tiếng chỉ để mua một ly matcha. Có thể do tôi không theo kịp trào lưu, nhưng với mức giá hơn 120.000 đồng, tôi nghĩ cần cân nhắc kỹ”, một tài khoản bình luận.

Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng trải nghiệm tại quán chưa thực sự tương xứng với mức giá và thời gian chờ đợi, cho thấy đánh giá của khách hàng vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều (Ảnh chụp màn hình).

Ở góc độ trải nghiệm thực tế của phóng viên Dân trí, đồ uống tại quán được trình bày gọn gàng, với tông màu xanh đặc trưng của matcha khá bắt mắt. Tuy nhiên, cảm nhận về hương vị nhìn chung ở mức vừa phải, chưa thực sự tương xứng với mức giá và thời gian chờ đợi của nhiều khách. Ly đựng và cách phục vụ theo hướng tối giản, đúng tinh thần Nhật Bản, song chưa mang lại cảm giác tương xứng với mức giá được niêm yết.

Trong các khung giờ đông khách, nhân viên chủ yếu tập trung xử lý đơn hàng mang đi để đáp ứng lượng khách lớn, nên việc tư vấn hay tương tác với khách tại chỗ còn hạn chế, khiến trải nghiệm thưởng thức phần nào bị rút ngắn.

Hiệu ứng đám đông hay giá trị thật?

Theo các chuyên gia marketing, việc khách xếp hàng dài trong những ngày đầu khai trương không phải hiện tượng hiếm, đặc biệt với các thương hiệu gắn mác cao cấp hoặc lần đầu xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Hiệu ứng đám đông, kết hợp với sự lan truyền mạnh trên mạng xã hội, có thể nhanh chóng tạo ra sức hút lớn trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hiệu ứng này chỉ đóng vai trò như “cú hích” ban đầu. Về lâu dài, khả năng giữ chân khách hàng vẫn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ và mức độ tương xứng giữa giá bán và trải nghiệm thực tế.

Một cốc matcha tại quán có mức giá dao động từ khoảng 120.000 đến 150.000 đồng/ly, song nhiều khách vẫn sẵn sàng xếp hàng chờ mua (Ảnh: Lệ Thu).

Lý giải về mức giá cao, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện phía thương hiệu cho biết mức giá tại thị trường Việt Nam được xây dựng dựa trên chất lượng nguyên liệu đầu vào.

Toàn bộ đồ uống tại quán sử dụng matcha nhập khẩu từ Nhật Bản, được thu hoạch tại các vùng trà như Uji và Kagoshima - những khu vực trồng trà do thương hiệu trực tiếp quản lý, canh tác theo phương pháp hạn chế sử dụng hóa chất tổng hợp.

Theo phía thương hiệu, matcha hữu cơ hiện chỉ chiếm khoảng 1% tổng sản lượng matcha toàn cầu, được xem là yếu tố khiến giá thành ở mức cao.

Liên quan đến công tác vận hành, phía cửa hàng thừa nhận trong những ngày đầu khai trương, lượng khách đổ về đông ngoài dự kiến khiến hoạt động phục vụ có thời điểm rơi vào tình trạng quá tải.

Nhiều khách cho rằng điểm cộng của quán nằm ở vị trí đắc địa giữa khu phố cổ (Ảnh: Lê Phương Anh).

Bên cạnh sản phẩm, vị trí và không gian cũng được xem là những yếu tố góp phần tạo sức hút cho cửa hàng. Quán nằm tại trung tâm phố cổ Hà Nội, hướng ra khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, gần hồ Gươm, sở hữu tầm nhìn thoáng ra không gian phố xá sầm uất.

Đây được nhiều khách hàng đánh giá là một điểm cộng, góp phần tạo trải nghiệm khác biệt so với nhiều quán đồ uống khác.

Tuy nhiên, một số hạn chế cũng được ghi nhận, như việc quán không có chỗ gửi xe riêng.

Khách thường phải gửi xe bên ngoài với chi phí từ 20.000 đến 50.000 đồng, tùy thời điểm. Dù vậy, trong giai đoạn đầu hoạt động, yếu tố này chưa ảnh hưởng đáng kể đến lượng khách, khi nhu cầu trải nghiệm của người tiêu dùng vẫn ở mức cao.