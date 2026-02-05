Mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip, một cô gái trang điểm xinh đẹp, mặc váy trắng tinh, cầm theo chiếc ô đứng trên thuyền chụp ảnh tại Khu du lịch Tam Cốc ở Ninh Bình, bất ngờ bị ngã xuống sông giữa tiết trời lạnh giá.

Người mẫu bị ngã xuống sông khi chụp ảnh ở Tam Cốc (Video: KDL cung cấp).

Theo đoạn clip, cô gái sau khi bị ngã xuống sông, do nước cạn nên đã leo lên được một tảng đá nằm chơi vơi giữa dòng nước. Sau đó, một lái đò đã đến gần và đưa cô này lên thuyền. Thời điểm cô gái bị ngã, có nhiều chiếc thuyền có lái đò ở bên.

Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhiều người vào người bình luận vui: "Cô tiên ngã xuống nước"; có người lại tỏ ra thương cảm cho cô gái khi bị ướt hết người giữa tiết trời lạnh giá, trang phục thì lấm lem bùn đất.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một nhân viên Khu du lịch Tam Cốc (phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) cho biết, sự việc trên xảy ra ngày 4/2. Cô gái bị ngã xuống sông khi chụp ảnh không phải là du khách mà là người mẫu do khu du lịch thuê đưa đi chụp ảnh để quảng bá.

Cô gái được lái đò hỗ trợ đưa lên thuyền (Ảnh: Cắt từ clip).

Cũng theo nhân viên này, sau khi hóa trang, trang phục lộng lẫy, ekip đã cho cô người mẫu này ngồi lên một chiếc thuyền riêng để chụp ảnh. Trong lúc người mẫu đang trên thuyền biểu diễn các động tác thì chiếc thuyền tròng trành khiến cô gái bị ngã xuống sông.

Đoạn sông nơi cô gái bị ngã nước cạn, chỉ sâu ngang người. Vì thế, sau đó cô gái đã tự trèo lên được một tảng đá gần đó. Sau đó ekip đã hỗ trợ người mẫu này để đảm bảo an toàn và sức khỏe.

Khu du lịch Tam Cốc nổi tiếng ở Ninh Bình, nơi đây vào mùa hè có cánh đồng lúa đẹp nhất Việt Nam, mùa lúa chính vàng trải dài theo hai bên bờ sông Ngô Đồng tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Mùa đông, cánh đồng lúa biến thành cánh đồng hoa súng với sắc tím rực rỡ thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngắm.