Gội đầu tiệm Việt Nam gây sốt mạng Trung Quốc, được khen đỉnh nhất thế giới

Dịch vụ gội đầu thành “đặc sản trải nghiệm”

Những ngày gần đây, một bài đăng trên Xiaohongshu - mạng xã hội nơi giới trẻ Trung Quốc thường tra cứu kinh nghiệm du lịch, ăn uống, làm đẹp, mua sắm - đã thu hút nhiều tương tác.

Trong bài viết này, tác giả chia sẻ trải nghiệm gội đầu tại Việt Nam và đưa ra nhận định gây chú ý: “Một khi gội đầu ở Việt Nam, cuộc đời bạn sẽ thoải mái”.

Quan điểm này nhanh chóng nhận được sự đồng tình của đông đảo cư dân mạng, khi nhiều người từng du lịch Việt Nam cũng để lại bình luận kể lại cảm giác thư giãn sâu, dễ chịu và khác biệt so với trải nghiệm gội đầu tại quê nhà.

Bài đăng chia sẻ: “Một khi gội đầu ở Việt Nam, cuộc đời bạn sẽ thoải mái” gây xôn xao tại Trung Quốc (Ảnh: Chụp màn hình)

Không ít người thừa nhận ban đầu chỉ định “gội cho sạch”, nhưng sau đó lại rơi vào trạng thái thư giãn sâu, thậm chí ngủ quên trên ghế.

Một tài khoản chia sẻ: “Lần đầu gội đầu ở TPHCM, tôi nghi ngờ cả cuộc đời mình. Tôi tưởng chỉ được làm sạch bình thường, ai ngờ được rửa mặt, đắp mặt nạ bơ, massage (xoa bóp) đầu - cổ - vai - gáy suốt hơn 2 tiếng”.

Nhiều người cho biết dù đã về nước, họ vẫn “nhớ cảm giác được gội đầu ở Việt Nam”, thậm chí so sánh đây là trải nghiệm “đáng tiền nhất” trong chuyến du lịch Đông Nam Á.

Điểm chung trong hầu hết các bài viết của du khách Trung Quốc là sự khen ngợi dành cho tay nghề thợ gội đầu Việt Nam khi họ không cần máy móc cầu kỳ, chính những thao tác thuần thục, nhịp điệu đều tay và lực massage vừa phải đã tạo nên trải nghiệm khác biệt.

Theo chia sẻ của nhiều khách nước ngoài, kỹ thuật massage đầu của người Việt không mang cảm giác “làm cho xong”, mà có sự chăm chút, tỉ mỉ. Các động tác day, ấn, vuốt được thực hiện liên tục, tập trung vào những vùng dễ căng thẳng như thái dương, gáy, vai, cổ.

Một số du khách còn so sánh, dịch vụ gội đầu tại Việt Nam không đơn thuần là làm tóc, mà gần với một liệu trình thư giãn toàn thân, giúp giải tỏa căng thẳng sau nhiều giờ di chuyển.

Dịch vụ gội đầu tại Việt Nam thường đi kèm với massage thư giãn (Ảnh: Lê Hoa).

Không chỉ gội đầu, tay nghề của thợ làm tóc Việt Nam cũng nhận được nhiều lời khen. Trong phần bình luận, một du khách kể lại việc chồng mình cắt tóc tại một tiệm nhỏ dưới khách sạn ở Việt Nam. Ban đầu, họ lo lắng vì tiệm trông đơn sơ, nhưng kết quả lại “đẹp hơn hẳn những lần cắt ở quê nhà”, với mức giá chỉ vài chục nhân dân tệ.

Vì sao du khách “nghiện” gội đầu tại Việt Nam

Bên cạnh kỹ thuật gội, các sản phẩm chăm sóc tóc tại tiệm cũng là chủ đề khiến cộng đồng mạng Trung Quốc đặc biệt tò mò. Nhiều người cho biết tóc mềm mượt, bồng bềnh rõ rệt ngay sau khi gội, mùi hương lưu lại rất lâu.

“Gội xong tóc giống hệt như vừa làm suôn hoặc duỗi nhẹ ở Trung Quốc”, một bình luận nhận xét và bày tỏ mong muốn biết chính xác loại dầu gội mà các tiệm Việt Nam đang sử dụng.

Theo tìm hiểu, phần lớn các tiệm gội đầu ở Việt Nam sử dụng dầu gội thảo mộc, dầu gội có nguồn gốc thiên nhiên hoặc các dòng sản phẩm phổ thông.

Tuy nhiên, yếu tố tạo nên sự khác biệt không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở cách gội, thời gian massage và quy trình chăm sóc kéo dài hơn so với nhiều quốc gia khác.

Tùy từng tiệm và từng gói dịch vụ, quy trình gội đầu tại Việt Nam có thể kéo dài từ 30 phút đến hơn 2 tiếng.

Dịch vụ gội đầu tiệm tại Việt Nam được nhiều du khách quốc tế đánh giá cao nhờ quy trình chăm sóc kỹ lưỡng và cảm giác thư giãn (Ảnh: Shan Health).

Với nhiều du khách nước ngoài, việc gội đầu đi kèm massage kéo dài là trải nghiệm hiếm gặp, bởi tại một số quốc gia, gội đầu ở tiệm thường diễn ra nhanh, ít chú trọng yếu tố thư giãn.

Một trong những yếu tố khiến dịch vụ gội đầu tại Việt Nam được ca ngợi nhiều nhất là giá cả. Theo chia sẻ của du khách Trung Quốc, chi phí mỗi lần gội chỉ khoảng 20-30 nhân dân tệ (khoảng 75.000-110.000 đồng).

Nhiều người cho biết họ thường boa thêm tiền vì cảm thấy dịch vụ “quá rẻ so với chất lượng”. Có du khách tiết lộ mỗi lần gội đầu tại Việt Nam, họ có thể giữ tóc sạch, thơm suốt 3-4 ngày, dù trước đó tóc rất nhanh bết dầu.

Một tiệm gội đầu tại Việt Nam đông kín khách ngày cận Tết (Ảnh: Quỳnh Anh).

Sức hút du lịch từ những dịch vụ thông thường

Năm 2025 ghi nhận một bước chuyển đáng kể trong thu hút khách quốc tế, đặc biệt từ thị trường Trung Quốc - vốn là nguồn khách lớn và nhiều tiềm năng bậc nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Theo số liệu của Cục Thống kê Việt Nam, trong năm 2025, Việt Nam đón hơn 5,2 triệu lượt khách du lịch từ Trung Quốc đại lục, tăng khoảng 41% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 25% tổng lượng khách quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam vượt qua con số khách đến Thái Lan.

Việc dịch vụ gội đầu tiệm tại Việt Nam được du khách Trung Quốc ca ngợi cũng phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của ngành dịch vụ đời thường trong việc tạo sức hút cho du lịch.

Thực tế, gội đầu tiệm là dịch vụ đã tồn tại lâu năm tại Việt Nam, phổ biến từ thành thị đến nông thôn. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của du khách quốc tế, đây lại là một nét văn hóa dịch vụ đáng chú ý, phản ánh sự khéo léo, cần mẫn của người Việt.

Trong bối cảnh du lịch trải nghiệm ngày càng được ưa chuộng, những dịch vụ đời thường như gội đầu, cắt tóc, làm móng, massage nếu được khai thác đúng cách, hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn, giúp du khách nhớ lâu và quay trở lại.

Trung Quốc vẫn là thị trường khách quốc tế tiềm năng được ngành du lịch của nhiều quốc gia săn đón (Ảnh: Thanh Thúy)

Những dịch vụ này có chi phí không cao, dễ tiếp cận, nhưng lại mang đến trải nghiệm “chạm” đúng nhu cầu thư giãn, chăm sóc sức khỏe và khám phá đời sống bản địa, đặc biệt phù hợp với xu hướng du lịch tự túc đang gia tăng trong nhóm khách Trung Quốc trẻ.

Theo các chuyên gia du lịch, việc Việt Nam thu hút lượng khách Trung Quốc vượt Thái Lan trong thời gian gần đây không chỉ đến từ yếu tố an toàn, chi phí hay khoảng cách địa lý, mà còn nhờ hệ sinh thái dịch vụ đa dạng.

Trong đó, những dịch vụ nhỏ lẻ như gội đầu tiệm tuy không tạo doanh thu lớn, nhưng lại góp phần tăng chi tiêu trải nghiệm và tạo cảm xúc tích cực cho du khách. Chính những “điểm cộng nhỏ” này, khi được cộng hưởng, đã và đang đóng góp vào sức cạnh tranh chung của du lịch Việt Nam trên bản đồ khu vực.