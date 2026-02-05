Khách sạn đưa đón bằng Rolls-Royce, trực thăng, giá phòng 850 triệu đồng

Burj Al Arab - Khách sạn dát vàng, đón khách bằng Rolls-Royce, trực thăng (Video: Jumeirah).

Burj Al Arab chính thức khai trương vào tháng 12/1999 và là một trong những khách sạn cao nhất thế giới với chiều cao gần 321m.

Công trình xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo cách bãi biển Jumeirah (Dubai) khoảng 280m, nối với đất liền bằng một cây cầu riêng độc đáo.

Tòa nhà mang hình cánh buồm buông ra biển, biểu tượng của khát vọng chinh phục và phát triển không ngừng của Dubai.

Không gian nội thất nổi bật bởi những chi tiết dát vàng 24 carat, đá cẩm thạch Statuario và đồ nội thất từ các thương hiệu cao cấp.

Burj Al Arab không có phòng tiêu chuẩn, tất cả đều là suite (phòng hạng sang) với dịch vụ cao cấp đi kèm. Mỗi suite đều có cửa sổ kính toàn cảnh nhìn ra đại dương và không gian rộng từ 170m².

Tham khảo trên website chính thức, mức phí lưu trú tại Burj Al Arab Jumeirah biến động đáng kể theo mùa cao điểm và thấp điểm, song nhìn chung khởi điểm khoảng 5.000 AED/đêm (tương đương 35,5 triệu đồng) cho hạng suite một phòng ngủ, chưa bao gồm bữa sáng.

Trong hệ thống phòng suite đẳng cấp của Burj Al Arab Jumeirah, hạng phòng tổng thống hai phòng ngủ (Presidential Two Bedroom Suite) là lựa chọn cao cấp nhất.

Suite này trải rộng khoảng 667m² trên hai tầng, được thiết kế như một không gian sống hoàn chỉnh hơn là chỉ một “phòng ngủ sang trọng”, với cửa sổ kính lớn nhìn toàn cảnh thành phố Dubai và Palm Jumeirah - biểu tượng kiến trúc của thành phố sa mạc.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, giá hạng phòng này tại Burj Al Arab Jumeirah được niêm yết ở mức khoảng 120.000 AED/đêm (xấp xỉ 850 triệu đồng).

Không chỉ vậy, khách nghỉ tại Burj Al Arab có thể lựa chọn các dịch vụ bổ sung mang tính biểu tượng, đặc biệt là đưa đón bằng Rolls-Royce Phantom hay xe siêu sang từ sân bay đến khách sạn.

Ngoài ra, khách sạn cũng có dịch vụ trực thăng đưa đón riêng với mức phí cao, đi kèm ngắm cảnh Dubai từ trên cao.

Khách sạn có tới 8 nhà hàng và quầy bar, phục vụ từ ẩm thực Địa Trung Hải, châu Âu đến phong cách Ả Rập truyền thống.

Các nhà hàng và quầy bar trong khách sạn không chỉ phục vụ đồ ăn mà còn là những không gian nghệ thuật, hòa quyện giữa hương vị, thiết kế sang trọng và tầm nhìn ngoạn mục ra vịnh Ba Tư.

Đáng chú ý, cà phê cappuccino tại Burj Al Arab Jumeirah còn được trang trí bằng những vụn vàng 24 carat, biến một thức uống quen thuộc thành trải nghiệm xa xỉ đúng nghĩa.

Các tiện ích thư giãn thể thao và chăm sóc sức khỏe như spa, bể bơi trong nhà và ngoài trời, bãi biển riêng, phòng tập hiện đại... được thiết kế để mang lại trải nghiệm thư giãn hoàn chỉnh.

Du khách lưu trú cũng được cấp quyền sử dụng miễn phí công viên nước Wild Wadi, một trong những công viên nước lớn và hấp dẫn nhất gần khu vực Jumeirah.

Việc đặt phòng tại Burj Al Arab không giống các khách sạn tầm trung. Du khách thường phải đặt trực tiếp qua kênh chính thống của khách sạn hoặc qua các đại lý du lịch uy tín để đảm bảo nhận được giá và quyền lợi tốt nhất - nhất là với các suite cao cấp và các gói dịch vụ đi kèm.

Theo khảo sát trên các trang du lịch, một số du khách ca ngợi dịch vụ tận tâm và không gian phòng “đáng kinh ngạc”, cảm nhận đây như một trải nghiệm hiếm có trong đời, với thiết kế nội thất và dịch vụ hoàn hảo theo tiêu chuẩn xa xỉ.

Tuy nhiên, không ít phản hồi cho thấy một số điểm trừ như dịch vụ quản gia không xuất hiện kịp thời, việc chờ đợi nhận phòng lâu và giá đồ uống hay dịch vụ phụ thu rất cao.

Một số khách cũng nhận xét cơ sở vật chất đã cũ đi phần nào so với giá trị mà khách sạn đưa ra.

Có người gọi đây là biểu tượng của ước mơ xa xỉ, có người lại đặt câu hỏi về mức độ xứng đáng với giá trị bỏ ra.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Burj Al Arab - với sự pha trộn giữa nghệ thuật, dịch vụ và trải nghiệm - vẫn là điểm đến mơ ước của nhiều tín đồ du lịch toàn cầu.

Ảnh: Jumeirah, The Week, Travoh