Khách Mỹ ngỡ ngàng khi uống ly cà phê hiếm gần 800.000 đồng tại Việt Nam

Ly cà phê 800.000 đồng tại Việt Nam

Trong hành trình khám phá Việt Nam, Nicholas Sklavos có một trải nghiệm mà anh khẳng định sẽ không thể quên, là thưởng thức một trong những loại cà phê đắt đỏ và hiếm bậc nhất thế giới ngay tại Đà Nẵng.

Theo chia sẻ của Sklavos, ngay từ giây phút đầu bước vào quán, anh đã bị ấn tượng bởi mức giá “không tưởng” của ly cà phê đặc biệt này. Tuy nhiên, điều khiến trải nghiệm trở nên đáng nhớ hơn không chỉ nằm ở con số 30 USD cho một ly cà phê, mà còn ở cách phục vụ tỉ mỉ, tận tình của nhân viên quán.

Cà phê được chứa trong một chiếc ống (Ảnh: Chụp màn hình).

“Việt Nam là một trong những quốc gia có chi phí du lịch rẻ mà tôi từng đi qua. Vậy mà để uống ly cà phê này, tôi phải trả đến 30 USD. Cà phê được đựng trong một ống giống ống nghiệm, tạo cảm giác như đang tham gia một thí nghiệm khoa học. Tôi thực sự thích chi tiết đặc biệt đó”, Sklavos nói.

Theo lời giới thiệu của nhân viên, loại cà phê này được thiết kế để người uống cảm nhận ba tầng hương vị khác nhau khi nhiệt độ chuyển dần từ nóng, sang ấm rồi nguội - tương tự cách thưởng trà. Khi bắt đầu thưởng thức, Sklavos nhận xét ly cà phê tỏa ra mùi hương gợi nhớ đến đất, trái cây và ca cao.

Khoảnh khắc rót cà phê ra ly khiến nam du khách không giấu nổi sự ngạc nhiên. “Ôi, nó đỏ như rượu vang đỏ vậy”, anh thốt lên.

Vị khách bất ngờ khi thưởng thức ngụm cà phê đầu tiên (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngụm cà phê đầu tiên mang đến cho Sklavos một sự bất ngờ, anh mô tả: “Hương hoa rất rõ, hòa quyện giữa trái cây, hoa, đất và ca cao. Tôi chưa bao giờ nghĩ cà phê lại có thể phức tạp đến vậy, thậm chí còn hơn cả loại rượu vang ngon nhất tôi từng uống”.

Vị khách nói thêm, trải nghiệm càng thêm trọn vẹn khi cà phê được dùng kèm bánh. Ở mức nhiệt ấm, hương vị chuyển sang sắc thái thảo mộc rõ rệt. Khi cà phê nguội hẳn, vị hoa quả trở nên nổi bật hơn, chua nhẹ như cam quýt, hậu vị đắng - ngọt cân bằng và đọng lại rõ nét ca cao.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, phía quán cà phê này cho biết loại cà phê Sklavos thưởng thức là Sukkot Racemosa - dòng cà phê cực kỳ hiếm đến từ trang trại Sukkot Coffee, vùng Hluhluwe, tỉnh KwaZulu-Natal (Nam Phi).

Mỗi gói 250g được bán với giá khoảng 7 triệu đồng, phản ánh đúng mức độ khan hiếm cũng như giá trị bảo tồn của sản phẩm. Ngoài ra, nếu uống theo cốc thì có giá là 800.000 đồng.

Sukkot Racemosa thuộc giống Coffea Racemosa, một trong những giống cà phê hoang dã quý hiếm nhất thế giới. Cà phê được trồng ở độ cao chỉ 74m so với mực nước biển, trong điều kiện khí hậu khô nóng đặc thù.

Cà phê có màu nhạt, được dùng kèm bánh (Ảnh: Chụp màn hình).

Hạt được sơ chế theo phương pháp rửa cổ điển, rang cực nhạt nhằm giữ trọn cấu trúc hương vị nguyên sơ, với những đặc trưng gợi nhớ cam thảo, hoa cúc, ca cao, độ chua thấp và hậu vị kéo dài.

“Tôi chưa từng uống cà phê nào như thế này trong đời”, Sklavos nói, đồng thời cho biết loại cà phê này có hàm lượng caffeine rất thấp, khiến trải nghiệm giống “thưởng trà” hơn là uống cà phê thông thường. Kết thúc buổi trải nghiệm, anh chấm điểm tuyệt đối 10/10 cho ly cà phê đặc biệt.

Chàng trai Mỹ bỏ việc lương cao để du lịch khắp thế giới

Nicholas Sklavos không phải là cái tên xa lạ trong cộng đồng yêu du lịch. Anh là một travel vlogger (người chia sẻ trải nghiệm du lịch) sinh ra và lớn lên tại bang New Jersey (Mỹ). Trước đây, Sklavos gần như chưa từng rời khỏi khu vực quen thuộc.

Sau khi tốt nghiệp vào năm 2022, anh nhanh chóng có một công việc văn phòng được xem là mơ ước. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn, cảm giác gò bó và trống rỗng bắt đầu xuất hiện.

Chia sẻ với People, anh nói: “Đó là một công việc rất tốt, nhưng môi trường không phù hợp với con người tôi. Tôi cảm thấy mình không tạo ra giá trị gì cho thế giới, chỉ đơn thuần là kiếm tiền”.

Niềm yêu thích du lịch vốn âm ỉ từ lâu, nhưng chỉ thực sự bùng lên khi Sklavos chứng kiến nhiều người xung quanh mắc bệnh, thậm chí qua đời.

Chàng trai đang thực hiện chuyến du lịch chưa có hồi kết (Ảnh: Chụp màn hình).

“Tôi nhận ra rằng rồi ai cũng sẽ chết. Nếu bây giờ tôi không sống đúng với điều mình muốn, thì đến bao giờ mới làm, khi 60 tuổi và không còn đủ sức leo núi nữa sao?”, anh nói.

Từ suy nghĩ đó, Sklavos âm thầm chuẩn bị cho quyết định rời bỏ công việc trong suốt hai năm. Anh tiết kiệm tối đa, bán xe, cắt giảm chi tiêu và dần tháo bỏ những ràng buộc tại quê nhà. Ban đầu, gia đình tỏ ra lo lắng, nhưng sau đó cũng dần thấu hiểu khi thấy anh ngày càng bất mãn với cuộc sống văn phòng.

“Tôi tin rằng khi bạn thực sự đam mê điều gì đó, bạn không cần phải bận tâm quá nhiều đến ý kiến của người khác”, Sklavos nói.

Ngày 5/9/2025, anh lên đường với tấm vé một chiều, bắt đầu hành trình du lịch xuyên châu Á. Trong những tháng tiếp theo, Sklavos du lịch một mình, trải nghiệm các nền văn hóa xa lạ và đối mặt với không ít khó khăn nơi đất khách.

“Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn nói rằng họ bắt đầu đi du lịch vì tôi. Có người nói rằng trước khi xem video của tôi, họ có cái nhìn rất u ám về thế giới, nhưng sau đó đã đặt vé sang Thái Lan. Một bà mẹ ở Texas còn nhắn tin từ những video đầu tiên, nói rằng tôi đã chạm đến trái tim của mọi người. Tôi thực sự xúc động”, anh kể.

Tuy nhiên, hành trình của anh không chỉ toàn màu hồng. Sklavos từng ngủ trong những nhà trọ giá rẻ, đối mặt với côn trùng, ngộ độc thực phẩm, thậm chí nhiễm vi khuẩn và phải nhập viện. Dẫu vậy, anh khẳng định chưa từng hối hận.

“Du lịch không chỉ là tham quan, mà là sống trong những không gian xa lạ. Có những đêm rất mệt mỏi, nhưng tôi biết đây là điều mình muốn và tôi may mắn khi được chia sẻ điều đó với thế giới”, anh nói.

Anh thưởng thức ẩm thực ở Việt Nam (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong thời gian tới, Nicholas Sklavos dự định tiếp tục du lịch thêm ít nhất một đến hai năm, hướng đến việc biến đam mê thành sự nghiệp bền vững thông qua tổ chức tour, sản xuất video du lịch - ẩm thực.

“Mục tiêu của tôi là không bao giờ quay lại công việc văn phòng. Tôi muốn tiếp tục truyền cảm hứng để mọi người dám đi, dám sống với ước mơ của mình. Với tôi, đây không chỉ là du lịch, mà là sống trọn vẹn từng ngày”, anh khẳng định.