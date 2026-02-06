Người phụ nữ Việt mang phở, bún bò qua Thuỵ Sĩ bán nửa triệu đồng 1 bát

Sáng thứ 6, chị Trang dậy sớm đến siêu thị Thuỵ Sĩ - nơi chuyên bán đồ ăn cho các nhà hàng - mua nguyên liệu, chuẩn bị nấu phở để giao cho khách đã đặt trước. Đứng trước quầy thực phẩm, người phụ nữ cẩn thận lựa chọn từng phần xương, thịt, tươi ngon, phù hợp để cho ra nồi phở bò chuẩn vị Việt Nam.

Sau đó, chị tiếp tục sang cửa hàng châu Á để mua bán bánh phở, rau mùi những nguyên liệu cần thiết cho món phở bò. Khi mọi thứ đã đầy đủ, chị nhanh chóng lái xe về nhà, sơ chế sạch sẽ, ninh xương, hầm thịt, chuẩn bị tất cả để sẵn sàng bán hàng cho thứ 7, Chủ nhật.

“Cuối tuần tôi nấu khoảng 100 tô phở, sẽ là ngày buôn bán khá bận rộn”, chị Trang chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Người phụ nữ Việt bán phở nửa triệu đồng 1 bát ở Thuỵ Sĩ (Video: Nhân vật cung cấp)

Từ người làm logistics đến bán phở online

Trước khi sang nước ngoài, chị Trang sinh sống và làm việc tại TPHCM trong lĩnh vực logistics (xuất nhập khẩu) gần 10 năm. Đầu năm 2016, chị quen chồng là người Thụy Sĩ qua sự giới thiệu của bạn bè. Cuối năm đó, hai người kết hôn và chuyển về sống tại Thụy Sĩ. Tại đây, chị tiếp tục theo đuổi công việc logistics.

Tuy nhiên, công việc này không kéo dài gần 2 năm thì công ty nơi chị làm việc chuyển về trụ sở chính ở Pháp. Biến cố bất ngờ khiến chị nghiêm túc nhìn lại con đường sự nghiệp của mình. Sau nhiều năm gắn bó với công việc văn phòng và cảm thấy dần nhàm chán, chị nhận ra niềm yêu thích đặc biệt với ẩm thực, từ đó nảy sinh ý định kinh doanh đồ ăn Việt tại Thụy Sĩ.

Năm 2020, đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, chị chính thức bắt tay vào bán món Việt. “Trước đó tôi gần như không biết nấu ăn. Khi còn ở Việt Nam, tôi chỉ phụ mẹ cuốn chả giò, còn lại hầu như không đứng bếp”, chị Trang chia sẻ.

Không qua đào tạo nấu ăn bài bản, chị chủ yếu tự học qua mạng, tìm công thức online, hỏi mẹ từ xa và tự mày mò, thử nghiệm nhiều lần để hoàn thiện món ăn. Khi kinh doanh, chị chọn phở bò, bún bò xào và chả giò làm các món chủ lực.

Chả giò, bún bò xào, và phở bò là 3 món ăn chị Trang lựa chọn để bán cho thực khách ở Thuỵ Sĩ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để phù hợp với thói quen ẩm thực của người Thụy Sĩ, chị điều chỉnh công thức nấu: Thay thế thịt lợn bằng thịt bò và thịt gà; riêng món phở bò được nấu theo hướng thanh vị, không dùng nước mắm, vị ngọt hoàn toàn từ xương, nhằm dễ ăn với thực khách phương Tây.

“Tôi không quá khó khăn trong việc tìm nguyên liệu, nhưng chi phí mua đồ rất cao. Chẳng hạn, 100g quế có giá khoảng 130.000 đồng, các loại rau gia vị khác cũng ở mức tương tự”, chị Trang nói.

Theo chị, chi phí nguyên liệu cao, cộng thêm chi phí nhân công tại Thụy Sĩ ở mức trung bình 800.000 đồng/giờ, khiến giá bán các món ăn cao hơn nhiều so với tại Việt Nam.

Cụ thể, một phần phở bò, giá khoảng 560.000 nghìn đồng; bún bò xào có giá 500.000 đồng/phần, chả giò có giá 80.000 đồng/chiếc. Theo chị Trang, mức giá này phản ánh đúng chi phí nguyên liệu và công sức bỏ ra.

Bán phở mua đất

Những ngày đầu kinh doanh, lượng khách của chị còn khá khiêm tốn, mỗi ngày khoảng 10-20 suất. Tuy nhiên, nhờ chất lượng món ăn ổn định, nhiều khách ăn thử rồi giới thiệu cho bạn bè, kết hợp với việc chủ động quảng bá, số đơn hàng dần tăng lên. Đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19, nhu cầu ăn uống mang đi tăng mạnh, giúp việc kinh doanh của chị thuận lợi hơn và hình thành được lượng khách quen ổn định.

Hiện việc bán đồ ăn của chị không cố định, tập trung vào thứ 7 và chủ nhật, khi việc giao nhận thuận lợi, ít kẹt xe và có chồng hỗ trợ.

“Giai đoạn đầu khách còn ít, bây giờ tôi có thể bán 100 suất ăn một lần nấu”, chị nói.

Các món ăn của chị được nấu theo đúng tinh thần, nhà ăn thế nào thì làm bán như vậy, nguyên liệu chất lượng, tươi ngon, chế biến cẩn thận, sạch sẽ.

Chính sự cẩn thận, cầu kỳ này khiến nhiều gia đình sau khi quen ăn phở của chị thì không còn mặn mà với phở nhà hàng.

Điều khiến chị nhớ nhất là nhiều gia đình chia sẻ con của họ ăn phở rất ngon miệng, bé vốn không thích súp hay các món nước, nhưng lại đặc biệt thích phở bò.

Phở là món ăn bán chạy nhất của chị Trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Kinh doanh theo hình thức online giúp chị có lịch làm việc linh hoạt. Chị không phải dậy sớm cố định mỗi ngày mà chủ động sắp xếp theo lịch bán. Trước mỗi đợt nấu, chị thường thông báo cho khách từ sớm, chủ yếu vào dịp cuối tuần. Khách đặt hàng trước và đến nhận trong khung giờ đã hẹn, nhờ đó việc giao - nhận diễn ra gọn gàng, còn chị hoàn toàn chủ động trong sinh hoạt cá nhân.

Theo chị Trang, lâu nay việc bán đồ ăn online ở nước ngoài thường chỉ xoay quanh cộng đồng người Việt. Trong khi đó, chị chọn hướng đi khác khi tập trung vào nhóm khách bản địa. Lý do là số lượng người Việt tại khu vực chị sinh sống không nhiều, trong khi khách nước ngoài đông hơn và cởi mở trong việc trải nghiệm ẩm thực.

“Người Việt có xu hướng tiết kiệm, quen nấu ăn tại nhà; ngược lại, khách phương Tây thích thử món mới, sẵn sàng chi trả và ít khắt khe hơn”, chị Trang cho hay.

Chị cũng nhấn mạnh, để kinh doanh tại nước ngoài, điều quan trọng nhất phải tìm hiểu kỹ các quy định pháp lý, yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, đăng ký kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Bên cạnh việc bán đồ ăn online, chị mở các lớp dạy người nước ngoài nấu món Việt. Ý tưởng này hình thành khoảng 1-2 năm trước, khi chị không còn quá hào hứng với việc bán hàng mà muốn chia sẻ cách nấu để khách có thể tự tay thực hiện tại nhà.

“Tôi chuẩn bị sẵn mọi nguyên liệu, để học viên chỉ việc học và trải nghiệm”, chị nói.

Sau mỗi buổi học, chị đều gửi lại cho học viên bản tóm tắt các bước thực hiện, kèm hướng dẫn nơi mua nguyên liệu tại các cửa hàng gần khu vực sinh sống, giúp họ có thể tự nấu lại món Việt sau này. Về chi phí, mỗi lớp học có tối thiểu hai người, học phí gần 3 triệu đồng/người.

Ngoài bán đồ ăn Việt online, chị Trang còn dạy nấu ăn cho người nước ngoài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau nhiều năm rời công việc văn phòng để chuyển sang bán đồ ăn online, chị Trang cho biết sự thay đổi rõ rệt nhất trong cuộc sống của mình chính là trạng thái tinh thần.

Trước đây, công việc văn phòng khiến chị thường xuyên căng thẳng, áp lực đầu óc. Việc chuyển sang kinh doanh đồ ăn online, phải đánh đổi bằng nhiều giờ lao động tay chân - đi chợ, xách đồ, nấu nướng, đóng gói, đến giao hàng - nhưng bù lại, chị không còn cảm giác căng thẳng, mệt mỏi tinh thần như khi làm công việc trước kia.

“Lúc đầu kinh doanh online chỉ vì thích, nhưng nhờ nó tôi tự lo mọi chi phí sinh hoạt, mua được đất vườn ở Việt Nam và Thuỵ Sĩ”, chị chia sẻ.

Ngoài việc kinh doanh online thuận lợi, chị Trang cũng có cuộc sống hôn nhân nhẹ nhàng, thoải mái bên chồng là người Thụy Sĩ. Dù đã kết hôn, cả hai vẫn tôn trọng không gian riêng và những lựa chọn cá nhân của nhau. Hiện vợ chồng chị chưa có con nhưng cũng không chịu áp lực từ gia đình hay xã hội.

Về định hướng sắp tới, chị cho biết đang chuyển hướng sang xây dựng một kênh chia sẻ về cuộc sống và những trải nghiệm cá nhân của chị ở Thuỵ Sĩ.