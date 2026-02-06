Cựu chủ tịch công ty cà phê Ia Châm lĩnh 5 năm tù

Ngày 6/2, Tòa án nhân dân khu vực 9 - Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Anh Tuấn (cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV cà phê Ia Châm (đóng tại thôn 6, xã Ia Krái, Gia Lai), thuộc Tổng công ty cà phê Việt Nam, 5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2022 đến tháng 3/2024, với cương vị Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV cà phê Ia Châm (Gia Lai), bị cáo Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tự ý cho ông T.V.N. (trú tại Gia Lai) thuê hơn 14ha đất của công ty để trồng chanh dây và nhận về hơn 134 triệu đồng.

Bị cáo Lê Anh Tuấn, cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV cà phê Ia Châm (Ảnh: Chí Anh).

Việc cho thuê không được ký kết bằng văn bản, ông N. đã đưa trực tiếp bằng tiền mặt cho Tuấn.

Bị cáo Tuấn còn nhận hơn 65 triệu đồng từ một người khác để đồng ý cho thuê đất của công ty trồng khoai lang.

Sau khi nhận các khoản tiền trên, bị cáo không đưa vào hệ thống sổ sách, hạch toán của công ty mà tự quản lý, sử dụng cho mục đích cá nhân.

Hành vi của bị cáo đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty cà phê Ia Châm, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 200 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH MTV cà phê Ia Châm là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Từ năm 2020, Tổng công ty cà phê Việt Nam có chủ trương tái canh hơn 100ha cà phê vối già cỗi, năng suất thấp. Lợi dụng chủ trương này, bị cáo Tuấn đã tận dụng quỹ đất trống để cho thuê trái phép, thu lợi cá nhân, dẫn đến việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.