Nga cảnh báo hành động “không thể chấp nhận” của Anh - Pháp ở Ukraine

Binh sĩ Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24 hôm 6/2, Đại sứ Nga tại London Andrey Kelin cho biết việc triển khai binh sĩ Anh và Pháp tại Ukraine như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

“Tổng Thư ký NATO gần đây đã nói về điều này khi phát biểu tại Quốc hội Ukraine, như thể đây đã là một vấn đề được thống nhất. Nhưng đồng thời, họ dường như đang cố tình phớt lờ quan điểm mà chúng tôi đã từ lâu bày tỏ và tiếp tục bày tỏ rằng điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ không đồng ý với điều đó”, Đại sứ Nga nói.

Ông Kelin cho rằng lập trường này bắt nguồn từ quan điểm mà Ukraine thúc đẩy cùng với các nước châu Âu.

“Họ dường như đã tách rời khỏi những gì đã được thống nhất tại Anchorage, Alaska, giữa Tổng thống Mỹ (Donald) Trump và phái đoàn của ông với phái đoàn của chúng tôi do Tổng thống (Vladimir) Putin dẫn đầu. Khi đó đã có một lập trường nhất định. Ukraine, mặc dù rõ ràng đang thất thế trong tình hình hiện tại và châu Âu cũng hiểu điều này, nhưng họ vẫn cố gắng thúc đẩy mô hình của mình, trong đó có việc chuẩn bị lực lượng để triển khai tại Ukraine”, ông nói thêm.

Trước đó, Financial Times đưa tin Ukraine đã đạt được thỏa thuận với các quốc gia châu Âu về một kế hoạch nhiều tầng nhằm bảo đảm lệnh ngừng bắn, bao gồm các bước sẽ được thực hiện để đáp trả những hành động vi phạm từ phía Nga.

Theo Financial Times, nếu Moscow vi phạm lệnh ngừng bắn, Brussels và Washington sẽ có phản ứng trong vòng 24 giờ, bao gồm các cảnh báo ngoại giao và hỗ trợ cho quân đội Ukraine.

Financial Times cho biết, khuôn khổ này đã được bàn bạc nhiều lần trong tháng 12 và tháng 1 giữa quan chức Ukraine, châu Âu và Mỹ, với mục tiêu răn đe để ngăn một thỏa thuận đình chiến tiềm năng có thể bị phá vỡ.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Ukraine, Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố sau khi một thỏa thuận hòa bình với Nga được ký kết, Ukraine sẽ ngay lập tức nhận được sự hỗ trợ từ lực lượng vũ trang, máy bay và hải quân của các nước phương Tây đã đồng ý giúp đỡ.

Ông Rutte nhấn mạnh rằng ngay khi thỏa thuận hòa bình đạt được, lực lượng vũ trang, máy bay trên không và hỗ trợ hải quân của những đồng minh đã cam kết giúp đỡ sẽ xuất hiện ngay lập tức. Các thành viên NATO khác sẽ đóng góp theo những cách khác.

Nga nhiều lần cảnh báo sẽ coi lực lượng phương Tây ở Ukraine là mục tiêu hợp pháp.

Nga cảnh báo việc triển khai các đơn vị quân sự phương Tây, các cơ sở quân sự, kho tàng và những hạ tầng khác trên lãnh thổ Ukraine sẽ bị coi là sự can thiệp từ bên ngoài, gây ra mối đe dọa trực tiếp không chỉ đối với an ninh của Nga mà còn đối với các quốc gia châu Âu khác.

“Tất cả các đơn vị và cơ sở như vậy sẽ được coi là những mục tiêu tác chiến hợp pháp của Lực lượng Vũ trang Nga”, tuyên bố của Nga nhấn mạnh.