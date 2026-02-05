Rực sắc đào nơi biên giới, Lạng Sơn mở hội đón du khách suốt 2 tháng

Không giống vẻ kiêu sa của đào Nhật Tân hay sắc hồng phai nhẹ nhàng ở vùng trung du Bắc Bộ, đào Xứ Lạng mang nét hoang dã, khỏe khoắn, thường nở rộ trên những sườn núi, thung lũng và len lỏi trong các bản làng vùng cao.

Những cây đào cổ thụ với thân mốc rêu, tán xòe rộng từ lâu đã trở thành hình ảnh gắn liền với đời sống văn hóa của người dân Lạng Sơn.

Nét đẹp khỏe khoắn, hoang dã của hoa đào Lạng Sơn (Ảnh: Ban tổ chức).

Để tôn vinh nét đặc trưng này, chuỗi sự kiện năm nay tập trung xây dựng nhiều không gian trải nghiệm gắn với hoa đào.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lạng Sơn, Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 1/1 đến ngày 16/3 với chủ đề “Sắc Đào Xứ Lạng - kết nối muôn phương”.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình khai mạc dự kiến diễn ra vào tối 7/2 tại đường Hùng Vương (phường Lương Văn Tri).

Theo ban tổ chức, chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp các tiết mục nghệ thuật đặc sắc với hiệu ứng sân khấu hiện đại, có sự tham gia của nghệ sĩ Trung ương và địa phương. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp, góp phần lan tỏa không khí xuân rộn ràng của Xứ Lạng.

Tuyến đường hoa xuân và không gian quảng bá hoa đào cũng được trang trí đồng bộ, trở thành điểm tham quan, chụp ảnh thu hút người dân và du khách.

Theo đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn, việc tổ chức Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng nhằm xây dựng không gian văn hóa - du lịch giàu bản sắc, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và tiềm năng du lịch địa phương (Ảnh: Ban tổ chức).

Các hoạt động như cuộc thi và trưng bày cây hoa đào đẹp Xứ Lạng, hội chợ hoa đào gắn với tham quan, trải nghiệm cũng được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị sinh thái, kinh tế và văn hóa của loài cây biểu tượng mùa xuân nơi vùng biên.

Đáng chú ý, giải chạy “Cung đường Hoa Đào” được kỳ vọng thu hút đông đảo người yêu thể thao và du lịch trải nghiệm, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương. Cùng với đó, cuộc thi vẽ tranh Hoa Đào đẹp Xứ Lạng 2026 mang đến góc nhìn nghệ thuật về thiên nhiên, con người Xứ Lạng.

Không chỉ gắn với hoa đào, lễ hội năm nay còn quy tụ nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc các dân tộc vùng Đông Bắc.

Du khách có thể tham gia các đợt chiếu phim mừng Đảng, mừng xuân; hưởng ứng hoạt động mặc trang phục truyền thống các dân tộc Lạng Sơn; tham quan trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn”.

Bên cạnh đó là các hoạt động nghệ thuật dân gian như hội hát then, sli, lượn; thi lày cỏ; liên hoan diễn xướng chầu văn Lạng Sơn mở rộng; hội thi các câu lạc bộ lân sư rồng; ngày thơ Nguyên tiêu… góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương.

Lễ hội quy tụ nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc các dân tộc vùng Đông Bắc (Ảnh: Ban tổ chức).

Đặc biệt, chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Xứ Lạng với Đoàn nghệ thuật Thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) được kỳ vọng trở thành điểm nhấn giao lưu văn hóa, tăng cường kết nối giữa các địa phương khu vực biên giới.

Du khách có thể tham quan không gian trưng bày tiềm năng du lịch địa phương, tham gia chuyên đề Ngày xuân đọc sách hoặc khám phá Lễ hội ẩm thực Xứ Lạng với các món đặc sản như vịt quay, khâu nhục, bánh áp chao, phở chua.

Một trong những hoạt động được chờ đợi là Hội đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng, Lễ hội đền Kỳ Cùng - đền Tả Phủ cùng nhiều lễ hội dân gian tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.