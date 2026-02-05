Khách Tây tưởng nhầm đám tang là nhà hàng, được gia chủ mời ăn no say

Một gia đình tại tỉnh Nakhon Si Thammarat (Thái Lan) đã nhiệt tình chào đón và phục vụ đồ ăn cho 2 nhóm người nước ngoài vì sự cố nhầm lẫn. Hai nhóm khách này đều vào đám tang vì tưởng rằng đây là khu chợ bán đồ ăn.

Sự việc xảy ra tại gia đình ông Charantorn Chareomkiad hồi cuối tháng 1 vừa qua. Do nhà có việc, ông Chareomkiad đã bắc rạp ở gần khu chợ đêm. Thời điểm này cũng là bữa tối nên gia chủ có chuẩn bị thêm đồ ăn phục vụ khách tới phúng viếng theo phong tục của địa phương.

Du khách vào nhầm lễ tang, được gia chủ mời ăn cơm (Ảnh: Charantorn Chaloemkiad).

Đúng lúc đó, có 2 vị khách nước ngoài bước vào. Họ nhầm tưởng nơi này là một nhà hàng nên đã gọi đồ ăn. Tuy nhiên sau khi nghe giải thích đây là một đám tang, cả 2 vội xin lỗi. Vì phép lịch sự, họ vẫn ngồi nán lại một chút như muốn gửi lời chia buồn tới gia quyến.

Thấy vậy, ông Chareomkiad cũng ra chào khách và mời họ ở lại ăn uống cùng. Bữa ăn chuẩn bị đơn giản có trà sữa Thái, bánh bột cùng vài món ăn quen thuộc. Hai vị khách nước ngoài ở lại ăn uống rồi gửi lời cảm ơn tới gia chủ.

Tới ngày 2/2, tình huống tương tự lại xảy ra khi 3 du khách người Hà Lan bước vào đám tang vì nhầm tưởng đây là khu ẩm thực bán đồ ăn uống.

Khi biết đây là một đám tang, nhóm khách rất ngạc nhiên. Song gia chủ vẫn nhiệt tình mời họ ngồi lại dùng bữa trong đó có món cà ri.

Hiện đoạn video tiếp tục lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội, nhận được những ý kiến bình luận tích cực về sự hiếu khách và ấm áp của người Thái Lan.

Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng đây là dịp để các vị khách nước ngoài có cơ hội tìm hiểu văn hóa về ma chay tang lễ ở địa phương.

Trên thực tế, từng có tình huống xảy ra tương tự tại Việt Nam hồi tháng 10/2025.

Trong đám tang cha vợ diễn ra tại nhà riêng ở xã Vinh Lộc, thành phố Huế, anh Trần Hữu Cửu, 50 tuổi, bất ngờ thấy 2 vị khách lạ người nước ngoài bước vào.

Hai vị khách người Thụy Sĩ bất ngờ với tấm thịnh tình của người Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời điểm đó là ngày thứ 3 trong lễ tang của cha vợ anh Cửu. Vị khách không biết gia đình anh Cửu đang tổ chức đám tang mà chỉ thấy dựng rạp và đông người bên trong nên muốn hỏi thông tin tìm nơi còn bán đồ ăn.

Biết khách lỡ đường, vợ chồng anh Cửu liền mời hai vợ chồng vào nhà, dọn luôn 2 suất cơm chay để khoản đãi.