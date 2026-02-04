Tưởng bánh rán, khách Tây sửng sốt khi thấy nguyên liệu bò lúc nhúc

“Món ăn điên rồ”

Trong video chia sẻ trải nghiệm ẩm thực tại Hà Nội, chị Tamara Kevic và anh Craig Tindle (du khách Canada) lần đầu thưởng thức chả rươi.

Trước khi cắn miếng đầu tiên, vị khách vẫn bán tín bán nghi, lo sợ đây là... thịt chuột, còn anh Craig nhận xét món ăn trông giống “một kiểu bánh rán”.

Du khách Canada thử đặc sản chả rươi ở Hà Nội (Video: TikTok @@tamcraigtravels).

Trong khi đó, chị Tamara ví hương vị như “palachinka mặn” (một loại bánh rán vùng Balkan) và cho biết đã ăn tới miếng thứ ba dù chưa biết chính xác mình đang thưởng thức món gì.

Không khí chỉ thực sự thay đổi khi hai du khách cúi xuống nhìn những chiếc thau bên dưới, nơi rươi sống đang bò lúc nhúc. Lúc này, anh Craig không giấu được sự ngạc nhiên, thốt lên: “Món ăn này đúng là điên rồ”, đồng thời tò mò đặt câu hỏi về việc có phải rươi chỉ được dùng làm mồi câu cá hay không.

Tuy nhiên, thay vì hoảng sợ hay bỏ dở, hai du khách vẫn giữ thái độ hào hứng, coi đây là một trải nghiệm thú vị trong hành trình khám phá ẩm thực Việt.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Tamara Kevic kể: “Hôm đó chúng tôi tham gia một tour ẩm thực ở Hà Nội. Thực sự là chúng tôi không hề biết mình sắp ăn món gì. Hướng dẫn viên chỉ nói đó là một món ăn điên rồ”.

Theo chị Tamara, cả hai vốn là người thích thử những điều mới mẻ nên gần như không do dự. “Bạn trai tôi và tôi luôn sẵn sàng cho những trải nghiệm mạo hiểm. Vì vậy, khi nghe đến lời giới thiệu, chúng tôi đồng ý ngay”, chị nói.

Hướng dẫn viên cũng chia sẻ rằng, khách nước ngoài nên hỏi giá khi mua chả rươi bên ngoài, bởi đây là món khá đắt, không phải lựa chọn rẻ tiền.

Hai du khách thích thú khi lần đầu thưởng thức chả rươi (Ảnh: Chụp màn hình).

Anh Craig Tindle cũng cho biết, việc được cảnh báo trước rằng đây không phải món “quá điên rồ” giúp cả hai yên tâm hơn. “Chúng tôi biết đây sẽ không phải món khiến mình hối hận sau khi ăn. Chúng tôi thích khám phá những điều khác biệt. Vì vậy, không có lý do gì để từ chối món ăn này nếu được ăn lại”, anh chia sẻ.

Chia sẻ thêm về hương vị, chị Tamara cho biết chả rươi chinh phục chị ngay từ miếng đầu tiên nhờ vị béo, thơm và khá dễ ăn.

Ngoài trải nghiệm với chả rươi, hai du khách Canada cho biết hành trình du lịch tại Việt Nam đi qua nhiều điểm đến như TPHCM, Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Đà Nẵng.

Trong suốt chuyến đi, họ dành nhiều thời gian khám phá ẩm thực địa phương, thưởng thức các món quen thuộc như phở bò, phở gà, bún chả, bò lá lốt, bò hầm, bánh xèo…

Dù đã thử nhiều đặc sản Việt Nam, chả rươi vẫn để lại dấu ấn riêng, trở thành một trong những trải nghiệm đáng nhớ của hai vị khách tại Việt Nam.

Chị Tamara Kevic và anh Craig Tindle check-in tại Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chả rươi - món ngon mùa vụ không dễ chinh phục

Rươi là một loài giun nhiều tơ, sinh sống ở môi trường nước lợ, thường xuất hiện ở vùng cửa sông, bãi bồi. Rươi trưởng thành dài khoảng 7-10cm, thân nhỏ, màu hồng hoặc xanh.

Vẻ ngoài của rươi khiến không ít người e dè, thậm chí sợ hãi. Tuy nhiên, theo các tài liệu ẩm thực, rươi là thực phẩm bổ dưỡng, giàu đạm và chứa nhiều khoáng chất như canxi, sắt, kẽm.

Rươi tươi chưa chế biến có thể khiến nhiều người e sợ (Ảnh: Toàn Vũ).

Mùa rươi ngắn, thường chỉ kéo dài vài tuần trong năm, nổi tiếng ở các địa phương như Thái Bình, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh.

Từ rươi, người dân chế biến thành nhiều món đặc sản như chả rươi, rươi kho, rươi xào… Trong đó, chả rươi là món phổ biến và được ưa chuộng nhất. Tại Hà Nội, chả rươi cũng xuất hiện ở nhiều quán ăn, trở thành món “phải thử” với những người sành ăn.

Dù vậy, với khách nước ngoài, chả rươi không phải món dễ chinh phục. Trước đó, phóng viên của SCMP (Hong Kong) từng nhận xét “rươi là món ăn không dành cho người dễ buồn nôn”.

Tuy nhiên, cũng chính phóng viên này thừa nhận rằng khi rươi được trộn đủ nguyên liệu và chiên vàng, “hương vị của món ăn sẽ ngấm tận tim”. Đó cũng là cảm nhận chung của nhiều thực khách sau khi vượt qua rào cản tâm lý ban đầu.

Chả rươi được bán tại một quầy ăn ở Hà Nội (Ảnh: Toàn Vũ).

Theo cách chế biến truyền thống, rươi sau khi mua về sẽ được rửa sạch, để ráo, trộn cùng thịt nạc vai băm nhỏ, vỏ quýt thái sợi, lá thìa là, hành hoa, hành khô, trứng và gia vị. Hỗn hợp này được múc từng muôi nhỏ, rán trên chảo mỡ già với lửa liu riu cho đến khi miếng chả vàng đều hai mặt.

Khi thưởng thức, chả rươi thường ăn nóng, chấm nước mắm pha chua ngọt, ăn kèm rau sống và bún hến. Vị béo, thơm, hơi ngậy nhưng không ngấy là điểm khiến nhiều người “nghiện” món ăn này.