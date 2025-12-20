Du khách quốc tế thích thú khám phá Vịnh Hạ Long mùa đông

Những ngày đông, Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) khoác lên vẻ đẹp yên bình, trong trẻo, trở thành điểm đến được nhiều du khách nước ngoài lựa chọn. Không khí mát lạnh, mặt vịnh phẳng lặng giúp hành trình tham quan, nghỉ dưỡng của du khách trở nên thư thái, khác biệt so với mùa cao điểm hè.

Theo ghi nhận, nhiều du khách quốc tế bày tỏ ấn tượng với cảnh quan núi đá vôi ẩn hiện trong làn sương mỏng, ánh nắng vàng nhẹ trải trên mặt nước.

Cặp đôi người Ấn Độ tạo dáng nhờ người thân chụp ảnh bên hòn Trống Mái - biểu tượng của Vịnh Hạ Long.

Trên boong tàu, du khách thoải mái chọn các góc để lưu lại những tấm hình với vẻ đẹp quyến rũ của Vịnh Hạ Long dưới nắng đông.

Mùa đông cũng tạo điều kiện thuận lợi để du khách trải nghiệm các hoạt động như tham quan hang động, chèo kayak, nghỉ đêm trên vịnh hay khám phá cuộc sống làng chài.

Trong ảnh là hai khách nước ngoài trải nghiệm chèo thuyền kayak tại Hang Luồn trên Vịnh Hạ Long.

Nếu không muốn tự chèo, du khách có thể lựa chọn đi đò nan - loại thuyền nhỏ truyền thống do người dân địa phương chèo.

Hang Luồn nhìn từ trên cao.

Chị Yamamoto, du khách đến từ tỉnh Nagoya, Nhật Bản (bìa trái), cho biết đây là lần đầu tiên chị đến Vịnh Hạ Long và cảm thấy rất cuốn hút trước vẻ đẹp của cảnh quan nơi đây. Chị đã trải nghiệm ngồi đò nan tham quan Hang Luồn và đánh giá đây là một hoạt động thú vị, mang lại nhiều cảm xúc.

Ngoài ấn tượng về cảnh quan, chị Yamamoto chia sẻ các món ăn phục vụ trên tàu có hương vị ngon, hợp khẩu vị, cùng với đó là phong cách phục vụ tận tình, chu đáo của đội ngũ nhân viên. Việc được di chuyển trên con tàu khổ lớn, hiện đại, trang bị đầy đủ tiện nghi và thiết bị an toàn cũng khiến chị cảm thấy yên tâm và hài lòng.

Hai cặp đôi du khách người Ấn Độ cho biết, đây là lần đầu tiên họ đến Vịnh Hạ Long, đồng thời cũng là chuyến đi đầu tiên tới Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên, anh Gurmanas Singh (thứ 2 từ phải sang) bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ về Việt Nam, đặc biệt là văn hóa. Theo anh, văn hóa Việt Nam rất đa dạng, con người thân thiện và tốt bụng.

“Chuyến tham quan Vịnh Hạ Long hôm nay của chúng tôi thật tuyệt vời. Qua chuyến đi, tôi hiểu thêm nhiều điều về Hạ Long cũng như về Việt Nam, bởi ở đây mọi thứ đều mang ý nghĩa riêng. Hướng dẫn viên rất nhiệt tình, giới thiệu cho tôi nhiều thông tin thú vị về Vịnh Hạ Long và đất nước Việt Nam”, anh Gurmanas Singh nói.

Anh Gurmanas Singh cho biết thêm, người phụ nữ đứng cạnh là vợ anh. Cặp đôi còn lại cũng mới kết hôn và đã lựa chọn Vịnh Hạ Long làm điểm đến để tận hưởng tuần trăng mật.

Trong nhiều năm qua, đội tàu du lịch phục vụ khách tham quan Vịnh Hạ Long đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét. Các tàu vỏ gỗ từng bước được thay thế bằng tàu vỏ thép có quy mô lớn hơn, thiết kế hiện đại hơn, trang thiết bị đồng bộ và không gian được đầu tư trang trí thẩm mỹ. Những thay đổi này đã làm thay đổi căn bản diện mạo và chất lượng dịch vụ du lịch trên Vịnh Hạ Long.

Hiện nay, toàn bộ đội tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long đều lắp hệ thống nhận dạng tự động AIS kết hợp bộ đàm VHF cho toàn bộ đội tàu đang hoạt động trên Vịnh Hạ Long.

Hệ thống AIS - VHF thường được lắp trên tàu biển xa bờ, cho phép chia sẻ thông tin giữa các tàu và cơ quan quản lý qua sóng vô tuyến VHF, với khả năng phủ sóng rộng, ổn định. Thiết bị này giúp giám sát hành trình, cảnh báo va chạm và hỗ trợ liên lạc trong các tình huống khẩn cấp.

Trong ảnh thiết bị có hiển thị số 16 là bộ đàm VHF; thiết bị màu trắng hình chữ nhật là hệ thống báo cháy; thiết bị còn lại là hệ thống AIS.

Thuyền trưởng Bùi Đức Thường, người đang trực tiếp điều khiển tàu Phong Hải phục vụ khách tham quan Vịnh Hạ Long, cho biết anh có 13 năm kinh nghiệm làm nghề và đã điều khiển nhiều loại tàu khác nhau. Tuy nhiên, lần này được cầm lái con tàu khổ lớn, có sức chở lên tới 99 hành khách, được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại và các thiết bị bảo đảm an toàn, anh cảm thấy đặc biệt yên tâm.

“Tàu mới, hiện đại nên việc điều khiển cũng rất nhàn. Trên tàu được lắp đặt đầy đủ các thiết bị cảnh báo an toàn, giúp tôi thêm vững tâm trong quá trình vận hành. Thiết bị AIS không chỉ có chức năng cảnh báo mà còn tích hợp bản đồ chỉ dẫn luồng tuyến, cảnh báo tàu phía trước cũng như các núi đá vôi trên hành trình di chuyển”, anh Thường chia sẻ.

Cùng với trang bị những con tàu mới hiện đại, đội ngũ thuyền trưởng, thủy thủ và nhân viên phục vụ trên tàu được đào tạo, đào tạo lại một cách bài bản, hướng tới phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Các chủ tàu cũng từng bước chấm dứt tình trạng cạnh tranh bằng cách hạ giá, thay vào đó tập trung cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ và phong cách phục vụ.

Sự chuyển hướng này đã nhận được đánh giá tích cực từ du khách và trở thành yếu tố cốt lõi góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Vịnh Hạ Long.