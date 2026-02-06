Dàn "Tân binh toàn năng" giao lưu với khán giả Hà Nội, được fan vây kín

Nhóm nhạc UPRIZE chính thức ra mắt khán giả vào ngày 20/1 tại TPHCM, gồm 7 thành viên: Cường Bạch, Phúc Nguyên, Lâm Anh, Đức Duy, Wonbi, Duy Lân và Long Hoàng. Đây là những gương mặt được tuyển chọn sau quá trình đào tạo kéo dài nhiều tháng trong chương trình truyền hình thực tế Tân binh toàn năng.

Nhóm được định hướng phát triển theo mô hình nhóm nhạc thần tượng. Những ngày qua, 7 thành viên tích cực chuẩn bị cho sự xuất hiện trong concert Đấu trường sấm diễn ra ngày 8/3 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) dự kiến thu hút 50.000 khán giả.

Trong chuỗi hoạt động trước thềm sự kiện, nhóm đã có chuyến giao lưu với khán giả Thủ đô và tham quan Khu di tích K9 Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội), kéo dài trong hai ngày.

Các thành viên nhóm UPRIZE giao lưu với khán giả trên xe buýt (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngày đầu tiên, 7 thành viên xuất hiện trên xe buýt, hào hứng giao lưu với khán giả trong hành trình gần 60 phút. Ngay từ điểm tập trung, chương trình đã thu hút đông đảo khán giả. Trong suốt hành trình di chuyển, nhiều người dân nhận ra UPRIZE và vẫy tay chào khi xe đi qua.

Không có sân khấu, không phân tách khu vực giữa nghệ sĩ và khán giả, trên xe chỉ sử dụng một loa kéo nhỏ để MC và các thành viên UPRIZE trao đổi cùng người hâm mộ. Mỗi khán giả giới thiệu tên, chia sẻ cảm xúc khi tham gia chuyến đi và được trò chuyện trực tiếp với thần tượng.

"Bình thường đứng trên sân khấu, nhìn xuống là một biển người. Hôm nay được nhìn thấy từng gương mặt, nghe từng câu hỏi, cảm giác rất khác", một thành viên chia sẻ.

Người hâm mộ Hà Nội chờ đón các thành viên (Ảnh: Ban tổ chức).

Sang ngày thứ hai, UPRIZE cùng người hâm mộ di chuyển đến Khu di tích K9 Đá Chông. Chuyến đi mang ý nghĩa đặc biệt với các thành viên, khi họ được hiểu thêm về văn hóa, lịch sử và tinh thần dân tộc, từ đó đưa những yếu tố truyền thống lên sân khấu thông qua ngôn ngữ dàn dựng hiện đại.

Đại diện đơn vị quản lý cho biết, trong năm nay, UPRIZE sẽ triển khai lộ trình hoạt động theo từng giai đoạn, đầu tiên là tập trung vào việc định hình hình ảnh, cá tính và bản sắc của từng thành viên.