Truy đuổi, đánh hội đồng người đi đường rồi cướp tài sản

Ngày 6/2, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, đã bắt tạm giam Nguyễn Lê Tuấn Đạt (20 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị); Nguyễn Minh Hiếu (23 tuổi), Trương Bảo (29 tuổi), cùng trú tại thành phố Đà Nẵng để điều tra về tội Cướp tài sản và Gây rối trật tự công cộng.

Ba đối tượng trên liên quan vụ đánh nhau gây mất an ninh trật tự xảy ra tại phường Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) gây xôn xao dư luận.

Các đối tượng tại trụ sở công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Vụ việc xảy ra vào tối 2/2, nhóm đối tượng nêu trên tụ tập ăn uống rồi rủ nhau đi xe máy tìm đánh một người tên Dũng. Khi đến khu vực ngã ba Ninh Tốn - Vũ Ngọc Phan, nhóm này nhầm 2 thanh niên khác là người cần tìm nên chặn xe, dùng tay, chân và hung khí đánh gây thương tích cho nạn nhân.

Mặc dù nạn nhân bỏ chạy nhưng các đối tượng tiếp tục truy đuổi để hành hung và chiếm đoạt một cây gậy bida trước khi rời khỏi hiện trường.

Nhiều video ghi lại vụ việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra, truy bắt được 3 đối tượng nêu trên. Ngoài ra có thêm một đối tượng liên quan đã đến công an trình diện.