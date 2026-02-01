Không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc từ trưa, chiều nay

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khối không khí lạnh mạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển về nước ta.

Dự báo khoảng trưa và chiều 7/2, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi và trung du Bắc Bộ. Khối không khí lạnh sau đó lan rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ và Trung Bộ khiến trời chuyển mưa rét. Vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại dưới 3 độ C.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 7 đến ngày 9/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và mưa tuyết những ngày tới (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo thời tiết ngày 7/2 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, từ chiều mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm không mưa vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, miền Đông có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.