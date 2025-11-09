Top 5 resort xa hoa ở Việt Nam, được giới nhà giàu chọn làm "nơi ẩn mình"

Vài năm trở lại đây, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ở Việt Nam ghi nhận sự bứt phá rõ rệt. Hàng loạt khu nghỉ dưỡng đạt chuẩn quốc tế, được vinh danh bởi Michelin hay World Travel Awards.

Dưới đây là 5 khu nghỉ dưỡng nổi bật, nơi du khách có thể “ẩn mình” giữa thiên nhiên và tận hưởng trọn vẹn cảm giác thư thái, riêng tư.

Amanoi

Giữa núi rừng hoang sơ của Núi Chúa, khu nghỉ dưỡng Amanoi được biết đến với mức giá thuộc hàng đắt đỏ nhất Việt Nam - khoảng 4.500 USD-15.000 USD/đêm (tương đương 118-394 triệu đồng/căn/đêm). Dù vậy, nhiều du khách vẫn đánh giá nơi đây đáng tiền nhờ không gian riêng tư tuyệt đối và đội ngũ phục vụ gần như “6 kèm 1”.

Toàn khu có 9 pavilion, 22 villa, 12 khu biệt thự residence và 2 wellness pool villa. Song, nơi này có tới 350 nhân viên phục vụ. Trung bình mỗi khách được chăm sóc bởi 6 nhân viên. Mỗi không gian được thiết kế như một khoảng lặng riêng, mang đến sự yên bình tuyệt đối cho du khách.

Amanoi được kiến trúc sư Jean-Michel Gathy thiết kế theo phong cách đương đại, tối giản, mở rộng tầm nhìn ra biển hoặc núi.

Nhờ sự riêng tư tuyệt đối và trải nghiệm đẳng cấp, nơi đây thường xuyên được nghệ sĩ và giới thượng lưu lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng. Biệt thự Ocean Pool Residence rộng 925m², nơi Hồ Ngọc Hà - Kim Lý từng lưu trú dịp kỷ niệm 8 năm yêu nhau, có giá khoảng 350 triệu đồng/đêm.

Tuy nhiên, chính sự biệt lập này cũng khiến Amanoi "kén khách", bởi khu nghỉ dưỡng nằm tách biệt và hầu như không có dịch vụ công cộng xung quanh.

Mới đây, Amanoi vừa được vinh danh ở mức cao nhất trong hệ thống xếp hạng khách sạn toàn cầu của Michelin. Đây là một trong hai điểm lưu trú ở Việt Nam đạt thứ hạng này.

Hồi năm 2022, khu nghỉ dưỡng này cũng được vinh danh tại World Travel Awards với giải thưởng Khu nghỉ dưỡng Boutique ven biển hàng đầu châu Á. Cùng năm, Amanoi còn nhận giải Khu nghỉ dưỡng Boutique sang trọng tốt nhất Việt Nam tại Haute Grandeur Global Excellence Awards.

Địa chỉ: Xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa Giá tham khảo: Từ 118 triệu đồng đến 394 triệu đồng/căn/đêm

Six Senses Ninh Van Bay

Nằm nép mình bên vịnh Ninh Vân (Khánh Hòa), Six Senses Ninh Van Bay là điểm đến quen thuộc của nhiều doanh nhân và ngôi sao quốc tế khi muốn tận hưởng kỳ nghỉ riêng tư tuyệt đối. Đây là một trong những khu nghỉ dưỡng biệt lập, được ví như một ngôi làng sinh thái, ẩn hiện bên bờ biển và núi non hùng vĩ.

Khu nghỉ dưỡng lấy cảm hứng từ kiến trúc làng chài truyền thống, kết hợp phong cách sang trọng, gần gũi thiên nhiên. Các villa mái tranh nằm rải rác dọc sườn núi, sử dụng vật liệu tự nhiên như gỗ, tre, đá, tạo cảm giác mộc mạc nhưng tinh tế. Hồ bơi vô cực hướng biển, bồn tắm đá ngoài trời và hiên tắm nắng mang đến trải nghiệm riêng tư, thư thái.

Tuy nhiên, việc di chuyển tới đây không dễ dàng. Khách phải đi khoảng 40 phút từ sân bay đến bến tàu, sau đó đi ca nô khoảng 20 phút từ đất liền để đến nơi, khiến hành trình trở nên kém thuận tiện nếu đi cùng trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Một số khách từng phản ánh dịch vụ ẩm thực “chưa tương xứng với giá”, đặc biệt ở nhóm phòng cao cấp. Dù vậy, với những ai ưu tiên sự tĩnh tại, đây vẫn là một trong những điểm nghỉ dưỡng có giá trị trải nghiệm tự nhiên tốt nhất Việt Nam.

Địa chỉ: Phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Giá tham khảo: Từ 13 triệu đồng/đêm/phòng (tối đa 2 người lớn)

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Là nơi từng đón tiếp nhiều nguyên thủ quốc gia và nghệ sĩ quốc tế, khu nghỉ dưỡng này từ lâu được xem là biểu tượng của sự xa hoa tại Việt Nam.

Được kiến tạo bởi kiến trúc sư Bill Bensley, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort nổi bật như một “thiên đường nghỉ dưỡng” xa hoa, tọa lạc trên bán đảo Sơn Trà. Những villa mái ngói, tường trắng và ban công hướng biển mang đậm dấu ấn Á Đông, hòa quyện tinh tế với cảnh quan núi rừng và đại dương.

Mỗi villa đều có hồ bơi riêng, tạo cảm giác riêng tư cho du khách. Giữa không gian yên bình của bán đảo Sơn Trà, du khách có thể lắng nghe tiếng sóng, hít thở không khí trong lành và tận hưởng dịch vụ đẳng cấp, biến kỳ nghỉ tại đây thành một hành trình xa hoa nhưng thanh tĩnh.

Ẩm thực cũng là điểm nhấn tại đây với nhà hàng La Maison 1888 chuẩn Michelin và Citron Restaurant - nơi thực khách có thể dùng bữa trên những bàn ăn hình nón lá lơ lửng giữa không trung.

Tuy nhiên, với giá phòng từ 18 triệu đồng/đêm, nơi đây có thể khiến nhiều khách du lịch nội địa phải cân nhắc túi tiền.

Địa chỉ: Bãi Bắc, Bán đảo Sơn Trà, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng Giá tham khảo: Từ 18 triệu đồng/đêm/phòng (tối đa 2 người lớn)

Zannier Hotels Bãi San Hô

Zannier Hotels Bãi San Hô là cái tên còn khá mới nhưng đã nhanh chóng nổi tiếng nhờ thiết kế tinh tế và cảnh quan hoang sơ, ẩn mình giữa khung cảnh thiên nhiên của Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Khu nghỉ dưỡng này rộng gần 100ha với 73 villa mang đến cảm giác biệt lập, yên bình, lý tưởng cho những ai muốn tạm rời xa nhịp sống thường nhật.

Kiến trúc nơi đây lấy cảm hứng từ các kiểu nhà truyền thống Việt Nam như nhà sàn, nhà mái ngói làng chài và nhà rông Tây Nguyên. Sử dụng vật liệu tự nhiên như tre, gỗ, đá, khu nghỉ dưỡng này mang đến không gian sang trọng nhưng vẫn giữ trọn nét mộc mạc, gần gũi.

Ẩm thực là một điểm nhấn với nguyên liệu tươi từ địa phương. Thực khách có thể thưởng thức các món Á - Âu được trình bày theo phong cách Việt. Đây cũng là một trong những điểm ngắm bình minh đẹp nhất khu vực khi mặt trời dần ló dạng.

Không gian biệt lập, chỉ đón số lượng khách giới hạn, khiến Zannier Hotels Bãi San Hô trở thành điểm đến yêu thích của giới thượng lưu châu Âu khi ghé Việt Nam. Với du khách tìm kiếm sự yên bình, đây là nơi "ẩn mình" lý tưởng. Còn người thích sự sôi động có thể sẽ cảm thấy Zannier hơi... yên tĩnh vì sự biệt lập.

Zannier Hotels Bãi San Hô mới đây đã được trao 2 Michelin Key, ghi nhận dấu ấn kiến trúc độc đáo, dịch vụ chất lượng và trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt.

Địa chỉ: Xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk Giá tham khảo: Từ 8,5 triệu đồng/đêm/phòng (tối đa 2 người lớn)

Banyan Tree Lăng Cô Resort

Banyan Tree Lăng Cô Resort là khu nghỉ dưỡng sang trọng lấy cảm hứng từ di sản cung đình và làng nghề truyền thống Huế. Nằm nép mình bên vịnh Lăng Cô, nơi đây được bao quanh bởi rừng cây xanh mát và sóng biển rì rào, mang đến không gian yên tĩnh, tách biệt khỏi nhịp sống đô thị.

Những căn villa riêng tư nằm ẩn mình giữa thiên nhiên, sử dụng mái ngói đất nung, cột gỗ và sân vườn đậm chất truyền thống. Nội thất sang trọng kết hợp các họa tiết hoa sen, trống đồng Đông Sơn… gợi cảm giác cổ kính, tinh tế, phù hợp cho những ai tìm kiếm sự yên tĩnh và đẳng cấp.

Nhiều du khách đánh giá cao dịch vụ spa và sân golf, nhưng cũng cho rằng khu ẩm thực tại đây chưa thật nổi bật so với mặt bằng giá.

Mới đây, khu nghỉ dưỡng này được vinh danh 2 Michelin Key, khẳng định chất lượng dịch vụ và giá trị trải nghiệm văn hóa - thiên nhiên đặc sắc.

Tuy nhiên, không gian nơi đây khá biệt lập, thích hợp cho kỳ nghỉ dưỡng yên tĩnh. Với những ai muốn khám phá văn hóa địa phương, Banyan Tree lại nằm khá xa trung tâm thành phố Huế, khiến việc di chuyển và trải nghiệm di sản cố đô có phần bất tiện.

Địa chỉ: Phường Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế Giá tham khảo: Từ 9,5 triệu đồng/đêm/phòng (tối đa 2 người lớn)

