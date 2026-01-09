Hà Nội chốt số phận lô “đất vàng” ở số 9 Phạm Hùng

UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định số 61 cho Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Eresson chuyển mục đích sử dụng 4.950m2 đất tại số 9 đường Phạm Hùng, phường Cầu Giấy để thực hiện dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ, khách sạn.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng từ trụ sở làm việc, văn phòng giao dịch sang xây dựng tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ (nhà ở thương mại), khách sạn theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của UBND TP Hà Nội; Quyết định số 63 của Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Eresson phê duyệt đầu tư xây dựng dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ, khách sạn.

Vị trí khu đất (Ảnh: Google Maps).

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày ký quyết định, đối với người mua nhà được sử dụng đất với thời hạn lâu dài.

UBND thành phố giao Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Eresson chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ dự án đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất. Công ty liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế TP Hà Nội, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội để thực hiện các thủ tục có liên quan.

Các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Thuế TP Hà Nội… theo chức năng, nhiệm vụ được giao về chuyên ngành kiểm tra, hướng dẫn Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Eresson thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội thực hiện cập nhật và chỉnh lý biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND phường Cầu Giấy thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, xây dựng của Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Eresson; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo thẩm quyền, báo cáo UBND thành phố theo quy định.