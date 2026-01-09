Tăng, ni học về trí tuệ nhân tạo tại TPHCM

Sáng 9/1, tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng, TPHCM), Ban Thông tin - Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã khai mạc khóa bồi dưỡng về trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số. 722 học viên là tăng, ni và cư sĩ đã về dự học.

Khóa học dự kiến kéo dài trong 2 ngày (9-10/1). Ngày học đầu tiên có chủ đề: “Trí tuệ nhân tạo dưới góc nhìn chánh niệm: Hiểu để phụng sự và lan tỏa”. Ngày thứ 2 với nội dung: “Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo (Phụng sự nhân sinh trong kỷ nguyên số)”.

Thượng tọa Thích Tâm Hải phát biểu khai mạc khóa học (Ảnh: Báo Giác ngộ).

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông, Giáo hội Phật giáo TPHCM, kiêm Trưởng ban tổ chức, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu về AI cho đúng, chính xác; hiểu để có thể vận dụng trong đời sống, không bị lệch lạc.

Vị trưởng ban tổ chức kỳ vọng khóa bồi dưỡng AI và chuyển đổi số do Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TPHCM tổ chức sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp tăng, ni, cư sĩ hiểu rõ thêm về trí tuệ nhân tạo.

Sau phần khai mạc, hơn 700 tăng, ni, cư sĩ đã bước vào buổi học đầu tiên. Khóa học có sự đồng hành, chia sẻ của các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo.