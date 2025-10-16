Hiện trạng các dự án biệt thự, nghỉ dưỡng cao cấp tại vịnh đẹp thế giới

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu vực bãi biển xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) hiện nay có khá nhiều dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp trong tình trạng tạm dừng thi công, bị bỏ hoang.

Đặc biệt, dọc tuyến đường Chân Mây, đoạn qua các thôn Phú Hải và An Cư Đông 2, ít nhất 5 dự án đã được cấp phép đầu tư, gồm Khu biệt thự du lịch sinh thái biển Lăng Cô; Khu phức hợp du lịch và dịch vụ Kim Long Lăng Cô; Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn - Lăng Cô; Khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải; Khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golf Lăng Cô.

Khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải rộng 6,9ha, nằm dọc theo khu vực bãi biển Chân Mây - Lăng Cô, dừng thi công từ năm 2020 đến nay (Ảnh: Cao Tiến).

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đây đều là những dự án sở hữu vị trí đắc địa, quy mô lớn, đã được cấp phép đầu tư cách đây 10-20 năm và nằm trong Khu kinh tế trọng điểm Chân Mây - Lăng Cô của thành phố Huế.

Có những dự án được quảng bá đạt tiêu chuẩn cao cấp quốc tế, với tổng vốn đầu tư hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng, nhưng xây dựng dang dở rồi “đắp chiếu” kéo dài. Một số dự án đến nay vẫn chỉ là những bãi cát trắng, trở thành điểm khai thác khoáng sản trái phép.

Trong số 5 dự án nêu trên, hiện nay chỉ có Khu phức hợp Du lịch và Dịch vụ Kim Long Lăng Cô bắt đầu xây dựng rầm rộ.

Bên cạnh đó, Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn - Lăng Cô, với tổng mức đầu tư 368 triệu USD, sau nhiều năm “mắc cạn” bên vịnh đẹp thế giới đã có dấu hiệu “hồi sinh”, thi công trở lại, với cam kết hoàn thành, đưa vào hoạt động giai đoạn 1 trong năm 2026.

Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn - Lăng Cô được kỳ vọng đi vào hoạt động trong năm 2026 (Ảnh: Cao Tiến).

Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế cho biết, hầu hết chủ đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn, nhất là tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, đều chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Sau đại dịch, tình hình kinh tế thế giới và trong nước chưa hoàn toàn phục hồi, chính sách tín dụng thắt chặt nên các nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc huy động vốn để thực hiện dự án.

Ngoài ra, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án gặp vướng mắc dẫn đến việc bàn giao đất cho nhà đầu tư bị chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Khu biệt thự du lịch sinh thái biển Lăng Cô hoang tàn sau nhiều năm "đắp chiếu" (Ảnh: Cao Tiến).

Theo rà soát của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế, phần lớn các dự án du lịch trên địa bàn phải chờ chủ trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Quốc hội, Chính phủ, nên chưa triển khai xây dựng trong thời gian này.

Trong thời gian tới, thành phố Huế sẽ tiếp tục làm việc, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào hoạt động.

Trường hợp nhà đầu tư không có khả năng để tiếp tục thực hiện, cơ quan quản lý nhà nước sẽ rà soát chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.