Hai lợi thế giúp phân khu Vịnh Xanh hút dòng tiền về phía Đông Hà Nội

Giá chỉ bằng 50% nội đô

Trong nhiều năm qua, nội đô Hà Nội là khu vực nắm giữ mặt bằng giá cao bậc nhất thị trường. Tuy nhiên, khi quỹ đất ngày càng hạn hẹp, chi phí phát triển leo thang và dư địa tăng giá dần thu hẹp, bất động sản nội đô đang bộc lộ rõ những giới hạn về biên lợi nhuận. Thực tế này khiến dòng tiền không rời bỏ bất động sản, mà chuyển sang tìm kiếm những điểm đến lân cận, chu kỳ đô thị hóa còn ở giai đoạn sớm.

Ở góc nhìn đầu tư, khu compound (khép kín) Vịnh Xanh tại phía Đông Thủ đô tạo lợi thế từ thời điểm sở hữu. Mặt bằng giá hiện dao động quanh mức 150 triệu đồng/m2. Trong khi đó, tại nhiều khu vực nội đô Hà Nội đã phát triển hoàn chỉnh như phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Đống Đa,... giá nhà ở thấp tầng phổ biến ở ngưỡng 300-450 triệu đồng/m2, thậm chí cao hơn tại các vị trí lõi trung tâm.

“Ở nội đô, giá đã phản ánh gần như toàn bộ kỳ vọng. Với Vịnh Xanh, mức giá hiện tại cho phép nhà đầu tư đi trước một nhịp, trong khi hạ tầng và đô thị vẫn đang hoàn thiện. Đây là khác biệt về dư địa tăng trưởng”, ông Đỗ Văn Khánh, một nhà đầu tư tại Hà Nội, nhận định.

Sự chênh lệch không đến từ khác biệt về chất lượng sống, mà chủ yếu nằm ở thời điểm tham gia chu kỳ. Nếu nội đô đã bước vào giai đoạn ổn định, nơi giá trị phần lớn đã được ghi nhận, thì Vịnh Xanh vẫn đang ở điểm khởi đầu của hành trình tăng trưởng dài hạn.

Vịnh Xanh hội tụ giá trị sống và đầu tư (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh đó, khu compound (khép kín) này nằm trong tổng thể đại đô thị đã vận hành, có cộng đồng cư dân hiện hữu, hệ tiện ích hoàn chỉnh và nhịp sống đô thị rõ nét. Điều đó giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro, đồng thời gia tăng khả năng khai thác và tích lũy giá trị dài hạn.

Vịnh Xanh sở hữu những giá trị đặc trưng của mô hình compound: tính giới hạn, cộng đồng tinh tuyển, cùng tiêu chuẩn an ninh và riêng tư cao. Những giá trị này không chỉ nâng tầm chất lượng sống mà còn tạo nền tảng cho khả năng giữ giá và tăng giá dài hạn của tài sản.

Thực tế thị trường đã chứng minh, các khu compound được quy hoạch bài bản có quỹ đạo tăng trưởng vượt trội. “Compound Vịnh Xanh là nhóm tài sản mà nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ ưu tiên, bởi một khi đã được định giá lại, thị trường gần như không quay về mức cũ”, ông Khánh đánh giá thêm.

Hạ tầng - động cơ tăng trưởng của Vịnh Xanh

Động lực khiến Vịnh Xanh được giới đầu tư quan tâm đến từ những chuyển động hạ tầng lớn tại khu Đông Hà Nội. Hàng loạt dự án giao thông quy mô lớn đang từng bước hình thành, tái định hình diện mạo khu Đông theo hướng hiện đại và đồng bộ. Nổi bật trong số đó là trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng, quy mô lên tới 11.000ha, đóng vai trò như “xương sống” phát triển mới của Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.

Phối cảnh trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (Ảnh: CĐT).

Song hành là hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm như cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi, các tuyến vành đai 3.5, vành đai 4, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Quốc lộ 5A, sân bay quốc tế Gia Bình… Mạng lưới này giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ khu Đông vào trung tâm Hà Nội, đồng thời tăng cường kết nối liên vùng.

“Hà Nội đang đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống hạ tầng giao thông và tiện ích tại các khu vực vùng ven. Đây là nền tảng quan trọng giúp các dự án đại đô thị tại vùng ven được triển khai đồng bộ hơn về hạ tầng và tiện ích, qua đó thu hút được nhu cầu ở thực lẫn đầu tư.

Thực tế thị trường cho thấy, nhiều dự án quy mô lớn tại Gia Lâm, Đông Anh, Long Biên đã ghi nhận lượng giao dịch tích cực trong thời gian qua”, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và tư vấn Savills Hà Nội, cho biết.

Bất động sản thấp tầng Vịnh Xanh hưởng lợi từ làn sóng hạ tầng khu Đông (Ảnh: CĐT).

Từ vị thế cửa ngõ của đại đô thị Ocean City, Vịnh Xanh hưởng lợi từ làn sóng hạ tầng đang tăng tốc. Khi khả năng kết nối được nâng cấp, dòng cư dân ở thực gia tăng, kéo theo các hoạt động thương mại, dịch vụ và dòng tiền tiêu dùng. Bất động sản vì thế không tăng giá nhờ kỳ vọng ngắn hạn, mà được nâng đỡ bởi cầu thực và khả năng khai thác bền vững.

“Hạ tầng đi đến đâu, mặt bằng giá được thiết lập lại đến đó. Với Vịnh Xanh, điều hấp dẫn không chỉ là giá hiện tại, mà là quỹ đạo tăng trưởng đã được hạ tầng dẫn dắt rất rõ ràng”, ông Đỗ Văn Khánh đánh giá.