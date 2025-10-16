Khu nghỉ dưỡng 130 phòng container tại rừng phòng hộ xác xơ sau bão

Khu dịch vụ du lịch cắm trại sinh thái và thể thao ngoài trời Xuân Thành (Hoa Nắng Camping Beach) nằm trong quần thể Dự án Khu du lịch biển và sân golf Xuân Thành, tọa lạc tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh. Khu du lịch này khai thác tiềm năng, lợi thế khoảng 2,95ha đất thuộc dải rừng phòng hộ nằm dọc theo bờ biển Xuân Thành.

Tại đây, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành đã cải tạo, chế tác 130 container cũ thành 130 phòng nghỉ đặt dưới rừng phi lao phòng hộ.

Các phòng nghỉ từ container cũ được trang bị đầy đủ tiện nghi như giường, nhà vệ sinh và các hạng mục phục vụ lưu trú cơ bản. Khu du lịch Hoa Nắng Camping Beach bắt đầu triển khai từ năm 2019 và chính thức đưa vào vận hành, đón khách trải nghiệm từ mùa hè năm 2021.

Cơn bão Bualoi (bão số 10) đổ bộ vào Hà Tĩnh đêm 28, rạng sáng 29/9 đã tàn phá khu du lịch này. Hơn nửa tháng sau, nơi đây vẫn còn ngổn ngang, đổ nát.

Tường bao ngăn cách giữa khu du lịch và bãi biển bị sóng dữ đánh hư hỏng, đổ sập, trơ lõi thép. Một số lối đi lát gạch xen giữa hàng phi lao cũng vỡ thành từng mảng.

Hàng dừa và phi lao bật gốc, gãy đổ, nằm ngổn ngang và khó có khả năng phục hồi sau thiên tai.

Nhiều phòng nghỉ container bị sóng đánh xê dịch khỏi vị trí ban đầu và hư hỏng kết cấu móng bê tông.

Theo một số người dân, thời điểm bão Bualoi đổ bộ, sóng dữ dâng cao, đánh liên hồi vào bờ. Nhiều phòng nghỉ container của Khu du lịch Hoa Nắng Camping Beach vì thế đã chịu thiệt hại nặng nề.

Trước thời điểm bão đổ bộ, khu du lịch này đã được gia cố bằng nhiều bao tải cát nhưng vẫn bị sóng đánh làm hư hỏng.

Một dãy nhà khác trong khuôn viên Khu du lịch Hoa Nắng Camping Beach bị xé toạc, nằm chênh vênh trên cát.

Cách đó không xa, bão Bualoi đã khiến hàng chục căn biệt thự giáp biển của dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (hay còn được gọi là Khu resort Hoa Tiên Paradise Hà Tĩnh) hư hỏng, đổ sập. Dự án cũng do Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư. Hiện Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã thành lập đoàn kiểm tra, xử lý sự cố.

Vị trí Khu du lịch Hoa Nắng Camping Beach (Ảnh: Google Maps).