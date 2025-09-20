Xây nông trại du lịch trái phép, quảng cáo rầm rộ "nghỉ dưỡng hạng sang"

UBND phường Thanh Thủy, thành phố Huế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông V.V.T. (SN 1964, trú tại tổ dân phố 10, phường Thanh Thủy) vì hành vi tự ý chuyển đổi gần 665m2 đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Với vi phạm này, ông T. bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng và buộc phải khôi phục tình trạng ban đầu của đất trong thời hạn 10 ngày. Nếu quá thời hạn, ông T. không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Toàn cảnh khu du lịch theo mô hình Farmstay trên một phần diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi trái phép (Ảnh: Cao Tiến).

Theo tìm hiểu, diện tích đất chuyển đổi trái phép nằm trong khu đất rộng hơn 133.000m2, tọa lạc tại tổ dân phố 12, phường Thanh Thủy, cạnh cao tốc La Sơn - Túy Loan. Khu đất này có 5 hồ nước, chia thành các "đảo" nhỏ.

Thời gian qua, tại vị trí này đã "mọc" lên khu du lịch theo mô hình nông trại kết hợp lưu trú (Farmstay), với hàng loạt công trình xây dựng khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng đất nông nghiệp đa mục đích (theo Luật Đất đai 2024).

Mặc dù xây dựng theo mô hình Farmstay, từ cuối tháng 4, các trang mạng xã hội đã quảng cáo rầm rộ đây là "một khu nghỉ dưỡng hạng sang với kiến trúc giao thoa giữa nét đẹp hoàng gia và tinh thần hiện đại, lấy cảm hứng từ cung đình Huế".

Ngày 28/7, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND phường Thanh Thủy đã lập biên bản về tình trạng xây dựng tại khu đất này.

Tại thời điểm kiểm tra, ngoài các công trình cũ, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt hạng mục mới chưa được cấp phép, bao gồm: 25 lều bạt cao cấp có sàn nhựa, khung sắt, trang bị giường ngủ, tủ, tivi; 10 chòi dựng từ khung sắt tiền chế.

Ngoài ra, trong khuôn viên khu du lịch còn có một mô hình phao nổi lớn trên hồ, sân bóng đá cùng nhiều nhà lắp ghép bằng khung sắt và gỗ đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Đến ngày 8/9, UBND phường Thanh Thủy tiếp tục thành lập tổ kiểm tra liên ngành về lĩnh vực đất đai, xây dựng tại khu du lịch nêu trên. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đề nghị chủ sử dụng đất ngừng thi công xây dựng các công trình trên thửa đất chuyển đổi trái phép.

Lãnh đạo UBND phường Thanh Thủy cho biết, chủ đầu tư đang tổ chức tháo dỡ các công trình để trả lại mặt bằng đất nông nghiệp. Khu du lịch này cũng đã được chuyển nhượng cho một cá nhân khác sống tại TPHCM.

Chủ mới đã có văn bản gửi đến UBND thành phố Huế và phường Thanh Thủy, đề nghị hướng dẫn đăng ký sử dụng đất nông nghiệp đa mục đích để thực hiện dự án du lịch sinh thái và nông trại.