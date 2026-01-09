Đại công trường phía Tây Hà Nội sôi động, tạo hấp lực cho Vinhomes Wonder City

Hạ tầng khu Tây tăng tốc

Sau nhiều năm đình trệ, loạt dự án hạ tầng trọng điểm phía Tây Hà Nội được tháo gỡ nút thắt, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Nổi bật trong số đó là đại lộ Tây Thăng Long, trục giao thông chiến lược quy mô 10 làn xe, mặt cắt 60,5m, đóng vai trò kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực Tây Bắc. Cuối năm 2025, Hà Nội đã bố trí quỹ đất tái định cư, tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng đoạn từ Phạm Văn Đồng đến Văn Tiến Dũng.

Theo kế hoạch, trục đại lộ dự kiến thông xe toàn tuyến vào quý II/2026, góp phần giảm tải áp lực cho các trục huyết mạch như Phạm Văn Đồng, Vành đai 3 và Quốc lộ 32, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình tái cấu trúc không gian đô thị phía Tây Hà Nội.

Song song với đó, cầu Thượng Cát kết nối hai bờ sông Hồng, khởi công từ tháng 10/2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Khi đi vào hoạt động, cầu Thượng Cát không chỉ giảm tải cho các tuyến cầu hiện hữu mà còn mở ra hướng kết nối từ khu Tây sang Đông và Bắc Hà Nội.

Việc giải phóng mặt bằng tại xã Ô Diên (Hà Nội) đẩy nhanh tốc độ dự án Vành đai 4 qua địa bàn (Ảnh: Vinhomes).

Ở quy mô rộng hơn, các tuyến vành đai cũng đang dần thành hình. Vành đai 3.5 được kỳ vọng thông xe đồng bộ các đoạn chính trong giai đoạn 2026-2027. Vành đai 4 dự kiến cơ bản hoàn thành vào năm 2026. Và trong tương lai, metro số 4 đã nằm trong quy hoạch, khi triển khai, hứa hẹn tạo ra không gian phát triển mới cho khu Tây trong nhiều thập kỷ tới.

Tốc độ hiện thực hóa hạ tầng tại phía Tây diễn ra nhanh hơn so với các giai đoạn trước. Thay vì kéo dài trong nhiều năm, các dự án lớn được triển khai song song, tạo ra hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ. Nhịp độ này đã và đang kích hoạt lực hút đầu tư rõ rệt, khi nhà đầu tư không chỉ nhìn thấy tiềm năng trên bản vẽ, mà là những công trình đang thành hình từng ngày.

“Để phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng cần đi trước một bước. Ở khu Tây không còn là những con đường mà là những đại lộ, những công trình biểu tượng quốc gia. Khi đã có hạ tầng, có metro, giá trị gia tăng và những lợi ích bổ sung cho bất động sản sẽ rất lớn”, TS. Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, phân tích.

Điểm rơi chiến lược của chu kỳ tăng trưởng mới của Tây Hà Nội

Tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội, Vinhomes Wonder City tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Tây Thăng Long, được đặt vào vị trí trung tâm của chu kỳ tăng trưởng mới. Không chỉ hưởng lợi về vị trí, dự án còn hội tụ các yếu tố nền tảng để trở thành điểm đến hiếm hoi có khả năng đón trọn giá trị gia tăng từ làn sóng phát triển của khu vực trong trung và dài hạn.

Lợi thế đầu tiên và mang tính quyết định nằm ở khả năng kết nối đa hướng. Từ dự án, cư dân mất khoảng 15 phút để tiếp cận khu công nghệ cao Hòa Lạc, 20 phút tới trung tâm hành chính Ba Đình và 15 phút tới khu đô thị - tài chính Tây Hồ. Khi loạt hạ tầng tỷ đô đi vào hoạt động, bán kính di chuyển từ Vinhomes Wonder City không chỉ được rút ngắn về mặt thời gian, mà còn mở rộng về chất lượng kết nối, tạo điều kiện hình thành một trục sống, làm việc, đầu tư liền mạch.

Công trường Vinhomes Wonder City tháng 10/2025, nhiều khu nhà ở, tiện ích đã dần thành hình (Ảnh: Vinhomes).

Bên cạnh vị trí, quy hoạch đô thị bài bản là yếu tố tạo nên khác biệt dài hạn cho Vinhomes Wonder City. Trên quy mô hơn 133ha, dự án có mật độ xây dựng chỉ 26,7%, phần lớn diện tích dành cho cảnh quan, không gian mở và hệ thống tiện ích. Việc tích hợp 99 tiện ích cao cấp trong nội khu không chỉ nâng tầm trải nghiệm sống, mà còn giúp đại đô thị hình thành khả năng tự vận hành, giảm phụ thuộc vào hạ tầng bên ngoài.

Cấu trúc quy hoạch cho phép Vinhomes Wonder City đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu: từ an cư bền vững cho các gia đình trẻ, không gian sống chất lượng cao cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư công nghệ làm việc tại khu vực Hòa Lạc, cho tới tài sản tích lũy dài hạn dành cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sản phẩm có tiềm năng tăng trưởng.

Vinhomes Wonder City sở hữu không gian xanh lên tới 24,5ha (Ảnh: Vinhomes).

Theo chủ đầu tư, trong năm 2026, Vinhomes Wonder City sẽ bắt đầu bàn giao những căn nhà đầu tiên cho cư dân. Đây cũng là thời điểm trùng khớp với giai đoạn các tuyến đại lộ, cầu vượt và vành đai trọng điểm lần lượt đi vào vận hành.

Sự đồng pha giữa tiến độ bàn giao, hoàn thiện hạ tầng, gia tăng mật độ cư dân được xem là điểm rơi quan trọng, tạo lực đẩy cho mặt bằng giá mới, phản ánh đúng giá trị của một đại đô thị hiện đại, kết nối thuận tiện và sôi động.