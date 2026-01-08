Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer chụp ảnh lưu niệm tại Điện Elysee ở Paris, ngày 6/1, bên lề hội nghị thượng đỉnh (Ảnh: AFP).

Thỏa thuận này được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ca ngợi là "tiến bộ đáng kể" và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi là "bước tiến lớn". Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng vẫn còn nhiều vấn đề lớn cần được giải quyết, đặc biệt là khi hòa bình vẫn còn xa vời.

Keir Giles, chuyên gia tư vấn cấp cao tại Chatham House, nhận định: "Tất cả những điều này được cho là sẽ diễn ra sau khi hòa bình được thiết lập, nhưng hoàn toàn không có gì cho thấy hòa bình - theo bất kỳ hình thức nào có thể nhận biết được - đang ở gần".

"10% cuối cùng" đầy thách thức

Mặc dù Kiev và Washington tuyên bố 90% thỏa thuận hòa bình Ukraine do Mỹ hậu thuẫn đã sẵn sàng, ông Oleksiy Melnyk, đồng giám đốc chính sách đối ngoại và an ninh quốc tế tại Trung tâm Razumkov, ví von rằng "10% còn lại có thể phá hủy toàn bộ thỏa thuận hòa bình nếu không được hoàn thành".

Những phần trăm còn lại này bao gồm 2 điểm bất đồng khó giải quyết nhất giữa Ukraine và Nga.

Thứ nhất, về lãnh thổ: Ukraine kiên quyết đòi duy trì sự hiện diện tại các khu vực đang nắm giữ, trong khi Moscow yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các khu vực thuộc tỉnh Donetsk mà họ chưa kiểm soát được.

Thứ hai, về nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia: Một khuôn khổ do Washignton hậu thuẫn đề xuất nhà máy sẽ được vận hành chung bởi Ukraine, Mỹ và Nga. Tuy nhiên, Ukraine lo ngại mô hình quản lý 3 bên sẽ hợp pháp hóa việc Nga chiếm giữ cơ sở này và đề xuất một phương án song phương: một dự án chung Ukraine - Mỹ với quyền kiểm soát hoạt động ngang nhau (50/50).

Hiện tại, hầu như chưa có đề xuất nào về cách giải quyết 2 vấn đề này theo hướng có thể dẫn đến một thỏa thuận hòa bình.

Nga chắc chắn sẽ không đồng ý để Anh - Pháp đưa quân gìn giữ hòa bình tới Ukraine (Ảnh minh họa: FT).

"Nghịch lý chiến lược" và giải pháp thay thế

Việc công khai thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình Anh - Pháp có thể khiến việc đạt được thỏa thuận hòa bình trở nên khó khăn hơn.

Andreas Umland, Phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Kyiv-Mohyla, nhận định: "Các cuộc thảo luận công khai hiện nay về việc triển khai quân đội phương Tây tại Ukraine đang phản tác dụng đối với các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine về một thỏa thuận ngừng bắn".

Ông Umland giải thích thêm: "Nếu châu Âu hứa chỉ đưa quân vào sau khi chiến tranh kết thúc, điều này có thể làm giảm sự sẵn sàng của Moscow trong việc đồng ý ngừng bắn, do đó làm tăng áp lực kinh tế và quân sự cần thiết để thuyết phục Điện Kremlin đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn".

Việc triển khai quân đội châu Âu trên lãnh thổ Ukraine luôn là một trong những "lằn ranh đỏ" của Moscow, và chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ nhượng bộ.

Tuyên bố ngày 6 /1 bao gồm 5 thành phần chính, nhưng các chi tiết chính xác về lực lượng gìn giữ hòa bình lại hoàn toàn thiếu vắng. Chuyên gia Keir Giles nhận xét: "Nó quá mơ hồ đến mức khó có thể đưa ra bất kỳ bình luận có ý nghĩa nào".

Cựu Bộ trưởng An ninh Anh Tom Tugendhat chỉ ra rằng trong số khoảng 70.000 binh sĩ của quân đội Anh, "chỉ có chưa đến 10.000" binh sĩ có thể được triển khai cùng lúc. Ông nhấn mạnh, có hàng trăm dặm (ở Ukraine) cần phải bảo vệ nhưng cả Anh và Pháp đều không thể tập hợp được một đạo quân hùng hậu, đáp ứng được yêu cầu.

Thay vì tập trung vào lực lượng gìn giữ hòa bình mơ hồ, các chuyên gia như Giles đề xuất châu Âu nên tập trung vào những giải pháp thiết thực hơn, như Sáng kiến Lá chắn Bầu trời châu Âu (European Sky Shield Initiative).

Một đề xuất mở rộng mang tên Lá chắn Bầu trời Châu Âu dành cho Ukraine đã được đưa ra vào tháng 3 năm ngoái. Kế hoạch này, được phát triển bởi các nhà hoạch định thuộc Không quân Anh phối hợp với Lực lượng Vũ trang Ukraine, sẽ bao phủ 3 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động của Ukraine, cũng như các thành phố Odessa và Lvov.

Việc thiết lập một vùng an toàn như vậy chẳng những giúp khôi phục sự ổn định và tạo điều kiện phục hồi kinh tế mà còn cho phép Không quân Ukraine tập trung vào bảo vệ mặt trận phía Đông. Tuy nhiên, kế hoạch này hiện vẫn chưa được thực thi.