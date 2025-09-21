Người dân TPHCM khám phá dinh thự cổ hơn 150 tuổi trong Lãnh sự quán Pháp

Dinh thự Tổng lãnh sự Pháp tại trung tâm Sài Gòn, một công trình kiến trúc cổ kính được xây dựng từ năm 1872, đã mở cửa đón công chúng trong khuôn khổ sự kiện "Những ngày di sản châu Âu". Đây là cơ hội hiếm có để khám phá một phần lịch sử và văn hóa Pháp ngay giữa lòng thành phố.

Từng là nơi ở của thống đốc quân sự Nam Kỳ, sau đó là dinh thự đại sứ Pháp sau năm 1954, và từ năm 1975 đến nay là tư dinh của các tổng lãnh sự Pháp, công trình này lặng lẽ lưu giữ ký ức lịch sử và tiếp nối hành trình ngoại giao.

Với nền sơn trắng cổ kính, những cửa vòm màu xanh lá cao gần 5 mét bao quanh bốn mặt dinh thự, tạo nên vẻ uy nghi và thanh thoát đặc trưng của kiến trúc Pháp.

Dịp này, cánh cổng dinh thự Tổng lãnh sự Pháp đã mở ra, thu hút đông đảo giới kiến trúc, hội họa và những người yêu văn hóa Pháp đến chiêm ngưỡng dấu ấn kiến trúc Đông Dương cùng các tác phẩm nghệ thuật cổ kính.

Ông Etienne Ranaivoson, Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM, đã trực tiếp giới thiệu về các không gian và hiện vật gắn liền với hơn 150 năm lịch sử của dinh thự.

Trong hành lang dinh thự, nhiều hiện vật gốm sứ, một số được chuyển từ Dinh Toàn quyền (Dinh Độc Lập ngày nay) hoặc do Pháp trao tặng, đã thu hút sự chú ý của du khách.

Những hiện vật trưng bày trong dinh thự do các nghệ nhân Việt chế tác, trong đó có chiếc bình cổ nhất đã 160 năm tuổi.

Phòng khách lớn, không gian quan trọng nhất của dinh thự, từng đón tới 80 khách và là nơi diễn ra nhiều sự kiện. Nơi đây trưng bày nội thất phong cách triều Nguyễn, với nhiều hiện vật quý từ Dinh Toàn quyền và Lãnh sự quán cũ ở Đà Nẵng.

Nổi bật giữa không gian này là bức tượng Chăm gần 1.000 năm tuổi, minh chứng sống động cho thời gian và nghệ thuật điêu khắc cổ.

Lối vào khu bếp có chiếc cầu thang xoắn ốc bằng gang, dẫn lên tận mái, từng là bộ phận của một tàu chiến Hải quân Pháp, mang nét đặc trưng của thời Eiffel.

Ông Etienne Ranaivoson nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện: "Chúng ta đang tham quan một công trình sống động, vẫn được sử dụng cho các hoạt động hành chính. Tại Pháp, nhiều địa điểm như trụ sở Bộ Ngoại giao hay Điện Elysée cũng mở cửa trong Ngày Di sản châu Âu để công chúng khám phá đời sống và công việc của các chính trị gia. Đây chính là nét đặc thù của ngày di sản".

Ông cũng cho biết thêm: "Tại Việt Nam, sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ giúp các bạn trẻ khám phá di sản Pháp, mà còn khơi gợi ý tưởng du học, trao đổi, tạo tiền đề củng cố hợp tác Việt – Pháp, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học vốn phần lớn đặt kỳ vọng vào thế hệ trẻ".

Phạm Thị Na, sinh viên ngành Sư phạm tiếng Pháp, bày tỏ sự hào hứng: “Em rất thích những không gian kiến trúc Pháp mộc mạc, giản dị. Hôm nay có cơ hội đến đây, em rất vui vì được mở rộng kiến thức và trải nghiệm bổ ích”.

Hơn 150 năm tồn tại, dinh thự Tổng lãnh sự Pháp không chỉ là chứng nhân lịch sử mà còn là nhịp cầu văn hóa giữa Việt Nam và Pháp, khẳng định giá trị của việc bảo tồn di sản trong dòng chảy hiện đại.