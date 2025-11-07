Khách Tây chi tiền triệu để cưỡi trâu, cấy lúa ở Ninh Bình

Hơn một năm nay, khu du lịch trải nghiệm Hang Trâu (phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) thu hút đông đảo du khách quốc tế đến tham quan và trải nghiệm "làm nông dân Việt Nam".

Khu du lịch trải nghiệm này vốn là trang trại chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Thế Nhị (phố Đam Khê Trong). Trước kia, gia đình ông chỉ nuôi gà, vịt, trâu, cá, phát triển kinh tế theo cách truyền thống. Từ khi áp dụng, liên kết phát triển mô hình du lịch nông thôn, gia đình đổi đời.

Ông Nhị chia sẻ, du lịch nông thôn ở Ninh Bình phát triển nhiều năm qua. Khách Tây ùn ùn kéo đến địa phương tham quan, lưu trú ở các homestay... Trang trại của gia đình ông nằm trong khu du lịch, nhưng gia đình không có hướng gì để phát triển. Đầu năm 2024, khi gia đình kết hợp các bạn trẻ làm du lịch trải nghiệm cho khách Tây, điều bất ngờ đã đến.

Chị Vũ Thị Huyền, quản lý vận hành khu du lịch trải nghiệm Hang Trâu, chia sẻ, khách Tây đến Ninh Bình từ trước đến nay chủ yếu tham quan, ngắm cảnh, vì thế thời gian lưu trú rất ngắn, mang lại doanh thu thấp.

"Du lịch ở Ninh Bình chủ yếu là tham quan các thắng cảnh, di sản, văn hóa và lễ hội. Các khu, điểm du lịch đều ở cạnh làng quê nông thôn. Vì thế, tạo ra mô hình cho du khách trải nghiệm làm nông dân là rất cần thiết", chị Huyền nói.

Chị Huyền từng du lịch nhiều nơi trong nước và nước ngoài, nhận thấy nhu cầu khách Tây rất thích được trải nghiệm văn hóa của người dân bản địa. Vì vậy, tạo ra trải nghiệm làm nông dân cho du khách nước ngoài ở Ninh Bình là hướng đi mới và bền vững để người dân ở đây phát triển kinh tế dựa trên những điều bình dị vốn có.

Từ trang trại nuôi gà, vịt, trâu, nhóm chị Huyền cùng ông Nhị đã sửa sang lại cho sạch sẽ, trang trí gọn gàng. Tại đây, khi du khách đến tham quan, trải nghiệm làm nông dân sẽ phải bỏ chi phí 1 triệu đồng để được mặc áo nâu, cưỡi trâu, lội bùn úp nơm bắt cá, cấy lúa...

Ông Stefeno Grossi (SN 1963, quốc tịch Italia) cùng gia đình lần đầu đến Việt Nam. Khi đến Ninh Bình và trải nghiệm làm nông dân, ông không giấu được niềm vui: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam, cũng như tham gia trải nghiệm thực tế nơi đây. Tôi cảm thấy rất phấn khích, thư giãn và vô cùng vui vẻ. Ở Milan (Italia), chúng tôi không bao giờ có cơ hội được tham gia những hoạt động như thế. Đây thực sự là trải nghiệm vô giá".

Chị Huyền cho biết thêm, mùa cao điểm du lịch, mỗi ngày có khoảng 180 khách đến tham quan, trải nghiệm tại trang trại, ngày bình thường thì khoảng 120 khách Tây. Du khách đến chỉ vào tham quan thì chi phí là 75.000 đồng và được phục vụ miễn phí đồ uống. Khi bỏ ra số tiền 1 triệu đồng, du khách sẽ được tham gia tất cả hoạt động tại trang trại.

Với số tiền triệu bỏ ra, du khách được cho trâu ăn, cưỡi trâu ra đồng, làm đất cấy lúa, lội bùn úp nơm bắt cá, nướng cá ăn, cho vịt gà ăn, câu cá bằng cần... Tại mỗi hoạt động trải nghiệm, du khách được chia sẻ kỹ về ý nghĩa từng công việc của người nông dân Việt Nam.

"Khi du khách cưỡi trâu, chúng tôi chia sẻ về con trâu là loài vật gắn với người nông dân Việt Nam, con trâu là đầu cơ nghiệp, hay con trâu gắn với người anh hùng Đinh Bộ Lĩnh của Ninh Bình. Khi khách cấy lúa, chúng tôi chia sẻ về quá trình sinh trưởng, phát triển của cây lúa nước Việt Nam từ lúc gieo hạt, nảy mầm, thành mạ non, cấy lúa, ra hạt thóc", chị Huyền chia sẻ.

Khách Tây thích thú trải nghiệm cho vịt con ăn, hình ảnh vốn diễn ra thường ngày ở Việt Nam nhưng lại hấp dẫn, khác lạ với du khách quốc tế. Nhờ gắn các hoạt động sản xuất nông nghiệp với du lịch nông thôn, nhiều hộ dân ở Ninh Bình đã tìm được hướng đi mới bền vững, thu nhập cao và phát triển mạnh mẽ trong tương lai.