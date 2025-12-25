Dạo quanh làng cổ được ví là đẹp nhất Việt Nam

Làng cổ Lộc Yên (xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng), được hình thành và phát triển vào thế kỷ XV-XVI với nhà gỗ, ngõ đá, hàng rào cây chè tàu và những vườn cây trái xanh mát.

Ngôi làng có tổng diện tích 279ha, nhà cửa dựa vào lưng núi, phía trước hướng ra những thửa ruộng bậc thang. Làng được mệnh danh là vùng đất “tiên cảnh phước lộc”.

Ngôi nhà cổ của ông Đồng Viết Mão, một trong 8 ngôi nhà cổ bằng gỗ mít độc đáo ở Lộc Yên (Ảnh: Nam Hà).

Điểm nhấn đặc trưng của Lộc Yên là hệ thống 8 ngôi nhà cổ hơn 100 tuổi, dựng bằng gỗ mít, thiết kế 3 gian 2 chái theo lối nhà rường truyền thống. Mỗi ngôi nhà là một quần thể mang đậm giá trị mỹ thuật.

Khi dạo bước quanh làng, du khách thú vị với những ngõ đá phủ rêu xanh, hình thành qua nhiều thế hệ dân cư sinh sống ở Lộc Yên.

Chính sự mộc mạc, nguyên sơ, làng cổ Lộc Yên trở thành “nơi chữa lành” hiếm có, để bất kỳ ai cũng muốn một lần dừng chân và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp non nước hữu tình.

Tháng 9/2019, Lộc Yên được xếp hạng Di tích quốc gia và công nhận là một trong 4 làng cổ đẹp nhất Việt Nam, xứng đáng là điểm đến cho những ai muốn tìm về ký ức xưa.

Ngõ đá, bờ tường bằng đá đặc trưng tại làng Lộc Yên (Ảnh: Ngô Linh).

Trong những năm qua, chính quyền huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ, đã có nhiều biện pháp tích cực cùng với nhân dân Lộc Yên bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị của di tích. Đồng thời, thực hiện nhiều đề tài về thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy không gian văn hóa làng cổ Lộc Yên.

Làng cổ Lộc Yên được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch và khôi phục các loại hình văn hóa phi vật thể phát triển sản phẩm du lịch, từng bước trở thành địa điểm du lịch cộng đồng, du lịch xanh mang đặc trưng của vùng trung du “xứ tiên”.

Để đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách, nhiều gia đình xây dựng mô hình homestay từ chính ngôi nhà, mảnh vườn của gia đình mình. Mỗi năm, mô hình này giúp người dân thu về hàng trăm triệu đồng.

Du khách tham quan làng cổ Lộc Yên (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Nguyễn Đình Sưu, chủ nhân một trong 8 ngôi nhà cổ ở làng Lộc Yên, cho biết từ khi có đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái, gia đình ông đã đầu tư chỉnh trang khuôn viên nhà vườn.

“Tôi thấy làm du lịch cộng đồng vừa phát huy được thế mạnh kinh tế vườn, tăng thu nhập, vừa tạo việc làm cho những lao động nhàn rỗi tại địa phương. Du khách được trải nghiệm không gian làng quê yên bình, đẹp hiếm có ở Lộc Yên”, ông Sưu nói.

Bà Võ Thị Thu Thôi, Giám đốc Hợp tác xã cau xanh đất Quảng, cho biết tận dụng những chiếc mo cau tưởng chừng bỏ đi, chị em phụ nữ của hợp tác xã đã sáng tạo nên các sản phẩm mỹ nghệ độc đáo, phục vụ khách tham quan, mua sắm.

“Sản phẩm mỹ nghệ từ mo cau chính là một trong những món quà du lịch ý nghĩa khi khách tìm đến làng Lộc Yên. Đồng thời, lan tỏa tư duy sống xanh, sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường”, bà Thôi nói.

Những năm gần đây, trung bình mỗi năm, làng cổ Lộc Yên đón hơn 10.000 lượt khách tham quan.

Theo UBND xã Thạnh Bình, để thu hút khách du lịch, địa phương sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, khu vườn cây ăn quả… Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm du lịch cho đội ngũ hướng dẫn viên.