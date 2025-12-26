Bổ sung lý luận đường lối đổi mới là bộ phận trong nền tảng tư tưởng của Đảng

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết Chương trình KX.02/21-25 (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN).

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp Quốc gia giai đoạn 2021-2025 "Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ Đổi mới (Giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)", mã số KX.02/21-25.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình KX.02/21-25 nêu rõ, tiếp nối thành công của chương trình KX.02 giai đoạn 2016-2020, nghiên cứu vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, cấu phần quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng, lần này chương trình nghiên cứu đặc biệt cấp quốc gia, giai đoạn 2021-2025 (KX.02 lần thứ hai) nghiên cứu vận dụng phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ Đổi mới. Sự tiếp nối này thể hiện tính chất rất đặc biệt của chương trình khoa học và công nghệ KX.02, tập trung để làm sáng tỏ nền tảng tư tưởng của Đảng. Làm sáng tỏ vì sao chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường, là kim chỉ nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cho biết, tới đây, một chương trình KX tiếp theo (KX.03) đang được chuẩn bị để nghiên cứu vận dụng phát triển sáng tạo lý luận về đường lối đổi mới để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

“Nhờ các kết quả nghiên cứu của hai chương trình KX.02 mà lần đầu tiên trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, chúng ta đã bổ sung lý luận về đường lối đổi mới như là một bộ phận cấu thành trong nền tảng tư tưởng của Đảng. Cho nên tính chất của những chương trình khoa học này cực kỳ quan trọng. Đây là công việc của toàn Đảng để chúng ta nâng tầm nhận thức lý luận của Đảng ta cũng như là kho tàng lý luận của Đảng”, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cũng khẳng định tầm quan trọng của việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh thế giới thay đổi và yêu cầu phát triển mới của đất nước, đặc biệt là trong "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" để thực hiện tâm nguyện của Người là sánh vai với các cường quốc năm châu.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ nhiệm Chương trình KX.02/21-25 yêu cầu các đơn vị rà soát, hoàn thiện các thủ tục hoàn tất chương trình nghiên cứu, đặc biệt chú trọng công tác xuất bản sản phẩm khoa học phải đảm bảo tính chính trị, cập nhật những nội dung mới nhất của Văn kiện Đại hội XIV và sớm thực hiện số hóa để trở thành tài sản dùng chung cho công tác đào tạo, nghiên cứu lý luận.

Báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ nhiệm Chương trình nêu rõ, sau gần 3 năm triển khai, chương trình đã hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Kết quả nghiên cứu của Chương trình đã phân tích và làm sáng tỏ một số vấn đề: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới; Nghiên cứu toàn diện, hệ thống và sâu sắc nội dung, tầm vóc, giá trị, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh; Tổng kết, đánh giá thực tiễn nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1986 đến nay, tập trung làm rõ những vấn đề cốt lõi trong tổng kết, đánh giá thực trạng nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế, chỉ rõ thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, vấn đề đặt ra và đúc kết bài học kinh nghiệm.

Từ đó, khẳng định công cuộc đổi mới là một sản phẩm sáng tạo của Đảng và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc; khẳng định lý luận về đường lối đổi mới Việt Nam là sự vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện cụ thể Việt Nam thời kỳ mới; là sự sáng tạo lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phù hợp quy luật khách quan, xuất phát từ thực tiễn dân tộc và xu thế thời đại, kế thừa có chọn lọc tinh hoa, giá trị văn hóa và các thành tựu phát triển của nhân loại; tiếp tục bổ sung, làm rõ những nội dung của lý luận về đường lối đổi mới theo hướng gồm các nội dung cơ bản: về tầm nhìn và mục tiêu phát triển Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa; gồm 5 bài học, 5 quan điểm, ba trụ cột của mô hình phát triển đã được xây dựng và hình thành từ thực tiễn 40 năm qua là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; 10 mối quan hệ lớn như đã được thể hiện trong Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Trên cơ sở đó, bổ sung lý luận về đường lối đổi mới là một trong những cấu phần quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện tầm nhìn, hệ mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển, những bài học và các quan hệ lớn phản ánh các quy luật mang tính biện chứng, những vấn đề lý luận cốt lõi, xác lập mô hình phát triển Việt Nam có ý nghĩa chỉ đạo toàn bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Từ kết quả nghiên cứu của Chương trình, các nhà khoa học cũng đề xuất quan điểm, phương hướng, giải pháp, kiến nghị tiếp tục vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chương trình đã tổ chức nghiên cứu 37 đề tài chia thành 4 nhóm nội dung về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh, đối ngoại; trong đó có 27/37 đề tài đạt loại xuất sắc, chiếm gần 73%. Chương trình đã đạt được những kết quả vượt chỉ tiêu về xã hội hóa với 389 công trình công bố trên các tạp chí, sách và hội thảo chuyên ngành, cùng 100% đề tài có bản thảo sách.

Đáng chú ý, chương trình đã cung cấp 27 báo cáo kiến nghị gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chuyển giao cho Tổ xây dựng Văn kiện Đại hội XIV, góp phần quan trọng vào việc hoạch định chủ trương, đường lối phát triển đất nước và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng đề xuất các kiến nghị về đổi mới cơ chế quản lý, định mức chi cho hoạt động khảo sát và phương án chỉ định thầu đối với các nhiệm vụ nghiên cứu lý luận chính trị đặc thù trong giai đoạn tới.