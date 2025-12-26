Mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên và hộ gia đình năm 2026

Học sinh, sinh viên là đối tượng tham gia BHYT bắt buộc (Ảnh minh họa: Tiến Thành).

Mức đóng của học sinh, sinh viên

Mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) của học sinh, sinh viên trong năm 2026 thực hiện theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

Theo đó, mức đóng BHYT hằng tháng của học sinh, sinh viên được tính bằng 4,5% mức tham chiếu (hiện mức tham chiếu bằng lương cơ sở) và mức hỗ trợ đóng BHYT của ngân sách nhà nước đối với học sinh, sinh viên là tối thiểu 50%.

Hiện lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng. Như vậy, mức đóng BHYT cho một học sinh, sinh viên trong một năm là: 4,5% × 2.340.000 đồng × 12 tháng = 1.263.600 đồng/năm.

Với mức hỗ trợ mới tối thiểu 50% từ ngân sách nhà nước thì học sinh, sinh viên chỉ phải đóng tối đa 631.800 đồng/năm.

Tuy nhiên, tùy điều kiện kinh tế xã hội của từng tỉnh thành, các địa phương có thể sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Như tại TPHCM, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi, học sinh trên địa bàn thành phố.

Theo đó, ngoài phần hỗ trợ 50% mức đóng BHYT của ngân sách trung ương, ngân sách TPHCM sẽ hỗ trợ 50% còn lại cho học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông.

Như vậy, trong năm 2026, học sinh trên địa bàn TPHCM được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Chính sách này của TPHCM chỉ dành cho học sinh phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông) và người học chương trình giáo dục phổ thông (bao gồm học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố).

Mức đóng của hộ gia đình

Trong năm 2026, mức đóng của người tham gia BHYT tự nguyện theo hộ gia đình được quy định như sau: "Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất".

Hiện lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng. Như vậy, mức đóng BHYT của người thứ nhất của hộ gia đình trong một năm là: 4,5% × 2.340.000 đồng × 12 tháng = 1.263.600 đồng/năm. Mức đóng của thành viên thứ hai trở đi trong hộ gia đình sẽ giảm dần.

Đối với các hộ gia đình thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT, phần còn lại phải đóng được tính căn cứ vào mức đóng của người thứ nhất trong bảng trên.

Ví dụ, hộ cận nghèo được ngân sách trung ương hỗ trợ 70% mức đóng BHYT. Do đó, người thuộc hộ cận nghèo đóng bằng 30% mức bình thường, mức đóng một năm là 379.080 đồng.

Ngoài ra, tùy điều kiện kinh tế xã hội của từng tỉnh thành, các địa phương có thể sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho người dân trên địa bàn.

Như tại Hà Nội, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND quy định nội dung, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội của thành phố.

Theo nghị quyết này, ngân sách Hà Nội hỗ trợ thêm ngân sách trung ương để nhiều nhóm đối tượng đạt mức hỗ trợ 100% mức đóng khi tham gia BHYT.

Cụ thể, trong năm 2026, các nhóm đối tượng sau ở Hà Nội sẽ được cấp miễn phí thẻ BHYT theo diện hộ gia đình là: Thành viên hộ gia đình nghèo được công nhận thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo, thành viên hộ gia đình cận nghèo được công nhận thoát cận nghèo (thời gian hỗ trợ 36 tháng kể từ tháng được công nhận thoát cận nghèo); người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi; người khuyết tật nhẹ; người dân tộc thiểu số…