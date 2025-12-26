Dùng lớp học để "kéo tương tác" trên mạng, cô giáo Gen Z gây tranh cãi

Khi lớp học thành “content” của cô giáo Gen Z

Ngày càng nhiều giáo viên GenZ đưa bục giảng, lớp học lên Locket, TikTok hay Facebook. Việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của thầy trò khiến lớp học trở nên gần gũi, cởi mở hơn, song lại dễ va đập với những chuẩn mực cốt lõi của nghề giáo.

Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, cô Phạm Thị Huyền Trang (SN 2002, giáo viên ngữ văn Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, TPHCM), cho biết thường xuyên sử dụng Locket và các nền tảng mạng xã hội để chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ của lớp học. Quay clip TikTok cùng học sinh, khoe những khoảnh khắc dễ thương của học trò là hoạt động thường nhật của cô giáo trẻ.

Cô Trang chụp ảnh cùng học trò của mình (Ảnh: NVCC).

Với cô Trang, mạng xã hội không đơn thuần chỉ là nơi giải trí, mà còn là nhật ký nghề nghiệp để lưu giữ kỷ niệm và tiếp thêm động lực giảng dạy.

“Khi chia sẻ những hình ảnh đó lên mạng xã hội, mình chỉ muốn lan tỏa năng lượng tích cực của nghề giáo, để mọi người thấy lớp học không chỉ có bài vở, áp lực mà còn có rất nhiều niềm vui, sự gắn kết”, cô Trang nói.

Theo cô Trang, khi được sử dụng đúng cách, mạng xã hội giúp rút ngắn khoảng cách giữa thầy cô với học sinh và phụ huynh. Những hình ảnh lớp học hay khoảnh khắc đời thường giúp các em cảm thấy được yêu mến, trân trọng, từ đó có thêm động lực học tập và gắn bó hơn với tập thể lớp.

Trong khi đó, việc giáo viên chia sẻ về lớp học giúp phụ huynh hiểu hơn về môi trường học tập của con và thấy được sự cố gắng của thầy trò mỗi ngày.

Tuy nhiên, không phải giáo viên nào cũng nhìn mạng xã hội bằng lăng kính màu hồng. Cô Mó Điều (SN 1995, giáo viên lớp 2 Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Lạc Hồng, Đồng Nai) thẳng thắn nói về những rủi ro tiềm ẩn khi giáo viên chia sẻ hình ảnh học sinh trên không gian mạng.

Theo cô Điều, mục đích ban đầu của việc sử dụng mạng xã hội là để lưu giữ kỷ niệm, tạo video hoạt động lớp phục vụ họp phụ huynh, giúp thầy trò thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Song, nếu không cẩn trọng, chính những điều tưởng như vô hại ấy có thể gây ra hệ lụy.

Cô Mó Điều trong một tiết dạy học (Ảnh: NVCC).

“Một số phụ huynh không thích hình ảnh con mình xuất hiện trên mạng xã hội. Điều đó có thể dẫn đến sự không hợp tác, thậm chí là định kiến với giáo viên. Ngoài ra, thông tin cá nhân bị lộ có thể bị kẻ xấu lợi dụng, tạo nội dung giả mạo, ảnh hưởng đến uy tín nhà giáo”, cô Điều dẫn chứng.

Bên cạnh đó, cô Điều còn chỉ ra nguy cơ chia rẽ, mất đoàn kết trong tập thể lớp phía sau việc cô dùng lớp học làm “content” (thông điệp). Ví dụ như, trong quá trình quay chụp, giáo viên vô tình chỉ mời một số học sinh tích cực, hào hứng tham gia, những học sinh còn lại có thể cảm thấy bị bỏ quên, dẫn đến hiểu lầm về sự thiên vị.

“Chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể làm rạn nứt mối quan hệ cô - trò”, cô Điều cảnh báo.

Chuẩn mực nghề giáo trong thời đại số

Ở góc nhìn thận trọng hơn, cô Trần Thùy Dung (SN 1997, giáo viên ngữ văn, Đồng Nai) cho rằng vấn đề cốt lõi không nằm ở việc giáo viên có nên dùng mạng xã hội hay không, mà là cách sử dụng và giới hạn.

Theo cô Dung, khi giáo viên chia sẻ quá nhiều đời sống cá nhân, một số học sinh hoặc phụ huynh có xu hướng tương tác thân mật quá mức, làm giảm tính chuẩn mực cần có trong mối quan hệ sư phạm.

Bên cạnh đó, khi giáo viên đưa học sinh lên không gian số, học sinh dễ trở thành đối tượng bị soi xét, bình luận, so sánh, tạo áp lực tâm lý ngoài ý muốn.

“Không phải khoảnh khắc vui vẻ nào cũng cần được công khai. Có những điều chỉ nên thuộc về không gian lớp học”, cô Dũng nêu quan điểm.

Từ vụ việc gây tranh cãi trên Threads liên quan tới một sinh viên sư phạm đăng ảnh học sinh ở nơi thực tập kèm bình luận thô tục, cô Dung cho rằng đây là lời cảnh tỉnh rõ ràng với giáo viên trẻ. Chỉ một hình ảnh hay câu chữ thiếu cân nhắc cũng có thể làm tổn hại hình ảnh người thầy và người chịu ảnh hưởng lâu dài nhất vẫn là học sinh.

Cô Trần Thị Thuỳ Dung (Ảnh: NVCC).

Cô Dung nhấn mạnh, giáo viên cần đặt ra những nguyên tắc khi mang mạng xã hội vào lớp học và mang lớp học lên mạng. Đó là, chỉ chia sẻ nội dung mà phụ huynh và học sinh đồng thuận, tránh bộc lộ cảm xúc tiêu cực hay quan điểm nhạy cảm, đồng thời tách bạch tài khoản cá nhân và tài khoản phục vụ công việc.

Gửi lời khuyên tới các giáo viên Gen Z, cô Dung nói: “Tôi nghĩ rằng mỗi lượt chia sẻ đều cần được cân nhắc kĩ lưỡng. Hãy luôn tự hỏi: nội dung này có thực sự cần thiết, có tôn trọng học sinh và có phù hợp với hình ảnh người giáo viên hay không. Quản lí hình ảnh cá nhân trên môi trường số cũng chính là một phần của đạo đức nghề nghiệp trong bối cảnh hiện nay”.

Huyền Trang