Ninh Bình vào cuộc vụ nhân viên bỏ đồ ăn trong miệng vào bánh mỳ của khách

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, đơn vị đã có văn bản tăng cường phối hợp trong công tác quản lý Vệ sinh an toàn thực phẩm tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.

Nhân viên cho đồ ăn thừa xuống chảo để bánh mỳ của khách (Ảnh cắt từ video).

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho hay, thời gian qua đơn vị tiếp nhận một số đơn thư, ý kiến phản ánh của du khách, trong đó có du khách nước ngoài, liên quan đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch.

Đồng thời, qua công tác theo dõi, tổng hợp thông tin trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, Sở Du lịch cũng ghi nhận một số phản ánh, bình luận của du khách về nội dung này. Các ý kiến phản ánh chủ yếu phát sinh tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động - là khu du lịch trọng điểm của tỉnh, tập trung đông du khách trong nước và quốc tế.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Du lịch đã chủ động trao đổi, phản hồi du khách với tinh thần cầu thị, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành xác minh, làm việc với cơ sở kinh doanh, qua đó cho thấy sự cần thiết phải tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát và phối hợp liên ngành tại khu vực này.

Nhằm kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa các phát sinh tương tự, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đề nghị UBND phường Nam Hoa Lư quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, đặc biệt đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.

Bên cạnh đó, UBND phường Nam Hoa Lư cần phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá cả hàng hóa, dịch vụ; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế phát sinh.

Một suất bánh mỳ tại quán (Ảnh: Instagram).

Đối với Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cần chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.

Sở Du lịch cũng đề nghị Sở Y tế phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong việc xử lý, khắc phục các vấn đề phát sinh, góp phần bảo đảm sức khỏe cho du khách.

Đối với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, Sở Du lịch Ninh Bình đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng thực phẩm, nguyên liệu chế biến thực phẩm phục vụ khách du lịch tại khu du lịch Tam Cốc – Bích Động;

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định đối với các hành vi vi phạm về nguồn gốc, chất lượng, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ.

Trước đó, báo Dân trí phản ánh, khi chờ mua bánh tại một cửa tiệm bánh mỳ ở Tam Cốc (Ninh Bình), vị khách người Pháp vô tình quay được cảnh một nữ nhân viên có hành vi phản cảm khi đang chế biến đồ ăn.

Cụ thể, Anh Steez, du khách người Pháp sau khi tham quan các điểm du lịch ở Tam Cốc, dừng chân tại một cửa tiệm bán bánh mỳ khá có tiếng tại khu vực này. Cửa tiệm có khu bếp mở nên đứng bên ngoài, du khách hoàn toàn nhìn được phía trong nhân viên sơ chế bánh ra sao.

Theo thói quen, chàng trai người Đức cầm máy lên để quay video, vô tình ghi được cảnh tượng một nữ nhân viên có hành động lạ. Hình ảnh từ video cho thấy, người phụ nữ đang ăn dở một món đồ nào đó. Người này cho miếng đồ ăn ra tay rồi gạt xuống chảo đang để bánh mì của khách. Dường như nữ nhân viên không biết có ống kính của khách đang quay về phía mình nên mọi việc xảy ra rất nhanh gọn.

Sau đó, vị khách người Pháp đã gặp trực tiếp chủ cơ sở để phản ánh. Chủ quán đứng ra xin lỗi, hủy chiếc bánh mỳ liên quan và làm ổ bánh mỳ mới cho khách đồng thời không thu tiền.

Cũng theo đại diện cơ sở, sự việc được giải quyết ngay tại chỗ. Vị khách cũng chứng kiến toàn bộ quy trình làm chiếc bánh mỳ mới. Sau đó, khách không có phản hồi gì thêm.

Chia sẻ với phóng viên, đại diện quán nhận định đây là hành vi không thể chấp nhận trong môi trường kinh doanh ăn uống, đặc biệt là khu vực đông khách du lịch. Hiện nữ nhân viên đã bị yêu cầu nghỉ việc.