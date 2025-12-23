Xôn xao nhân viên bỏ đồ ăn trong miệng vào bánh mỳ của khách ở Ninh Bình

Nhân viên bỏ đồ ăn trong miệng vào bánh mỳ của khách

Anh Steez, du khách người Pháp, hiện có chuyến du lịch xuyên Việt kéo dài nhiều ngày.

Trong suốt hành trình này, anh đã trải nghiệm nhiều điểm du lịch hấp dẫn như Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), Sa Pa (Lào Cai), Ninh Bình, Hà Nội, Hội An (Đà Nẵng), đặc khu hành chính Phú Quốc...

Với anh, mỗi điểm đến là một trải nghiệm đáng nhớ tại đất nước lần đầu đặt chân tới. Để lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng, hầu như các hành trình đều được anh quay video như một cách gìn giữ ký ức.

Tuy nhiên có một sự cố xảy ra trong chuyến đi tới Tam Cốc (Ninh Bình) hồi đầu tháng 12 khiến vị khách người Pháp bất ngờ.

Vào khoảng chiều tối, sau khi tham quan các điểm du lịch ở Tam Cốc, anh Steez dừng chân tại một cửa tiệm bán bánh mỳ khá có tiếng tại khu vực này. Cửa tiệm có khu bếp mở nên đứng bên ngoài, du khách hoàn toàn nhìn được phía trong nhân viên sơ chế bánh ra sao.

Theo thói quen, chàng trai người Đức cầm máy lên để quay video, vô tình ghi được cảnh tượng một nữ nhân viên có hành động lạ. Hình ảnh từ video cho thấy, người phụ nữ đang ăn dở một món đồ nào đó.

Người này cho miếng đồ ăn ra tay rồi gạt xuống chảo đang để bánh mì của khách. Dường như nữ nhân viên không biết có ống kính của khách đang quay về phía mình nên mọi việc xảy ra rất nhanh gọn.

Nhân viên cho đồ ăn thừa xuống chảo để bánh mỳ của khách (Ảnh cắt từ video).

Khi anh chia sẻ lên trang cá nhân, video thu hút gần 1 triệu lượt xem với lượng tương tác cao. Trong đó phần lớn ý kiến bày tỏ sự bất bình về hành vi phản cảm của nữ nhân viên.

Nhiều tài khoản của người Việt cũng để lại lời nhắn xin lỗi vị khách người Pháp về trải nghiệm đáng tiếc và khẳng định đây không phải là hình ảnh đại diện cho ẩm thực Việt Nam.

"Tôi rất tiếc vì trải nghiệm lần này. Đồ ăn của Việt Nam rất ngon và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt khi tới Ninh Bình, anh có thể thưởng thức cơm cháy, thịt dê vốn là đặc sản địa phương. Những nhà hàng uy tín không bao giờ để chuyện này xảy ra", tài khoản Minh Huy lên tiếng.

Cùng với đó, không ít người thắc mắc tại sao vị khách không lên tiếng để cảnh báo nhà hàng.

Về vấn đề này, vị khách người Pháp cho biết, anh đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với chủ cửa tiệm. Sau đó, anh được đền bù bằng chiếc bánh mỳ khác.

Mặc dù vậy, điều này vẫn khiến nhiều người phẫn nộ vì cho rằng hành vi trên không chỉ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh du lịch của địa phương.

Nhân viên vi phạm bị cho nghỉ việc

Theo tìm hiểu, cơ sở kinh doanh ăn uống nơi vị khách người Pháp có trải nghiệm không tốt là bánh mỳ Minh Khôi nằm ở Tam Cốc, Hoa Lư (Ninh Bình). Đây vốn là khu vực đón lượng khách nội địa và quốc tế rất lớn khi tới địa phương.

Một suất bánh mỳ tại quán (Ảnh: Instagram).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, người đại diện cơ sở cho biết, người phụ nữ xuất hiện trong video của vị khách nước ngoài là nhân viên của quán đã làm việc tại đây 2 năm.

Thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 18h30. Lúc này nhân viên đang bán bánh mỳ và nướng 3 chiếc bánh trên chảo. Cùng lúc đó, chảo đậu xào làm nhân cho bánh mỳ cũng vừa kịp chín.

Nữ nhân viên lấy một miếng ăn thử nhưng vì nóng quá nên bỏ vội xuống tay và hất ra chảo để kịp lật cho bánh mỳ không bị cháy.

"Chúng tôi thừa nhận hành động này sai hoàn toàn. Tuy nhiên miếng đậu phụ không được cho vào bánh mỳ để phục vụ khách", đại diện quán khẳng định.

Sau đó, vị khách người Pháp đã gặp trực tiếp chủ cơ sở để phản ánh. Chủ quán đứng ra xin lỗi, hủy chiếc bánh mỳ liên quan và làm ổ bánh mỳ mới cho khách đồng thời không thu tiền.

Cũng theo đại diện cơ sở, sự việc được giải quyết ngay tại chỗ. Vị khách cũng chứng kiến toàn bộ quy trình làm chiếc bánh mỳ mới. Sau đó, khách không có phản hồi gì thêm.

Chia sẻ với phóng viên, đại diện quán nhận định đây là hành vi không thể chấp nhận trong môi trường kinh doanh ăn uống, đặc biệt là khu vực đông khách du lịch. Hiện nữ nhân viên đã bị yêu cầu nghỉ việc.

"Sự cố đáng tiếc gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của quán. Không có chuyện chủ quán lấy đồ ăn thừa, mất vệ sinh để phục vụ khách. Sự việc lần này là vi phạm của cá nhân. Chúng tôi cũng coi đây là bài học lớn để siết chặt kỷ luật vệ sinh, thái độ làm việc của nhân viên", đại diện quán nói.

Cũng liên quan tới vụ việc, trên nhiều nền tảng của cơ sở kinh doanh này đang nhận các đánh giá 1 sao từ phía người dùng mạng xã hội 1 sao.