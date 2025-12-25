Chó nghiệp vụ phát hiện vali chứa giò lụa, thịt lợn tẩm ướp của khách Việt

Giữa tháng 12 vừa qua, Cục Phát triển Chăn nuôi Thái Lan cho biết, đơn vị kiểm dịch và đội chó nghiệp vụ đã phát hiện thấy bên trong vali của một hành khách người Việt Nam chứa nhiều sản phẩm làm từ thịt lợn.

Trong đợt kiểm tra các vali ở sân bay Suvarnabhumi, thành phố Bangkok, một chiếc vali bị đội chó nghiệp vụ phát hiện thấy mùi bất thường. Khi mở kiểm tra, các cảnh sát thấy bên trong chứa khối lượng lớn giò lụa, chả, thịt xay, thịt lợn tẩm ướp.

Trong vali của vị khách Việt Nam chứa nhiều giò chả, thịt lợn xay, thịt lợn tẩm ướp (Ảnh: Kapok).

Được biết, đây là hành lý của một vị khách đến từ TPHCM. Dù không phải là chất cấm hay ma túy, nhưng những loại thực phẩm này đều không được phép nhập cảnh vào Thái Lan do các biện pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi (ASF).

Theo đó, Thái Lan cấm hành khách mang thịt heo hay tất cả những chế phẩm làm từ món thịt này được phép nhập cảnh. Bởi vậy với những món đồ vừa thu được, lực lượng chức năng đã tiến hành tịch thu và xử lý theo quy định của nước sở tại.

Vụ việc hiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách Việt trên nhiều diễn đàn du lịch chia sẻ kinh nghiệm tới Thái Lan. Trong đó phần lớn ý kiến nhận định, trước khi tới bất cứ đâu du lịch, hành khách cần tìm hiểu kỹ thông tin về những loại thực phẩm được phép mang theo, tránh tình trạng bị tịch thu và chịu hình phạt xử lý.

Nhiều món đồ vừa được thu giữ tại sân bay quốc tế ở Bangkok (Ảnh: Kapok).

Cụ thể, từ năm 2023, các bảng khuyến cáo du khách không mang thịt lợn hay những chế phẩm từ lợn vào Thái Lan được dựng lên tại nhiều sân bay bằng các thứ tiếng Việt Nam, Trung Quốc, Lào...

Thông tin ghi rõ, Thái Lan không cho khách mang thịt lợn vì lý do dịch tả heo châu Phi. Cũng theo Cục Phát triển Chăn nuôi Thái Lan, xúc xích, thịt xông khói hay bất cứ loại thịt nào khi chưa được sự cho phép của đơn vị này, đều không được mang theo.

Nhiều du khách Việt khi du lịch nước ngoài có thói quen mang theo ruốc, thịt lợn sấy, thịt khô để làm quà hoặc phòng trường hợp ăn không quen đồ địa phương. Tuy nhiên điều này cũng không được phép.

Nếu vi phạm, hành khách sẽ bị tịch thu toàn bộ hàng hóa và có thể bị xử phạt lên tới 200.000 baht (170 triệu đồng), bị phạt tù không quá hai năm hoặc cả hai. Tại các sân bay quốc tế, Thái Lan hiện triển khai chó nghiệp vụ là đội chuyên phát hiện sản phẩm từ động vật.

Ngoài thịt lợn, từ năm 2022, Cục Tin tức Quốc gia Thái Lan cũng cảnh báo với du khách không nên mang theo trái cây tươi, rau củ khi nhập cảnh. Nếu vẫn muốn mang những đồ tươi sống này vào Thái Lan, du khách cần có giấy phép nhập khẩu.

Trường hợp du khách cố ý để các món đồ này trong người hoặc vali nhưng không khai báo và bị giới chức tại các cửa khẩu phát hiện, có thể nhận mức phạt đóng tiền lên tới 20.000 baht (17 triệu đồng) hoặc ngồi tù một năm.

Nhằm tránh các trường hợp đáng tiếc, nhiều công ty du lịch tại Việt Nam đã thông báo tới du khách tuyệt đối không mang theo trái cây tươi trước mỗi chuyến đi.