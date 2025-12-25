Nghỉ Tết Dương 4 ngày: Khách đổ xô săn vé, có chặng bay giá 10 triệu đồng

Giá đắt ở khung giờ đẹp, khách chốt sát ngày chấp nhận giá cao

Việc thống nhất hoán đổi ngày nghỉ để nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày khiến nhiều gia đình thay đổi lựa chọn đi chơi trong dịp này.

Thay vì chọn những chuyến đi ngắn ngày, khách du lịch chuyển hướng săn vé, đổ xô đến các địa điểm xa Hà Nội và TPHCM.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, ban đầu nhiều người dự định du lịch dịp Tết Âm Lịch do Tết Dương lịch nghỉ 1 ngày nên các chặng bay vẫn còn nhiều ghế, không có tình trạng "cháy" như những năm trước.

Gia đình chị Đinh Thu Hằng (phường Xuân Phương, Hà Nội) cho biết, do kỳ nghỉ năm nay dài nên sẽ tranh thủ đi Phú Quốc nghỉ dưỡng.

Chị Hằng có thói quen né những nơi vốn được coi là cao điểm vào dịp hè để tránh tình trạng đông đúc, quá tải và hy vọng vé máy bay cũng sẽ hạ nhiệt hơn.

Vé máy bay chặng Hà Nội – Phú Quốc khứ hồi gần 10 triệu đồng dịp Tết Dương lịch (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên do biết lịch nghỉ quá sát ngày lễ, sáng 25/12, khi kiểm tra vé máy bay chặng này, chị Hằng thấy giá vé vẫn neo đậu ở ngưỡng khá cao. Cụ thể, cùng khoảng thời gian từ 1/1 đến 4/1, giá các hãng bay dao động từ 7 triệu đồng tới 9,7 triệu đồng cặp vé khứ hồi, tùy theo giờ bay.

Trong đó, nếu khách muốn bay "khung giờ đẹp" (là khung giờ ban ngày, tránh bay đêm), giá vé sẽ cao hơn 15% đến 20% tùy chặng. Ngoài ra, một số khung giờ chỉ còn ít ghế.

Cụ thể, đường bay Hà Nội - Phú Quốc bay của Vietnam Airlines có giá gần 5 triệu đồng/vé, rải đều trong khung giờ từ 7h tới 22h. Vé của Vietjet Air chiều về Phú Quốc - Hà Nội bay 8h40 ngày 4/1/2026 có giá 4,1 triệu đồng/chiều (chưa bao gồm thuế phí).

Một lựa chọn khác của khách nếu đặt máy bay của Sun PhuQuoc Airways nếu đi từ TPHCM tới Phú Quốc có giá khoảng 2 triệu đồng/vé một chiều. Đây được xem là mức giá khá dễ chịu.

"Nếu biết lịch nghỉ lễ sớm hơn, tôi có thể chủ động đặt từ trước đó cả tháng, giá vé có thể hạ nhiệt hơn và bớt vội vã", vị khách Hà Nội nói.

So với các hãng bay khác, Sun PhuQuoc Airways được cho là có giá các chặng Hà Nội - Phú Quốc; TPHCM - Phú Quốc khá dễ chịu (Ảnh: Tri Túc).

Chặng bay Hà Nội - Đà Lạt cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của du khách. Thời điểm tết Dương lịch năm nay, chặng này tuy chưa có hiện tượng cháy vé như các đợt cao điểm khác, nhưng mức vé khứ hồi dao động từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng/khách, cao hơn ngày thường khoảng 2 triệu đồng/vé.

Một số đường bay được xem là ít khách hơn như TPHCM đi Huế, giá vé không mềm như kỳ vọng. Khách bay ngày 27/12 chỉ có một chuyến bay buổi sáng của Vietnam Airlines với giá gần 3 triệu đồng/chiều.

Các chuyến còn lại chủ yếu rơi vào khung giờ chiều tối, giá dao động từ 1,5 đến 2,3 triệu đồng/chiều. Như vậy, nếu khách chấp nhận bay giờ này đồng nghĩa với việc có thể ảnh hưởng tới thời gian ngủ nghỉ.

Giá vé một số điểm đến "dễ thở"

Bên cạnh một số điểm đến nóng, chặng Hà Nội - Đà Nẵng dịp này vẫn còn nhiều vé với mức cạnh tranh hấp dẫn.

Đơn cử, vé của Vietjet Air cặp khứ hồi đi 31/12 về 4/1 dao động quanh ngưỡng 2,7-3 triệu đồng. Thậm chí, nếu khách chấp nhận lùi ngày về muộn một hôm (5/1) vẫn còn nhiều vé rẻ ở mức 90.000 đồng - 610.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí).

Vé máy bay chặng Hà Nội – Đà Nẵng hạ nhiệt với mức giá tùy từng thời điểm bay (Ảnh chụp từ màn hình).

Cũng ở chặng này do Vietnam Airlines khai thác, vé khứ hồi hiện neo đậu ở ngưỡng 4,5 triệu đồng/khách. Mức giá này được khách hàng đánh giá là chấp nhận được vào dịp nghỉ lễ Tết.

Chị Thu (Đại lý bán vé máy bay ở TPHCM) cho biết, chỉ còn 5-6 ngày nữa sẽ bắt đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch, có hãng bán giá vé từ Hà Nội đi TPHCM ở mức 1,2 triệu đồng/khách 2 chiều đã bao gồm thuế phí.

"Đây là mức giá rất hấp dẫn. Những năm trước, giá vé chặng này vào dịp Tết Dương lịch không dưới 1,5 triệu đồng. Tôi cho rằng, nhu cầu đi lại của mọi người giảm nên các hãng niêm yết mức giá hấp dẫn. Nếu có lịch nghỉ 4 ngày, các hãng có thể điều chỉnh giá cao hơn vào những ngày cao điểm", chị Thu nhận định.

Trên thực tế, chặng Hà Nội - TPHCM có lợi thế về tần suất chuyến bay dày đặc, trải dài từ sáng sớm tới tối khuya với nhiều hãng bay cùng khai thác, nên việc giá vé hạ nhiệt, hấp dẫn, là điều có thể lý giải.

Trước nhu cầu đi lại của người dân, du khách tăng cao vào dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, mới đây, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nên trực tiếp đặt vé qua website chính hoặc gọi trực tiếp lên tổng đài của hãng hàng không nếu không thành thạo việc đặt vé qua mạng.

Trường hợp giao dịch qua trung gian thì nên lựa chọn các công ty, đại lý uy tín, có thông tin, địa chỉ rõ ràng.

Trước khi chuyển tiền cho bên bán, người dân cần đọc kỹ thông tin mã vé và yêu cầu nhân viên của hãng soát lại thông tin vé, lịch trình bay.

Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.