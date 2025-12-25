Trung Quốc: Rạp chiếu phim riêng tư bị phát hiện tổ chức mại dâm trá hình

Lực lượng chức năng và cơ quan quản lý văn hóa tại hàng loạt thành phố lớn ở Trung Quốc thời gian gần đây đang triển khai những biện pháp xử lý mạnh tay với hành vi biến tướng tại một số rạp chiếu phim riêng tư.

Cụ thể, một số cơ sở tự xưng là rạp chiếu phim riêng tư có dấu hiệu tổ chức dịch vụ mại dâm trá hình, bị công an phát hiện.

Ngày 22/12, công an thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên) cùng Cục Văn hóa, Phát thanh, Truyền hình và Du lịch cho biết, đơn vị đã tiếp nhận phản ánh của truyền thông báo chí cũng như người dân về loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh của một số rạp chiếu phim riêng tư trên địa bàn.

Các cơ quan chức năng đã thành lập tổ công tác đặc biệt để điều tra, xử lý.

Bên ngoài một rạp chiếu phim riêng tư ở Trung Quốc (Ảnh: VCG).

Kết quả điều tra cho thấy, hai cơ sở tại quận Cẩm Giang không thực hiện việc đăng ký thông tin du khách lưu trú qua đêm theo quy định về xác thực danh tính. Cơ sở đã bị yêu cầu khắc phục sai phạm.

Một rạp chiếu phim riêng tư khác tại quận Vũ Hầu bị phát hiện tổ chức dịch vụ mại dâm và đã bị đóng cửa. Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ liệu các cơ sở này có liên quan đến những hành vi vi phạm pháp luật khác hay không.

Từ đầu năm đến nay, công an Thành Đô đã tiến hành ba đợt kiểm tra bí mật tại hơn 20 rạp chiếu phim riêng tư trên địa bàn thành phố. Hai cơ sở bị phát hiện liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật về nội dung khiêu dâm. Tám người đã bị xử phạt hành chính và hai cơ sở bị buộc đóng cửa.

Nhà chức trách nhấn mạnh sẽ không khoan nhượng bất cứ trường hợp nào, đồng thời tăng cường phối hợp giám sát, tiếp tục làm trong sạch môi trường xã hội và thị trường văn hóa. Các đơn vị kinh doanh được yêu cầu nghiêm túc tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan.

Tương tự, tại thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây), công an quận Nhạn Tháp cho biết, một rạp chiếu phim riêng tư bị cáo buộc tổ chức dịch vụ gái gọi trá hình dưới dạng các “gói dịch vụ”. Ba người trực tiếp cung cấp dịch vụ bị xử phạt hành chính. Vụ việc tiếp tục được điều tra.

Tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam), công an thành phố đang tiến hành điều tra một rạp chiếu phim riêng tư đồng thời bắt giữ người điều hành do liên quan tới nội dung khiêu dâm.

Ba nữ nhân viên của cơ sở này ở độ tuổi từ 19 đến 25 tuổi, đều bị xử phạt hành chính. Trách nhiệm pháp lý của chủ nhà cho thuê mặt bằng cũng đang được xem xét.

Bên trong một rạp chiếu riêng tư ở Trùng Khánh (Ảnh: Aw Cheng Wei).

Một số rạp khác bị phát hiện cung cấp dịch vụ "bạn đồng hành có thu tiền". Dịch vụ này được hiểu nôm na là khách hàng trả tiền để có người ở cùng phòng.

Việc có xảy ra hành vi tình dục hay không phụ thuộc vào thỏa thuận giữa người cung cấp dịch vụ và khách hàng.

Theo pháp luật Trung Quốc, hoạt động mua bán dâm là bất hợp pháp. Các cơ sở cung cấp dịch vụ lưu trú qua đêm có nghĩa vụ đăng ký tên thật của khách và xác minh bằng giấy tờ tùy thân.

Rạp chiếu phim riêng tư tại Trung Quốc là loại hình cơ sở giải trí cho phép khách hàng đặt phòng riêng để xem phim một mình, theo cặp hoặc theo nhóm, với số người không vượt quá mức cho phép theo quy định về phòng cháy chữa cháy.

Những rạp chiếu phim này thường nằm tại các khu thương mại yên tĩnh trong đô thị và đã xuất hiện tại Trung Quốc ít nhất 14 năm qua. Trong đó, thủ đô Bắc Kinh ghi nhận rạp chiếu phim riêng tư đầu tiên vào năm 2011.

Mô hình này ra đời nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm riêng tư hơn, trong bối cảnh các rạp chiếu phim truyền thống đôi khi xảy ra tình trạng ồn ào, mất trật tự.

Rạp chiếu phim riêng tư được phép hoạt động hợp pháp tại Trung Quốc. Tuy nhiên, một số cơ sở đã vi phạm pháp luật do xâm phạm bản quyền hoặc cung cấp các dịch vụ trái phép.

Mức giá dịch vụ phụ thuộc vào thời lượng thuê phòng, diện tích phòng và mức độ sang trọng của không gian. Điều này tương tự mô hình kinh doanh phòng hát karaoke.

Chẳng hạn, tại thành phố Trùng Khánh, giá thuê phòng có thể khởi điểm từ 80 tệ (khoảng 300.000 đồng) và lên tới hơn 1.000 tệ (khoảng 3,7 triệu đồng) theo bảng giá được đăng tải công khai.