Nhóm đối tượng dàn cảnh bán thiên thạch để cướp 1,5 tỷ đồng

Ngày 26/12, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh tạm giam đối với 4 bị can về tội Cướp tài sản.

Các bị can gồm: Trần Ngọc Mộng (42 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk); Kha Minh Cường (32 tuổi, trú tại thành phố Cần Thơ); Lê Quyên Bình (37 tuổi, trú tại tỉnh An Giang) và Trương Tiểu Điền (26 tuổi, trú tại tỉnh Cà Mau).

Bị can Kha Minh Cường tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 5/12, Cường, Bình, Điền, Phan Văn Tân (38 tuổi, trú tại thành phố Cần Thơ); Phạm Hoài Thưng (30 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp) và Trần Hoài Thanh (31 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long) gặp nhau tại một quán cà phê ở TPHCM bàn bạc việc tìm người mua thiên thạch để cướp tài sản.

Ngày 7/12, Cường gọi điện cho ông S. (trú tại TPHCM) giới thiệu có một viên thiên thạch nặng 2,8kg cần bán, đề nghị ông S. tìm kiếm người mua đá và ông S. đồng ý.

Sau đó, Cường gọi điện hẹn gặp ông S. để thỏa thuận về giá tiền mua bán đá, địa điểm giao dịch là tại phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk).

Thông qua các mối mua bán đá, ông S. liên hệ được bà X. (trú tại TPHCM) đồng ý mua viên đá này với giá hàng tỷ đồng.

Sáng 10/12, Tân chở Cường, Bình, Thưng, Thanh và Điền đến quán cà phê tại phường Phú Yên (Đắk Lắk) gặp Trần Ngọc Mộng để bàn bạc việc cướp tiền của người mua thiên thạch.

Các đối tượng phân công Cường sẽ thỏa thuận với người mua và dùng bột ớt ném vào mặt bị hại để cướp tiền; Tân làm nhiệm vụ lái xe; Bình và Thưng đứng gần vị trí đậu ô tô, cảnh giới và giải vây khi có tình huống xấu; Thanh và Điền ngồi trên ô tô mở cửa sau khi Cường cướp được tiền.

Trưa 13/12, Cường gặp ông S. cùng một số người muốn mua đá thiên thạch. Tại đây, Cường ném bột ớt vào mặt bị hại, giật túi xách bên trong có 1,5 tỷ đồng rồi bỏ chạy, lên ô tô chờ sẵn để tẩu thoát. Cả nhóm di chuyển đến tỉnh Khánh Hòa để chia tài sản đã cướp và bỏ trốn.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Điền, Bình ngay sau đó. Riêng Trần Ngọc Mộng và Kha Minh Cường đã đến cơ quan công an để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã kêu gọi ba đối tượng còn lại trong vụ án sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.