Ăn nhậu tại quán bia ở Hà Nội, khách bị từ chối không mang đồ thừa ra về

Tối 23/12, anh T. cùng nhóm bạn khoảng 5 người tới một quán bia tại Hà Nội để uống lai rai. Tại đây, cả nhóm dùng khoảng 20-30 ly bia, ăn vài món đồ nhậu như chân giò, sườn tảng...

Khu vực này vốn không phải là quán nhậu quen thuộc của anh T., tuy nhiên do nhóm bạn thích tới đây vì nằm ở khu vực trung tâm nên thuận tiện cho việc đi lại.

Vị khách nhận xét, đồ ăn của quán có mức giá cao hơn mặt bằng chung, nhưng chế biến ngon miệng, hợp khẩu vị, nên khá thu hút khách.

Nhóm khách có sử dụng món sườn, chân giò cho bữa nhậu (Ảnh: Zamba Beer).

Mọi chuyện đều diễn ra bình thường cho tới khi cả nhóm thanh toán xong xuôi bữa ăn và chuẩn bị ra về. Trên mặt bàn còn thừa đồ ăn và ít xương cục. Do nhà có nuôi chó cưng nên anh T. muốn mang về cho đỡ lãng phí.

Tuy nhiên, khi nhờ nhân viên mang giúp túi nilon hoặc hộp xốp, vị khách bất ngờ bị từ chối.

Theo nữ nhân viên, thực khách phải ăn tại chỗ, không mang đồ thừa ra ngoài vì đây là quy định riêng tại quán. Người này cho biết thêm, đây là món ăn đang chạy chương trình riêng nên chỉ bán tại quán và khách cần dùng bữa tại chỗ.

Lời giải thích của nữ nhân viên khiến nhóm khách rất bức xúc. Theo anh T., đây là quán nhậu, không phải quán buffet (ăn theo dạng tự chọn). Khách đã thanh toán đầy đủ hóa đơn, hoàn toàn được quyền mang đồ ra ngoài theo nhu cầu cá nhân.

Nữ nhân viên trao đổi với khách về quy định của nhà hàng (Ảnh cắt từ video).

"Tôi không trách nữ nhân viên bởi cô ấy chỉ làm theo quy định của quán. Nhưng rõ ràng đây là cách xử lý rất cứng nhắc của nhà hàng. Không có lý do gì yêu cầu khách phải ăn hết tại chỗ khi họ đã thanh toán tiền bữa ăn của mình", anh T. bày tỏ sự bất bình.

Sau đó, anh T. đã quay video về cuộc trao đổi với nhân viên làm bằng chứng. Video được anh chia sẻ lên trang cá nhân, hiện thu hút hơn 1 triệu lượt xem.

Khách thanh toán đầy đủ bữa ăn nhưng muốn mang đồ thừa về bị quán từ chối (Ảnh cắt từ video).

Bản thân vị khách cũng bất ngờ vì nội dung đăng tải nhận về lượng tương tác quá lớn. Trong đó, phần lớn ý kiến cho rằng, cách xử lý của nhà hàng thiếu chuyên nghiệp.

"Tôi là người thường đi ăn nhậu tại các quán ở TPHCM. Chỉ cần thấy khách để lại đồ thừa, nhân viên sẽ chủ động mang hộp xốp hoặc túi ra và gói riêng cho khách, không cần ai nhắc nhở", tài khoản Đào Thắng cho biết.

"Giờ tôi mới biết có quy định nếu món ăn chạy chương trình riêng của quán thì khách phải ăn tại chỗ, không được mang về kể cả chút xương dành cho thú cưng. Nếu quán có quy định riêng, ít nhất phải có biển thông báo cho khách. Tránh trường hợp khi khách thanh toán xong xuôi mới biết", tài khoản Trí Hưng lên tiếng.

Trong khi đó, sau một hồi tranh luận và nhiều người cùng lên tiếng, cuối cùng nhân viên phải mang cho khách túi nilon để mang đồ về. Anh T. cho biết, vụ việc khiến anh không hài lòng và cho rằng sau này sẽ lựa chọn một địa điểm quán nhậu khác.

Theo tìm hiểu, cơ sở kinh doanh ăn uống nơi nhóm khách tới dùng bữa là một quán nhậu nằm tại phố Đông Tác. Khi phóng viên Dân trí liên hệ, vị quản lý cho biết đang bận và không trả lời.