Nhiệt độ giảm sâu, xuất hiện băng giá dày nhất từ đầu đông trên Fansipan

4h, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan (tỉnh Lào Cai) xuống còn 1 độ C, băng giá xuất hiện tạo nên cảnh tượng đẹp. Đây được đánh giá là đợt băng giá dày nhất từ đầu mùa đông đến nay.

Khoảng 8h, lớp băng trắng vẫn bám dày trên sàn gỗ trên cột cờ, các lan can và lối đi. Thời tiết trên đỉnh Fansipan thuận lợi, trời quang mây, trong xanh giúp du khách đi chuyến cáp treo đầu tiên có những bức ảnh ấn tượng.

Đây được đánh giá là đợt băng giá dày nhất từ đầu mùa đông (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Nghĩa (sống ở Hà Nội) đi Sa Pa đón Giáng sinh cùng gia đình. Nhận phòng chiều tối ngày 24, càng về đêm nhiệt độ càng giảm sâu. Sáng sớm ngày 25/12, cả nhà tỉnh dậy, nhiệt độ dao động quanh ngưỡng 3-5 độ C.

Lan can bám lớp băng dày từ đêm qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Ngồi trên cáp treo, cả gia đình hy vọng sẽ được ngắm băng giá, không ngờ hiện tượng đó đã xuất hiện từ đêm qua. Đứng dưới cột cờ, lần đầu tôi nhìn thấy cận cảnh băng giá, cảm giác rất tuyệt vời", anh Nghĩa nói.

Cùng lên chuyến cáp treo đầu tiên trong ngày, chị Hằng (sống tại Phú Thọ) cùng nhóm bạn tranh thủ chụp lại nhiều bức ảnh, lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ trên đỉnh Fansipan.

Giữa tiết trời giá lạnh, người phụ nữ đưa tay nhẹ nhàng cạo lớp băng mỏng bám trên lan can, vo tròn như những nắm tuyết nhỏ rồi nâng niu trong lòng bàn tay.

"Trước đây, tôi tưởng tượng rất nhiều về băng, tuyết. Lần này cả nhóm được chạm vào lớp băng như xốp, mềm và lạnh buốt, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thích thú”, chị Hằng chia sẻ.

Du khách thích thú vo các lớp băng, nâng niu trên tay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện tượng băng giá dày xuất hiện trên đỉnh Fansipan được cho là do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường.

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở vùng núi phía Bắc gây mưa, mưa rào, nhiệt độ giảm khoảng 3-5 độ C.

Trước đó ngày 20/12, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan (tỉnh Lào Cai) chạm ngưỡng 0, băng giá cũng xuất hiện, bao trùm toàn bộ không gian tạo nên khung cảnh ấn tượng.