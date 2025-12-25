Countdown 2026 Quảng Ninh phát hành 25.000 vé miễn phí

Ngày 25/12, tại phường Hạ Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo chương trình Countdown chào năm mới 2026 với chủ đề “Kỷ luật - Đồng tâm, Kiến tạo tương lai”.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh công bố mẫu vé chương trình (Ảnh: QMG).

Ban Tổ chức cho biết sẽ phát hành trực tuyến 25.000 vé mời miễn phí tại cổng đăng ký https://quangninh.dangkyve.com. Thời gian đăng ký bắt đầu từ 19h ngày 26/12 đến khi đủ số lượng khán giả đăng ký thành công.

Sau khi đăng ký, hệ thống sẽ cấp mã QR xác nhận. Khán giả sử dụng mã QR để đổi vé in tham dự chương trình.

Thời gian đổi vé in từ 9h ngày 29/12 đến hết 22h ngày 30/12 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, đường Trần Quốc Nghiễn. Khi nhận vé, khán giả xuất trình mã QR kèm căn cước công dân bản chính hoặc trên ứng dụng để đối chiếu.

Chương trình nghệ thuật Countdown chào năm mới 2026 dự kiến bắt đầu từ 21h30 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long. Sự kiện kéo dài 180 phút, quy mô gần 50.000 khán giả.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Quảng Ninh.

Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh, thu hút du lịch và tạo điểm nhấn khởi đầu năm 2026.