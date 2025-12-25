Những hòn đảo biệt lập với giá thuê vài triệu đồng, sống như giới nhà giàu

Nghỉ dưỡng trên một hòn đảo tư nhân, nơi bốn bề là biển xanh và sự tĩnh lặng tuyệt đối, từng được xem là cuộc chơi xa xỉ của giới tỷ phú.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, vẫn có những hòn đảo cho thuê với giá chỉ từ vài triệu đồng thậm chí vài trăm nghìn đồng/người/đêm, nếu đi theo nhóm và chấp nhận lối sống gần gũi thiên nhiên.

Brother Island - El Nido, Philippines

Nằm trong quần đảo El Nido, Brother Island là "viên ngọc nhiệt đới" với bãi cát trắng mịn và hàng dừa đung đưa trong gió. Ngôi nhà hai tầng sát biển trên đảo có thể đón tối đa 10 người, rất phù hợp cho nhóm bạn.

Brother Island cho phép đón tối đa 10 khách (Ảnh: Brother Island).

Với mức giá khoảng 381 USD/đêm (khoảng 10 triệu đồng), tức chỉ hơn 1 triệu đồng/người (nếu đi đủ theo nhóm), du khách được phục vụ trọn gói với quản gia, đầu bếp, tất cả bữa ăn, cùng dịch vụ massage, đường mòn đi bộ xuyên rừng và thiết bị lặn biển.

Du khách có thể dành cả ngày để tắm biển, vui chơi trên đảo, trekking trong khu rừng nhiệt đới thu nhỏ, hay thưởng thức hải sản tươi do chính đầu bếp nướng tại chỗ.

Whiskey Island - New York, Mỹ

Nằm trên sông St. Lawrence, ngay ranh giới Mỹ - Canada, Whiskey Island rộng hơn 12.000m2, từng là điểm buôn lậu rượu thời kỳ cấm rượu.

Whiskey Island chỉ phù hợp cho mùa ấm vì không có hệ thống điện (Ảnh: Realtor).

Ngày nay, đảo có thể đón tối đa 15 khách với giá 1.450 USD/đêm (khoảng hơn 38 triệu đồng), tương đương hơn 2,5 triệu đồng/người/đêm.

Tuy nhiên, ngôi nhà không kết nối điện lưới, không có hệ thống sưởi, nên chỉ phù hợp cho mùa ấm.

Du khách có thể bơi, câu cá, bắt cua ngay tại cầu tàu hoặc chỉ đơn giản ngắm nhìn dòng sông lững lờ trôi. Đây là một thiên đường cho những ai yêu thiên nhiên và thích phiêu lưu.

Old House Cay - Mỹ

Chỉ cách Hilton Head khoảng 10 phút đi thuyền, Old House Cay thực chất là ba hòn đảo nhỏ nối với nhau bằng lối đi trên cao.

Với 589 USD/đêm (khoảng 15,5 triệu đồng), tối đa 6 khách có thể nghỉ tại đây. Ngôi nhà hiện đại nhưng vận hành độc lập với lưới điện, có cầu tàu riêng để câu cá, bắt cua.

Tháp quan sát ở Old House Cay là nơi lý tưởng để ngắm biển, đặc biệt là khi hoàng hôn (Ảnh: Airbnb).

Du khách có thể đắm chìm trong làn nước mát hoặc ngắm cá heo bơi ngang qua. Một điểm nghỉ dưỡng yên tĩnh, lý tưởng cho gia đình.

Bird Island - Belize

Cách đất liền Belize khoảng 4 giờ di chuyển, Bird Island là hòn đảo hoang sơ giữa biển trời xanh ngắt. Giá thuê 795 USD/đêm (khoảng 21 triệu đồng) cho tối đa 8 người.

Ở Bird Island, du khách có thể bị đánh thức bởi khung cảnh tuyệt đẹp, thỏa sức câu cá, bơi lội, lặn ngắm san hô và chèo thuyền kayak trong làn nước trong vắt (Ảnh: Host Unusual).

Không điều hòa, có thể gặp cua ẩn sĩ lang thang, nhưng đổi lại là sự tĩnh lặng tuyệt đối. Du khách có thể lặn biển, chèo kayak sang các đảo lân cận hoặc tự nướng hải sản vừa đánh bắt.

Ốc đảo Little Peter - Belize

Nằm gần rạn san hô Belize, Little Peter Oasis là hòn đảo nhỏ dành cho cặp đôi hoặc nhóm nhỏ. Cabin trên đảo có giá 280 USD/đêm (khoảng 7,4 triệu đồng) cho 4 người.

Ốc đảo Little Peter có tầm nhìn 360 độ ra dãy núi Caribe và Maya (Ảnh: Airbnb).

Không có nhân viên phục vụ, chỉ có du khách và thiên nhiên. Du khách lặn biển, chèo kayak hoặc nghỉ ngơi trên bãi cát mịn.

Plocica Island – Croatia

Nằm giữa Korcula và Hvar trên biển Adriatic, Plocica Island nổi bật với ngọn hải đăng xây năm 1887.

Hải đăng có hai căn hộ, đón tối đa 14 người với giá 260 USD/đêm (khoảng 6,8 triệu đồng), tức chỉ khoảng 500.000 đồng/người/đêm. Du khách có thể bơi, lặn, câu cá hoặc thư giãn dưới những gốc sung cổ thụ.

Đảo không có cửa hàng, hoàn toàn tách biệt, di chuyển bằng thuyền 10–25 phút.

Ngọn hải đăng trên Plocica Island (Ảnh: Private Island INC).

Theo trang Travel Bible, điểm chung của các hòn đảo này là sự biệt lập, không gian nguyên sơ và trải nghiệm “off-grid” (không tiện nghi hiện đại), nhưng giàu cảm xúc. Du khách có thể tự tay nướng hải sản, chèo kayak giữa làn nước trong veo, hay ngắm sao bên bếp lửa thay vì kết nối WiFi.

Giới chuyên gia du lịch nhận định, xu hướng thuê đảo tư nhân giá rẻ phù hợp với nhóm bạn, gia đình hoặc những người tìm kiếm trải nghiệm khác biệt.

Đổi lại cho chi phí thấp là sự chấp nhận cuộc sống tối giản: Không điện, không điều hòa, không cửa hàng, thậm chí không nhân viên phục vụ.

Tuy vậy, chính sự giản dị ấy lại mang đến cảm giác “sở hữu cả thế giới”, thứ mà không khách sạn 5 sao nào có thể mua được bằng tiền.