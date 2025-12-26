Hai chị em ruột bị hai thanh niên quen qua mạng xâm hại

Sáng 26/12, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Đạt (19 tuổi) về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Cao Dương Linh (20 tuổi) về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Cả hai cùng trú xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang.

Đối tượng Đạt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra của công an, đầu tháng 12 năm nay, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Văn Đạt và em L.A (14 tuổi, cư trú xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang) có quen biết, phát sinh tình cảm.

Trong lúc hẹn hò tìm chỗ tâm sự, biết Đạt rủ thêm bạn là Cao Dương Linh đi cùng, L.A. cũng rủ em gái ruột là K.A. (12 tuổi) đi cùng để giới thiệu cho Linh.

Ở những lần hẹn hò, Đạt nhiều lần xâm hại L.A., Linh thì nhiều lần xâm hại K.A.. Người nhà của hai bé gái sau đó phát hiện nên đã làm đơn tố giác hành vi của Đạt và Linh đến cơ quan công an.

Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.